Su salud no está en buenas manos

La mayoría de la población cree que su salud está en buenas manos. Cree a pies juntillas lo que los organismos sanitarios nos dicen acerca de las enfermedades y de las diversas formas de combatirlas. Nos han adoctrinado a creer en dogmas que no pueden ser puestos en tela de juicio, pues los pocos entendidos en la materia que así lo han hecho han visto sus carreras profesionales arruinadas.

La nueva Inquisición sanitaria, amparada por las multinacionales farmacéuticas, no permite que nadie pueda sacar a la luz sus negocios mafiosos y los oscuros intereses que se esconden detrás de sus infranqueables muros. Han exterminado toda competencia. A los investigadores médicos se les “orienta” y los disidentes son encarcelados y sus voces reducidas al silencio. Los posibles productos alternativos naturales que pudieran hacerles la competencia han caído en sus manos gracias a la denominada legislación Codex de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las patentes de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los gobiernos y los medios de comunicación se ocupan de influir sobre la población alimentando el miedo a la enfermedad. Se manipulan los genes, se patenta toda forma de vida, se comercia con órganos, se irradian alimentos, se pasteuriza la leche, se imponen obligatoriamente más de treinta vacunas desde la infancia… y mientras tanto los costes suben y las multinacionales se enriquecen a costa de nuestra salud y obligándonos a un silencio selectivo.

En un breve artículo suscrito por Ana Ivis Galán García, titulado EL OSCURO NEGOCIO DE LA MAFIA MÉDICA, se lee lo siguiente:

Hoy el lucro alcanza cifras astronómicas y ejemplos sobran. Las ventas de la farmacéutica suiza Roche Holding AG, productora del codiciado antiviral Tamiflu contra el virus de la influenza A (H1N1) y de la cual nada menos que el ex secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld es uno de sus principales accionistas, aumentaron en el primer trimestre del 2009 el 7% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 17 672 millones de euros. O la empresa estadounidense Pfizer, laboratorio líder a nivel mundial, cuyos ingresos al año rondan los 4 900 millones de dólares.

Para producir ganancias, a las multinacionales del sector les interesa contar con enfermos, si son crónicos mejor, para que tengan que consumir la mayor cantidad posible de medicamentos, pero solo para aliviar nunca para resolver una dolencia, pues esto último no les sería rentable.

Incluso, esas transnacionales en ocasiones deciden qué se enseña a los futuros médicos en las facultades, qué se expone y se publica en los congresos de medicina. Muchas veces los galenos solo tienen acceso a las fuentes de información que les «proporcionan» las industrias de la esfera, las cuales deciden hasta qué tratamiento pueden o no aplicar.

En el sitio digital Free News, dedicado a publicar informaciones censuradas sobre medicina y salud, se denuncia cómo el libro La Mafia Médica (su título nos dice mucho) le costó a la doctora de origen canadiense Ghislaine Saint-Pierre Lanctot su expulsión del Colegio Médico de su país y la retirada de su licencia para ejercer, luego de 27 años en el sector.

La salud y la vida de millones de personas se mantienen cautivas por el «negocio de la enfermedad». El mercado de la industria farmacéutica es el cuerpo humano. Buena parte de las drogas que promocionan no tienen una eficacia probada (la conocida Viagra, del laboratorio Pfizer, por ejemplo, «popular» por sus «virtudes» para contrarrestar la disfunción eréctil en el hombre, ha generado alertas por provocar ataques cardíacos, muertes súbitas e hipertensión), y muchas son, a veces, tóxicas para el cuerpo humano, y provocan serios efectos colaterales, nuevas enfermedades e incluso la muerte.

Los medicamentos han salvado millones de vidas, pero a semejanza del dios Jano, tienen dos caras y aquí hablaremos del rostro oscuro de estos productos, o mejor dicho de sus fabricantes: los laboratorios.

El fármaco que es lanzado al mercado, deja tras de sí años de investigación que comenzaron con la etapa experimental en animales seguida de 3 fases clínicas. La primera en un grupo reducido de voluntarios para probar la tolerabilidad y la seguridad. Siguen las fases 2 y 3, ésta última sobre varios miles de pacientes y una vez comprobada su seguridad y eficacia, el producto es lanzado al mercado. Exceptuando el período de investigación cuya duración es impredecible, las 3 fases clínicas insumen un tiempo aproximado de 5 años.

Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, ocurre que un fármaco debe ser retirado del mercado por presentar un efecto adverso grave no detectado durante las fases de prueba. ¿Qué había pasado? Se trata de un problema de estadística, cuando el medicamento entró a la venta había sido probado en algunos miles de individuos, pero al cabo de meses y a veces años, lo consumieron millones de pacientes y es cuando surge un efecto adverso con alta tasa de mortalidad.

Existen varios antecedentes de medicamentos que empezaron a producir efectos adversos alarmantes y el laboratorio retaceó la novedad a los entes reguladores que en los Estados Unidos es la FDA (Food and Drug Administration), hasta que llegó un momento en que la situación se hizo insostenible y el producto fue finalmente retirado del mercado por decisión de la FDA y a veces por el mismo laboratorio.

Los laboratorios gastan cientos de millones de dólares en investigación, elaboración y promoción de un fármaco, pero al término de varios meses o unos pocos años, recuperaron los gastos y el dinero comienza a ingresar a raudales. Según el médico catalán Joan-Ramón Laporte, quien formó parte del comité de la OMS, la industria farmacéutica es el tercer sector económico detrás de la armamentista y del narcotráfico.

Esto se debe en gran parte a que disponen de poblaciones cautivas ya que quien está medicado con un fármaco, sea para normalizar la presión o para reducir el colesterol, por citar sólo dos ejemplos, lo toman por el resto de sus vidas. Este aspecto se podría controlar mejor si los médicos evaluaran periódicamente la necesidad que tienen sus pacientes de continuar el tratamiento. Ya sea por desidia o por conveniencia muchos no lo hacen.

Considerando la masa de dinero que está en juego, es imposible pretender que los laboratorios sean “químicamente” puros desde el punto de vista comercial. Además de la competencia, el robo de fórmulas y el espionaje, existen aspectos más oscuros en el comportamiento de algunas empresas.

Uno de ellos es la propaganda directa de algún medicamento a través de los medios, especialmente la televisión. Pese a ser de venta libre, no está exento de producir efectos adversos. Esta costumbre no es ética.

Otro tema es el de los grandes prescriptores, así se llaman los médicos que recetan con alta frecuencia un determinado medicamento. El laboratorio que lo fabrica lo detecta inmediatamente, porque hay empresas dedicadas a pesquisar las recetas médicas de las farmacias e informar a los laboratorios acerca de quiénes son estos interesantes candidatos.

El laboratorio utiliza técnicas seductoras con dichos profesionales, generalmente en forma de obsequios, viajes pagos a congresos internacionales, e incluso dinero en no pocos casos. Es así que muchos médicos, olvidando el juramento hipocrático, se ven tentados a persistir en un tratamiento que quizás el paciente ya no necesita.

Sin duda el momento más deplorable y siniestro en la historia de esta industria, fue durante la segunda guerra mundial, cuando laboratorios Bayer junto con una fábrica de pesticidas, produjeron el insecticida Zyklon usado por los nazis para matar en las cámaras de gas a millones de judíos a quienes evidentemente consideraban insectos.

El negocio de las estatinas es un caso interesante. Se trata de una familia de fármacos para reducir el colesterol que se encuentra a la cabeza en la escala de facturación. Esto se debe a que los trabajos científicos han ido reduciendo progresivamente el punto de corte o nivel aceptable de colesterol en sangre. De 150 miligramos x decilitro, considerado como límite máximo, este valor se fue reduciendo a lo largo de los años hasta llegar a 130 y si la persona tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, se aconseja bajar la cifra a menos de 100.

Cada 10 puntos de reducción equivale a decenas de millones de personas que se incorporan al consumo de estatinas. Es por eso que en los Estados Unidos hace 10 años recibían estatinas 3 millones de personas, mientras que en la actualidad son 25 millones. Si bien en los individuos con enfermedad cardiovascular, las estatinas redujeron las complicaciones y la mortalidad, aún no está debidamente esclarecido si este salto descomunal logró el mismo efecto en personas sanas como para justificar la enorme carga económica que representa para el paciente y los sistemas de salud.

