Hay que decir no al ruido de las motos

Columna Poliédrica
El número de motos en Costa Rica se ha incrementado de manera exponencial, sin embargo, ello no justifica que el ruido que hacen esos vehículos crezca en la misma proporción. No es posible que los ciudadanos tengamos que soportar la contaminación sónica que producen algunos motociclistas que, por el simple gusto de hacer escándalo, andan con motos a escape libre y sin ningún tipo de consideración para el resto de las personas.
Aunque este tema puede considerarse trivial y sin ninguna relevancia, déjenme decirles que es todo lo contrario. Así como los motociclistas están prestos a protestar porque les suben el seguro de su moto, también los que no utilizamos ese tipo de aparatos debemos protestar por el ruido infernal y la perturbación que provocan en diferentes espacios de la vida nacional.
¿Por qué algunos motociclistas necesitan que sus motos hagan ruido y perturben la paz de las otras personas? Sinceramente, no encuentro una respuesta satisfactoria ante esta interrogante, sobre todo, porque no existe una relación entre la estridencia y la moto; en otras palabras, no es consustancial a este aparato de transporte el hecho de tener que emitir sonidos que alteren la paz individual y colectiva.
Una Harley Davidson, por ejemplo, no necesita de emitir ruidos insoportables para llamar la atención. Este tipo de moto va a captar la mirada de las personas por la estética con que ha sido diseñada, por sus piezas casi únicas que la distingue de otro tipo de motos; sin embargo, hay personas que consideran necesario acelerar hasta el delirio este tipo de medio de transporte.
Una Vespa es tal, no porque haga o no mucho ruido, sino porque se convirtió en un vehículo útil y funcional, primero en Italia y luego en el resto del mundo. Sus diseñadores nunca pensaron en convertirla en una máquina para producir ruido, por el contrario, los fines que guiaron su diseño y construcción se alejan sustancialmente de ese tipo de motivación.
No creo en que las leyes y sus sanciones resuelvan los problemas relacionados con la educación de las personas. Empero, debido al papel que ha venido jugando la revisión técnica en nuestra vida, pareciera que una de las opciones a considerar sería la exigencia de silenciadores o de muflas que eviten el ruido que atenta contra las personas.
Las motos para aprobar la revisión técnica deberían demostrar que no superan los parámetros de ruido fijados por la ley. Así como se controla el ruido que se hace en los domicilios de las personas, así también es necesario controlar el ruido que hacen las motos y otros medios de transporte.
Desgraciadamente este tipo de temas son considerados por la mayoría de la población como irrelevantes y aunque resultan molestos, no todos los ciudadanos se ven sometidos a su influjo. Por lo anterior, esperamos que en algún momento los legisladores costarricenses le pongan atención a esta situación y legislen a favor de los ciudadanos que amamos un entorno sin las molestias que hemos descrito.
(*) Andi Mirom es Filósofo
columnapoliedrica.blogspot.com
A veces estoy viendo las noticias y no puedo escuchar lo que dicen porque a esa hora un desgraciado se viene desde cien metros antes de mi casa a escape libre y perturbando, día con día, la vida mía y la de otros vecinos. Esto de las motos es una realidad.
Esta misma insatisfacción la he sufrido día con día y no es asunto de únicamente en las zonas urbanas sino que también lo hay en las zonas rurales. Ese sonido tan grotesco interrumpe mi paz y sólo trae consigo sensaciones de estrés. Me parece que ya es necesario de hablar cada vez que se dé la oportunidad con las dueñas de estas motocicletas y decirles lo que tanto molesta, no sé si dará un buen resultado pero podría ser una opción más con el fin de crear conciencia en esas cabezas donde no las hay.
Yo vivo frente al campo ferial en Zapote, frente a la plaza de toros y los jueves e incluso fines de semana, llegan una serie de inconscientes en moto, carros y otro tipo de aparatos para hacer un gran escándalo con sus muflas. Los vecinos llamamos a la policía porque no nos dejan dormir y los policías no hacen absolutamente nada. No solo el ruido de las motos hay que eliminar, también el de los carros y el de los cabezales, no se justifica el ruido que hacen.
