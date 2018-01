Las urnas hablan –a su modo- en Cataluña y aquí

De cal y de arena

En Cataluña las urnas hablaron. Y lo hicieron elocuentemente, contundentemente, lapidariamente: los tres partidos que impulsan el independentismo obtuvieron el 47,5% de los votos y 70 curules en el Parlament. Otros tres partidos que confrontan el separatismo sumaron el 43,5% de los votos y 57 curules.

Los comicios del pasado 21 de diciembre fueron convocados por el gobierno que preside Mariano Rajoy tras echar mano a la normativa del artículo 155 de la Constitución Política de España para ordenar, también, la disolución del Parlament regional y la intervención de las instituciones propias del régimen autonómico de Cataluña.

Rajoy, a quien se acusa de cultivar el autoritarismo y de repudiar la crítica aún dentro de sus filas, repetía hasta el cansancio que el rumbo impuesto al gobierno catalán por Carles Puigdemont atropellaba el sentimiento mayoritario de los ciudadanos catalanes, contrario al independentismo. Y para no dejar dudas en el aire, desplegó el aparato represor sobre quienes en Cataluña protestaban y se sentían aplastados desde que el Acuerdo Nacional, que reconocía a esta región sus individualidades y también su característica de Nación dentro de una España plural y que fue aprobado tanto por las Cortes cuanto por el Parlament catalán amén de ratificado en plebiscito, fue anulado por el Tribunal Constitucional tras la llegada de Rajoy a la jefatura del gobierno, una vez que éste manipuló la conformación de las máximas instancias judiciales.

Hoy, como ayer también, Rajoy sigue obcecado con el enfoque del “problema” catalán propio de un asunto jurídico, cuando fundamentalmente es de esencia política y exige, por lo mismo, un manejo en el que la negociación pasa por uno de sus elementos fundamentales. Arremetió sin contemplaciones y con desparpajo atrabiliario contra el pensamiento disidente Hizo gala de un obtuso ángulo visual., tanto como que se aferraba a visualizar que los constitucionalistas hacían mayoría.

Las urnas hablaron este 21 de diciembre. Además de hacer mayoría en la asignación de curules, los votos independentistas tuvieron estos respaldos: en Barcelona el 44% de los votos depositados; en Tarragona el 48,5%; en Gerona el 63,7% y en Lérida el 64,2%. Suficientes para entregar 70 de los 135 sillones a los independentistas.

Y suficientes también –esto es de recalcar- para enterrar al Partido Popular (el de Rajoy): sólo 3 curules que ni siquiera le permiten formar un grupo parlamentario independiente; tienen que meterse en la misma alforja en que quedó un partido anti-sistema con 4 diputados. De ahí que se diga que Rajoy –con sus posiciones, sus proclamas, sus ukases- es el gran derrotado. Desplazado, además, por un partido “Ciudadanos” con pocos años de presencia en el arco político español y con una dirigente –Inés Arrimadas- que por sus grandes dotes puede categorizarse como la lider de la derecha y el centro derecha en España.

Si no fuese por tantas impurezas contaminantes del parlamentarismo en España, los hechos desencadenados este 21 de diciembre serían suficientes para provocar la caída del gobierno de Rajoy.

Y en Cataluña, tras esos comicios, vista la conformación del Parlament y las secuelas de las causas judiciales abiertas a algunas de sus descollantes figuras, ¿qué sigue?. No hay más que rescatar el sentido político de la política, que no es sino poner a buen recaudo las reglas de la negociación. Ya lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español: “Ni la postura que defiende el gobierno del PP ni la vía unilateral del secesionismo. Que haya una reforma de la Constitución y que luego los catalanes voten un nuevo Estatuto”.

No hay que dispararse al pie, mucho menos suicidarse. Ni en España ni en Costa Rica. A como pintan las cosas electorales entre nosotros, vista la dimensión de los grandes problemas irresolutos por tantísimo tiempo y la exasperación que ello provoca en el votante, no habrá más que rescatar el sentido político de la política y abrir las vías de la negociación en razón de la dispersión del voto. Difícil, sí, pero necesario. Así sea en medio de la ausencia de liderazgos y de respetabilidad en los partidos.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista