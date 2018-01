Tegucigalpa, 3 ene (EFE).- El excandidato opositor hondureño Salvador Nasralla, quien denunció un fraude en su contra en los comicios generales de noviembre pasado, reafirmó hoy que solo aceptará un diálogo con el Gobierno de Honduras para negociar la salida de Juan Orlando Hernández, presidente reelegido del país.

Hernández tiene que “negociar con la oposición las condiciones de su salida, ya sea que se quede en Honduras o se vaya, le vamos a dar todas las facilidades”, enfatizó Nasralla en rueda de prensa.

Reafirmó que él ganó los comicios generales del pasado 26 de noviembre, pero dijo estar dispuesto a “repetir las elecciones”, como ha propuesto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Sin embargo, Nasralla considera que primero hay que “negociar” con Hernández “las condiciones de su salida del poder en caso de que él acepte que en nuevas elecciones está totalmente perdido”.

“Él si fuera una persona más inteligente se daría cuenta que no va a poder gobernar, no lo va a dejar el pueblo gobernar, no podes estar en una casa donde 8 de cada 10 personas están en tu contra, no va a poder vivir tranquilo, eso lo tiene que entender”, subrayó Nasralla en declaraciones a Radio América de Tegucigalpa.

Nasralla, que lidera la Alianza de Oposición contra la Dictadura y no reconoce los resultados de las elecciones, en las que Hernández fue reelegido, indicó que el mundo entero sabe que él ganó los comicios y que el triunfo del gobernante actual “es un fraude”.

Destacó que si Hernández hubiera ganado las elecciones “tuviera a su gente en las calles” y lo instó a que convoque una manifestación “sin pagarle” a las personas.

Nasralla dijo que el diálogo convocado por el presidente hondureño para resolver la crisis postelectoral debe tener la presencia de un mediador internacional, entre los que mencionó al expresidente de Uruguay José Mujica.

Añadió que las manifestaciones de la Alianza de Oposición en rechazo a la declaración de Hernández como nuevo presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) continuarán este sábado en San Pedro Sula, norte del país.

Las manifestaciones, algunas violentas y con vandalismo, han dejado una treintena de muertos y millonarias pérdidas económicas a pequeños, medianos y grandes negocios por los saqueos e incendios, así como daños a obras públicas y privadas, entre otros.

Nasralla indicó que el próximo 27 de enero, cuando Hernández jurará el cargo para su segundo período de gobierno, él asumirá como nuevo presidente de Honduras porque fue el ganador de las elecciones, pese al reconocimiento de varios países al triunfo del gobernante actual. EFE