Buenas tardes, yo como ciudadano, conductor de vehículo y motociclista, les puedo decir que el ruido de las motos es un seguro de vida para nosotros, ya que como el tren hace su ruido para que los conductores se percaten de su cercanía, asi sucede con la mayoría de los conducimos motos, esto por cuanto los que manejan vehículos, no tienen la cultura o conciencia que ahora hay más motos con las cuales tienen que compartir las calles, lo que provoca muchos accidentes donde el perjudicado es el motociclista.
Seas tan boli ud con esas habladas que el ruido de la moto es por seguridad… de q les sirve hacer ruido si andan haciendo loco con esos anafres.
Mi amigo es cierto que la mayoría de motos que hacen ruido no jalan ni el pan, pero a como hay otras que jalan y da gusto escucharlas rugir ya sean motos hechas en Japón y de marca como las Honda,Yamaha,etc son motos que por mas originales siempre suenan duro, pero te doy la razón de que pasan en algunos chanchos con terminales de camión haciendo un escándalo….
Pero andan haciendo tonterías, se creen muy osados. Si anduvieran como corresponde no necesitan esos ridículos «seguros».
Además no hay nada más estresante que un ruído como ese, ustedes provocan enfermedades con sus motos, además de que contaminan más que un carro.
No creo que distraer a los conductores y sacar su cerebro del estado de funcionamiento normal sea un seguro de nada, todo lo contrario…
conoce el principio de no agresion? este se basa en no agredir al otro. Bueno, ese ruido infernal agrede y atenta contra cientos de personas a su paso. No ponga excusas baratas. Si maneja responsablemente, no tiene que hacer un ruido ensordecedor.
Por fin gracias por escribir sobre este tema . Hay una persona que a las 4 am pasa haciendo un escándalo enorme y me despierta, yo no entiendo como lo ven como normal, no entiendo como se puede soportar eso y no se como las leyes no castigan eso, es un asalto a la tranquilidad. Claro protestan porque unas personas se eschingaron en San Pedro pero a mi eso no me desvela, porque el cuerpo humano es natural, pero ese escándalo cada vez nos vuelve más histéricos , por favor paren en el ruido de las motos ya.
Estoy muy de acuerdo con esta iniciativa, a pesar de ser motociclista. De hecho es una de mis pasiones, pero existe una gran diferencia entre una moto que suene «rico» y una que haga un escándalo agudo y ensordecedor, por andar a escape libre. Riteve realiza medición de decibeles, pero de qué sirve si una vez pasada la prueba, estos desconsiderados las dejan otra vez haciendo escándalo. Por otra parte, he escuchado que la policía de tránsito no cuenta con suficientes sonómetros para controlar este problema.
Sencillamente en Costa Rica todo el mundo hace lo que le viene en gana. No hay control de nada. No hay cultura, No hay castigo. No hay repseto, etc.etc.etc.etc
en realidad la revisión técnica si regula el sonido de las motos, de hecho es mi principal problema a la hora de llevar mi moto y no no le tengo escape abierto pero las motos de alta cilindrada ya suenan duro de fabrica y de igual manera la ley regula el ruido producido por todos los vehículos regulación existe
A Freddy Salazar me parece su comentario muy egoísta, de acuerdo a usted el ruido es un seguro de vida, pero seguro que pagamos todos los demás que no tenemos moto, yo podría decir que el humo de la mufla de mi carro es un seguro de vida porque así todo el mundo me ve ¿pero tengo yo el derecho de contaminar el aire para que me vean a mi? no se puede pensar individualmente cuando vivimos en sociedad. Usted habla de la mala cultura de los conductores hacia las motos, pero lo que yo veo es que los motociclistas se creen seres especiales y hacen cada imprudencia, se te meten por todo lado y uno como conductor tiene que estar listo a capearse un motociclista por cualquier lado. Entiendo que muchos conductores no respetan a las motocicletas, pero los motociclistas hacen cada cosa como si fueran supermanes que nos les pasa nada, si fueran más precavidos y respetuoso no necesitarían esa clase de «seguro».
Ayer en las noticias pasaron al ministro de Obras Públicas hablando de regular las motos, esperamos que se haga algo al respecto!