Muchos de estos pacientes podrían normalizar su colesterol con dieta y ejercicio físico y si esto fracasa, recién entonces se administrarán estatinas. Sin embargo, por reticencia del paciente a cambiar sus hábitos de vida o por conveniencia de los médicos, se adoptan las estatinas como primera opción.

La industria farmacéutica no está dispuesta a invertir millones en descubrir vacunas o medicamentos sobre enfermedades que no sean rentables. Los laboratorios están lejos de considerarse instituciones de beneficencia. Un ejemplo es la enfermedad de Chagas, confinada a la América Central y gran parte de la América del Sur. Es un mercado potencial de millones de personas, pero por tratarse de poblaciones de bajos recursos no constituyen un negocio atractivo para la industria. Es así que por razones económicas una empresa multinacional con sede en los Estados Unidos, decidió no fabricar más el benznidazol para los enfermos de Chagas.

Las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que la investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Un ejemplo de ello es el Prozac (conocido en nuestro país con otro nombre) que requiere su abandono progresivamente por sus terribles efectos si se suspende rápidamente, y que no elimina las causas de la situación por la que los médicos lo prescriben.

Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas a nivel mundial.

El dinero controla totalmente la Medicina. Y lo único que de verdad interesa a quienes manejan este negocio es ganar dinero. ¿Y cómo ganar más? Pues haciendo que la gente esté enferma… porque las personas sanas no generan ingresos. La estrategia consiste, en suma, en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos, es decir, para tratar sólo síntomas; medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, disminuir la inflamación… pero nunca fármacos que puedan resolver una dolencia. Eso no es rentable, no interesa. La medicina actual está concebida para que la gente permanezca enferma el mayor tiempo posible y compre fármacos; si es posible, toda la vida.

Nombres como Mirko Berljanski, que trabajó en el Instituto Pasteur de Francia bajo la tutela de un premio Nobel, o como el Dr. Duesberg, eminente investigador de inmunología de USA. A ambos se les cerró su laboratorio y se les prohibió seguir investigando otras alternativas al SIDA porque se alejaban de la “sacrosanta” verdad oficial. Los que quieren ayudarnos son condenados por charlatanes, y los verdaderos charlatanes, los mafiosos de la salud, gozan de todos los privilegios y se llenan los bolsillos a costa de nuestras enfermedades. Nuestro silencio ante esos atropellos nos mata y empobrece, además de ser un atentado a los derechos humanos.

La paradoja es que cuando un médico utiliza terapias alternativas o no convencionales se le acusa y lleva a los Tribunales por practicar “tratamientos no médicos”, pero cuando un terapeuta no médico utiliza las mismas terapias se le acusa de “ejercicio ilegal dela medicina”. ¡La más absoluta y delirante falta de lógica! Y detrás está apuntando a la nuca la difamación, como arma a utilizar contra los disidentes.

El médico es -muchas veces de forma inconsciente, es verdad- la correa de transmisión de la gran industria. Durante los 5 a 10 años que pasa en la Facultad de Medicina el sistema se encarga de inculcarle unos determinados conocimientos y de cerrarle los ojos a otras posibilidades.

Posteriormente, en los hospitales y congresos médicos, se les refuerza en la idea de que la función del médico es curar y salvar vidas, de que la enfermedad y la muerte son fracasos que debe evitar a toda costa y de que la enseñanza recibida es la única válida. Además se les enseña que el médico no debe implicarse emocionalmente y que es un «dios» de la salud. De ahí que incluso exista caza de brujas entre los propios profesionales de la medicina. La medicina oficial, la «científica», no puede permitir que existan otras formas de curar que no sean serviles al sistema. Al paciente no se le deja elegir la forma en que quiere ser tratado, se le obliga y condiciona para que no se aparte de la senda oficialmente establecida.

Con todo lo dicho anteriormente no queda la menor duda de que nuestra salud no está en las mejores manos. Pero la enorme, inmensa, red mafiosa del cuidado de la salud, a nivel mundial, es tan poderosa que no existe salida alguna para quienes no estamos dentro de algún circulo de poder que pudiera ponerle freno. Más bien, como ha quedado demostrado en otros países como los EEUU y algunos europeos, penetran los círculos políticos y los condicionan a sus intereses.

Alfonso J. Palacios Echeverría