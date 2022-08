Ley podría dar paso a la erradicación de tugurios

San José, 13 Dic (ElPaís.cr).- Un nuevo proyecto de ley en la corriente legislativa busca transformar la condición de vivienda de cientos, sino de miles de familias costarricenses, ya que busca erradicar la mayoría de tugurios existentes.

El proyecto de expediente 20.201 fue presentado por el diputado liberacionista Juan Marín, quien asegura que en este país si existen los medios para trasladar a todas las personas que viven en tugurios o precarios a una vivienda digna.

La ley busca otorgar competencia a las municipalidades del país para poner en marcha la gestión de proyectos de vivienda al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

«Es importante, dentro del marco de la descentralización y transferencia de competencias, mantener la posibilidad de que las municipalidades puedan dirigir sus acciones hacia la búsqueda de mejores intereses para la comunidad, en especial para que las familias de escasos recursos económicos del cantón, puedan beneficiarse de proyectos municipales habitacionales de interés social, y de este modo poder contar una vivienda digna», señaló Marín Quirós.

Para poder convertir en realidad la propuesta del diputado del PLN, las municipalidades podrán desarrollar proyectos urbanísticos y de vivienda de interés social dentro de su jurisdicción territorial, con el fin de satisfacer oportuna y adecuadamente, los intereses de sus pobladores de escasos recursos.

Cabe aclarar, que el proyecto no abarca a todas las familias, únicamente serán beneficiadas las personas con discapacidad con o sin núcleo familiar, las parejas jóvenes y las personas adultas mayores sin núcleo familiar que no tengan vivienda y sus ingresos mensuales no deberán exceder el máximo de cuatro veces el salario mínimo de una persona obrera no especializada de la industria de la construcción.

La condición de personas adultas mayores sin núcleo familiar y de personas con discapacidad sin núcleo familiar deberán ser certificadas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), respectivamente.