Esto es un desastre aquí en mi comunidad a altas ohras de la noche… suben y bajan y no dejan dormir y se llama a la policía y no aparecen porque saben que es perdido …les hablan y se van..y ellos siguen en el escándalo….culpa permitir esas alteraciones en las muelas!!! l Y en la madrugada otra ves…. esto es intolerables..
Jajajaja me la cambió… quise decir muflas.
Gracias a dios, alguien me leyo la mente tal cual, estoy harta de ese ruido tan espantoso que hacen es irrespetuoso con los demas, no mas motos ruidosas por favor
Lo felicito por sacar a la luz público un problema tan grave como es el «estúpido» ruido de las motocicletas.
Es tan fácil, por lo menos, empezar a solucionar el problema . El MOPT tiene por lo menos un sonometro. Solo tiene que ir a cualquier lado de Costa Rica con este, y un camion y empezar a parar motos y medir el ruido del escape. Si no cumpla,, senciallemte se confisca la moto. Nunca he visto los Transitos hacer esto….. o sea desde que se pasó la reforma del Ley de Transito, los oficiales de transito se tiraron la tualla y no los ven por ningun lado haciendo partes. Lo mismo hay que hacer con los cabezales donde los choferes mantienen conectados automaticamentte sus frenos de motor aca en la meseta, lugar plana que no merito el uso de tales frenos super escandalosas…….
Tambien hay que regular el perifoneo y los conductores europeos, ahora todos manejan por el carril izquierdo incluso los oficiales de transito.
Es pura mentira que una moto va a contaminar mas que un carro si nos referimos a los gases…
– Primero: Tras llevar en motos desde el 1998 y haber causado ruido a mi manera en mi primera moto de mierda (por suerte duro poco ya que mis padres me educaron) os puedo asegurar que el que diga que el ruido de los escapes es un seguro de vida es de pensamiento muy limitado, sino todos los conductores sordos estarían en la cárcel, o si voy en mi coche con música no me voy a enterar. Es mas me voy a cabrear cuando pases a mi lado con esa moto de mierda y ese ruido.
– Segundo, que las motos grandes meten ruido? Anda ya!! Fíjate en la BMW GS 1200 esa no supera los decibelios. Eso sois los que le cambiáis el escape y le quitáis el filtro de sonido.
– Tercero para la que escribe. Herley Davison tiene patentado un sistema de escape que hace un sonido distinto. Aun así hay muchos picha cortas que lo modifican para creerse mas machos.
– Cuarto. Si las otos no quieren tener accidentes que no adelanten por la derecha, por el medio y que respetan las indicaciones viales. Ya veras como se reducen mucho los accidentes.
– Quinto. Una moto nunca va a consumir mas que un coche si hablamos de vehículos de combustión interna.
– Sexto. Soy motero y me dan mucho por el ojete el ruido de vuestras motos, iros a reventar la mufla delante de vuestra casa si es que tenéis el valor que vuestro padre o madre no os parta la moto en la cabeza. Valientes!
– Séptimo. La contaminación acústica esta demostrada como causante de estrés y de ASESINATOS.
– Octavo. lo mismo aplica para los conductores de esos coches utilitarios disfrazados de tuneros que hacen mas ruido y corren menos que mi perra coja.
– Noveno: La relación entre los que meten ruido con las motos y el pequeño tamaño de su pene y virilidad está más que demostrado.
– Décimo y final: Ustedes mete ruido en moto, NO SON MOTEROS. No entienden el sentimiento de ser motero ni lo hacen respetar. son pandilleros de dos ruedas, usuarios de moto pero no MOTEROS. A ver si aprenden de respeto y cultura a sus semejantes.
Estoy harta de ésta situación, de los estúpidos esos que andan haciendo ruido, al frente de mi casa vive un sujeto que se sabe que es problemático, intimida, amenaza junto con los otros que vienen con las motos a hacer ruido, porque traen como cinco a estar yendo y viniendo como si nada, ya ni sacar a mi perra de noche puedo porque ya lo están viendo a uno raro… Me ha robado la paz.
aqui estoy mas de 12 meses despues y adivinen que? las motos son una peste en CR. Es un sintoma del tercermundismo que vivimos y NO va a mejorar. Cada vez va a ser PEOR.
