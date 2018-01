TSE realiza la primera parte del “Debate de Todos” abogando por un voto informado

San José, 8 Ene (ElPaís.cr) .-A las 8:15pm de este domingo dio inicio la primera parte del “Debate de Todos” el cual es organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en conjunto con el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), SINART Costa Rica Medios, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

En esta primera parte participaron siete candidatos de los 13 que conforman la papeleta de las próximas elecciones que se realizarán el 4 de febrero de este 2018.

Estuvieron presentes:

Mario Redondo Poveda de Alianza Demócrata Cristiana (PADC)

Óscar López Arias del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE)

Edgardo Araya Sibaja del Partido Frente Amplio (FA)

Juan Diego Castro Fernández del Partido Integración Nacional (PIN)

Antonio Álvarez Desanti del Partido Liberación Nacional (PLN)

Sergio Mena Díaz del Partido Nueva Generación (PNG)

Fabricio Alvarado Muñoz del Partido Restauración Nacional (PRN)

Este debate se transmitió por Canal 13 y también en vivo por el perfil de Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones y el de SINART. Cabe mencionar que el desarrollo de la tecnología a través de redes sociales permitió que más de 8 mil personas emitieran su criterio a tiempo real mientras el mismo era transmitido. También que se compartiera más de 1700 veces en otros perfiles de la red social, lo que expandió su alcance.

Al inicio del debate el Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado dijo que este es uno de los esfuerzos prácticos de la institución para promover el voto informado de los ciudadanos y fortalecer la democracia.

“Este es el debate en el que las encuestas no definen quién participa y quién no, el debate en el que todas las voces se oirán. El debate de todos (…) Supongo que para posicionarse en las encuestas necesitan diferenciarse de los otros candidatos, pero a Costa Rica les están urgiendo acuerdos y consensos entre las agrupaciones que ustedes representan (…) No se vale usar el verbo al servicio de la mentira, del odio o de la injusticia”, expresó en su discurso inicial.

¿Cuales fueron las reglas del debate?