Publicidad pagada por el Gobierno de México a la prensa es “la punta del iceberg”

Ciudad de México, 28 dic (Sputnik).- La influencia de la publicidad gubernamental en la cobertura de la prensa mexicana, publicada en una investigación de The New York Times, es solo “la punta del iceberg” de esa relación, dijo a Sputnik un exportavoz de la Presidencia de México, Rubén Aguilar.

“El pago a los medios escritos es la punta del Iceberg, el problema es todavía más grave en la prensa de los estados”, dijo Aguilar, quien fue portavoz del presidente de centroderecha Vicente Fox (2000-2006).

Aguilar, autor del libro “La comunicación presidencial 1988-2012”, señaló que “en todo el país impera la relación perversa entre medios y poder mediada por el dinero”.

El único portavoz presidencial mexicano que puso en práctica una conferencia de prensa diaria abierta a medios nacionales y extranjeros en la residencia presidencial, al estilo de la Casa Blanca, señaló que la práctica de la publicidad estatal “atenta de manera directa contra el ejercicio del periodismo”.

El resultado de la presión por los elevados fondos de publicidad gubernamental, que en el caso del presidente Enrique Peña Nieto el diario neoyorkino estimó en unos 2.000 millones de dólares en cinco años, es que “los medios dejan de hacer coberturas periodísticas independientes, para solo dar espacio a la propaganda”.

Ante ese escenario, que provocó la reacción de algunos medios mexicanos, Aguilar estimó que “urge una ley que prohíba la publicidad del Gobierno en la prensa, para sanar la relación” entre los poderes políticos y mediáticos.

Al comparar la proliferación de medios nacionales con la prensa estadounidense, el experto indicó que “solo en la Ciudad de México, todos los días se imprimen 23 periódicos, mientras que en Nueva York la oferta la dominan tres grandes periódicos”.

Otro tema que debe ser objeto de rectificación es que “la publicidad o el pago de los gobiernos a medios escritos es muy menor a lo que gastan en imagen en los medios de radio y televisión”.

En México, sobre todo en los 32 estados federales “hay muchos medios que obtienen más de la mitad de su facturación en la publicidad del Gobierno”, dijo el experto.

“¿Qué libertad de expresión se puede tener en esa condición?”, cuestionó.

Los medios mexicanos articulan sus coberturas sobre las acciones del Gobierno a partir de esa realidad, “no puede ser de otra manera mientras se haga presente el dinero”, para enormes pagos de publicidad gubernamental, indica el ex vocero presidencial.

Aguilar afirmó que al llegar a la residencia presidencial de Los Pinos como portavoz y secretario federal de Comunicación Social, encontró que “los medios acostumbran a venden sus coberturas a los gobiernos, en particular en los estados del interior de la República y los grandes municipios del país, bajo el esquema de convenios”.

Los medios venden así sus coberturas, sin críticas al poder, “a veces utilizando el chantaje de esos pagos”, dijo Aguilar.

El Gobierno de Peña Nieto ha roto los récords en el gasto público para mejorar su imagen, pero las encuestas muestran que recibe entre 70 y 75 por ciento de rechazo y entre 25 y 30 por ciento de aprobación.

EL REPORTAJE DEL NYT Y SUS RESPUESTAS

El artículo del diario neoyorkino publicado el 25 de este mes reseña ejemplos de enormes cantidades de dinero gastado por el Gobierno mexicano en publicidad oficial, de la cual dependen la enorme mayoría de los medios impresos.

Los medios que reciben pagos, indica el texto, se “han visto obligados a aceptar formas diversas y de distinta intensidad de censura”, y menciona casos de los periódicos La Jornada, Milenio, El Universal y Excélsior.

El Universal, con 101 años de vida, respondió a la investigación de The New York Times que “su línea editorial no tiene precio y no está a la venta”.

Mientras, Milenio dijo el diario estadounidense “omitió integrar las respuestas” a una consulta previa de sus reporteros a la publicación, en el que relataban que despidió a dos periodistas que manipularon un reportaje sobre la Cruzada contra el Hambre.

El periódico neoyorkino utilizó para su reporte datos del centro de investigación ciudadana Fundar y Artículo 19, dedicada a la libertad de expresión.

Esas organizaciones sostienen en un documento conjunto que “la regulación de la publicidad oficial debe incluir un proceso con participación ciudadana sustantiva”.

Una nueva ley debe “combatir el uso discrecional de los fondos públicos y las vulneraciones a la libertad de expresión que esto implica”, puntualizan las organizaciones que presentaron una iniciativa ciudadana sobre el tema.

En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso regular el uso de la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018, en forma previa a las elecciones generales del año próximo. (Sputnik)