Motos chinas de a pagos de olla arrocera infestan las calles y «autopistas» de nuestro pais, debido en parte a lo baratas que son y por la falta de cultura de la poblacion, que sin mediar nada, deciden transportarse por medio propio (algo 100% valido) pero con un maldito ruido infernal de por medio.
Empoderar a gente sin educacion, y tendras este tipo de comportamiento simiesco. Los simios, algunos, intentan hacer mas ruido que sus contrincantes para hacerne notar o para amedrentar al otro.
Bueno, las motos escandalosas con escapes abiertos son los parientes pobretones de los rapidos y enganados en autos modificados, cuya falta total de respeto hace que cualquiera con dos dedos de frente e higado y billis de por medio, los ODIE.
Personalmente CERO empatia hacia las motos y sus choferes.
De hecho estoy apunto de ir a meterle un balazo al maldito que pasa con escape abierto todos los dias antes de las 5am. Es tan predecible y facil de esperar en esta recta.
De hecho tendria que meterles un plomazo en la espina a unos 8 o 9 que he notado tienen ese comportamiento a diario en la calle donde vivo. No son de aqui, pero desafortunadamente este barrio se transformo en ruta de paso a lugares marginales y pobres donde la mayoria anda en motos baratas y ruidosas.
Unos cuantos tipos menos de estos en la calle y la comunidad entera recuperara la paz.
A cargar el magazine y tomar la justicia en nuestras manos porque las autoridades no van a hacer absolutamente NADA.
Asi que haga algo por su barrio y ELIMINE las motos ruidosas.
Cómo ahí gente que defiende las motos ruidosas modifican las motos para que hagan un ruido sobrenatural exagerado se creen la mamá de Tarzán está bien que una moto suene pero un sonido normal
Acá en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina, se llenó de motos, levantas una baldosa y sale una.. la mayoría meten unos ruidos insoportables, no se puede descansar, escuchar la tele tranquilo,nada, nadie hace nada lamentablemente cada vez se pondrá peor, no se que les pasa por la cabeza a esos bichos para generar ese quilombo y joder a los demás…
Es cierto que las motos hacen mucho ruido, y sí, en ocasiones el sonido es muy estresante, creo que los fabricantes de motos deberían mejorar ese tema al igual que los entes reguladores de transito ya que el ruido también contamina pero sabemos que si una moto no tuviese ruido podría ocasionar varios accidentes por no advertir cuando una va pasando, talvez lo ideal sería cambiar el tipo de ruido y que sea como el de un coche eléctrico que emite un zumbido pero debería ser un poco mas fuerte en si este sonido es menos estresante. Veo muchos comentarios negativos por aquí jaja.
Yo vivo en un barrio que nunca hay operativo hacen un ruido tremendo con el Cano de escape y las explico ,hay noches que es imposible dormir las calles son angostas y las picadas insensantes perturban el sueno, ya que elijen la noche y la siesta nadie viene hacer operativo la gente se ve que tiene miedo ya que son bandalos ,no es debilidad es imposible dormir con tanto ruido,uno trabaja mientras que estos se rascan ,están al pedo y encima perturban el sueño.
Es desesperante esta situación de motos ruidosas, el gobierno debe tomar acción y poner mano dura.
Además, los padres de esos jóvenes que andan malgastando el tiempo en estupideces, son irresponsables también. Permitiendo que sus hijos andan por la calle manejando de forma irresponsable y en donde muchos ya han perdido la vida.
La mayoría son “carajillos” estúpidos que no tienen nada realmente interesante que hacer y con mucha falta de educación. Pero es su ignorancia nunca van a entender porque su mundo está muy reducido y con carencias de educación. Ya los “viejos” que se ponen en eso, son demasiado ridículos (y no faltan).
Ojalá que los niños de hoy, en unos años no terminen siendo este mismo tipo de individuos.
Mano dura en lo que ya es tarde de corregir, y buena educación desde los hogares para las futuras generaciones.