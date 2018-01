Libro afirma que Blair advirtió a Trump sobre posible espionaje británico

Washington, 4 ene (Sputnik).- El ex primer ministro británico, Tony Blair, advirtió al presidente de EEUU, Donald Trump, de que su equipo electoral pudo haber estado vigilado por los servicios de inteligencia británicos, según afirma en su libro sobre Trump el periodista Michael Wolff.

De acuerdo a adelantos del libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump) publicados por el diario británico The Guardian, durante un viaje a Estados Unidos en febrero del año pasado, Blair mantuvo una reunión secreta con el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, y compartió con él “información valiosa” que posteriormente fue trasmitida al presidente.

En ese encuentro, afirma el autor del libro, Blair dijo a Kushner que “los británicos habían vigilado al equipo electoral de Trump interceptando sus conversaciones telefónicas y otras comunicaciones, y posiblemente (habían vigilado) incluso al propio Trump”.

Blair explicó asimismo, escribe Wolff, que la Administración de Barack Obama no había pedido al Gobierno británico espiar al equipo de Trump, pero que se había dado a entender a Londres que este tipo de ayuda sería muy útil.

Portavoces de Blair tacharon de “categóricamente absurdas” y “fabricadas” las afirmaciones de Michael Wolff, excolumnista de The Guardian.

La jefa de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró el miércoles que el libro de Wolff “está lleno de relatos falsos y engañosos de individuos que no tienen acceso ni influencia en la Casa Blanca”. (Sputnik)