Sergio Salas, mentor y amigo

Confieso que llegar a este momento me ha costado mucho. Lo he debido postergar un año completo porque, aunque tengo la práctica de escribir todos los días, no vale de mucho que las manos estén ágiles, si el corazón está constreñido de dolor. Quizás ello obedezca en gran parte a que, ya a mis 65 años, son muchos los familiares y amigos que han partido, dejando vacíos imposibles de llenar, además de que uno también se siente más vulnerable o aprensivo ante la cercanía del inexorable final que a todos nos espera.

No había abierto el periódico aquella mañana del 22 de febrero de 2017, cuando la llamada telefónica de mi colega y amigo Jaime García me anunció el deceso de Sergio Salas Durán, ocurrido la víspera. ¡No lo podía creer! Si apenas un año antes lo había visitado en su casa, y se veía tan recuperado y entusiasta, que esperaba reabrir pronto su clínica homeopática. Una semana antes de morir había cumplido 74 años de edad, y aún tenía tantísimo por darnos. Pronto llamé a su casa, para indagar con su esposa Ruth Moya, también bióloga, profesora universitaria y querida amiga, y después contacté a su hijo Sergio. De veras, ¡cómo me golpeó el alma tan infausta noticia!

Pocos días después, Jaime me comentó que el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le rendiría un tributo en una de sus sesiones, y que si yo podía escribir una breve semblanza. Le expresé que, lamentablemente, lacerado mi corazón, no estaba en condiciones de escribir. Pero, para no ausentarme de tan merecido homenaje, le ofrecí escribir algo tan breve como esto: «Fue un biólogo de una inusitada intuición y una inteligencia privilegiada, creativo, crítico e iconoclasta, así como un espíritu absolutamente libre». Creo que en esas pocas palabras logré plasmar la esencia de lo que fue Sergio pero, en realidad, fue mucho más que eso. Sí tengo claro que es la persona más inteligente que he conocido en mi vida, tanto por su brillo intelectual como por lo que ahora denominan inteligencia emocional.

Alguna vez escribiré en extenso acerca el significado de sus aportes a la biología de campo y al conservacionismo. Sin embargo hoy, a un año de su partida, deseo rendirle un homenaje por esta vía, pues es mucho lo que le debo.

El encuentro con Sergio

A Sergio lo conocí recién comenzando el curso lectivo de 1972. Una tarde noche de la primera semana de marzo me dirigía a la Escuela de Biología, para tomar el curso de Historia Natural de Costa Rica, impartido por él, pero ni siquiera llegué al edificio. Cuando me aproximaba, venía saliendo un grupo de unas ocho personas, entre las que reconocí a Julio Sánchez que -aunque mucho mayor que yo- había sido compañero mío en los cursos de Matemática para Biólogos el año anterior. Me saludó, y de una vez me indicó que él sería el asistente de Sergio, y que el horario de dicho curso se había modificado, de modo que, en vez de dictarlo en dos partes, se ofrecería durante toda la mañana de los sábados.

Minutos después me presentó a Sergio y a Ruth, y yo me uní al grupo hasta el edificio de Ciencias y Letras, donde cada uno tomó por su lado. Rememoro vivamente a Sergio, de profusa y larga barba, así como calzando sandalias. Al verlo, evoqué a uno de los gentiles padres capuchinos que regentaban la Iglesia de las Ánimas, en el Barrio Bolívar donde transcurrió parte de mi infancia, aunque de capuchino no tenía… ni un solo pelo. Por el contrario, conforme lo fui conociendo, me percaté de que Sergio era un espíritu sin ataduras religiosas ni ideológicas, un genuino librepensador, además de muy original en sus argumentos y posiciones.

Asimismo, proyectaba una gran paz interna y una serenidad tan natural, que parecía no temerle a nada. En pocos seres humanos he percibido tan claro eso que los franceses denominan «joie de vivre», es decir, esa especie de desaprensión y de alegría permanente ante la vida, en todas sus manifestaciones cotidianas. Pero, además, ser luminoso como era, gracias a sus nobles actitudes y su excelente sentido del humor, él tenía el don de irradiar esa luz propia y de insuflarla en los demás. Por cierto, su humor estaba impregnado con la sabrosa fisga y el talante campesinos, que de seguro absorbió durante su infancia y juventud heredianas, en San Antonio de Belén.

Recuerdo que el sábado siguiente comenzó el curso. La verdad es que yo no tenía ninguna expectativa particular al respecto, pero bastaron unos minutos para captar que lo que se aproximaba rompía todas las normas y esquemas a los que había estado expuesto durante mis primeros dos años de estudios universitarios, excesivamente librescos. Sin recorrido alguno aún por las ciencias biológicas, ni siquiera sabía yo en qué consistía el curso. En mi cuaderno -que aún conservo-, anoté como primeros renglones la frase «la historia natural toma en cuenta desde las relaciones evolutivas, hasta los procesos vitales de cada organismo viviente», para después indicar que la historia natural de Costa Rica es «un relato coherente de la naturaleza de nuestro país, desde un punto de vista ecológico».

Con estos conceptos tan claros como puntos de partida, se inició aquel imparable aguacero, un verdadero turbión, de ricos conocimientos, que incluso dificultaba tomar apuntes; tan es así, que mi cuaderno es el más deficiente de todos cuantos completé durante mi prolongada vida de estudiante. Sin embargo, lo cierto es quedé imantado por la solvencia con que Sergio -botánico de formación, aunque genuino naturalista-, lograba conjugar los aspectos geológicos, climáticos, botánicos, zoológicos y biogeográficos que explican la existencia de Costa Rica en la delgada cintura del continente, así como su riqueza biológica, vale decir, lo que hoy se denomina biodiversidad. Pero, sobre todo, ¡cuánta originalidad había en sus planteamientos! Era un curso que olía a magma, a montaña y a barro, a aguacero y a vendaval, a litoral y a manglar, a trópico, en toda la plenitud de este concepto.

Impartir un curso como ese es algo muy complejo, pues no existían libros de texto en ese campo. Implicaba muchas lecturas, de disciplinas muy diversas, tanto en libros como en revistas científicas, y en varios idiomas. En el programa del curso, ahora que lo reviso, noto que aparecen 70 de esas publicaciones, que de seguro Sergio consultó pero, más que eso, las asimiló e hizo una síntesis propia, enriquecida con abundantes observaciones, derivadas de sus extensas travesías por la geografía patria. En realidad, Sergio tenía el insólito don de leer la naturaleza, es decir, donde otros veían tan solo rocas, minerales, plantas o animales, él percibía patrones y procesos, y continuamente se aventuraba a especular, con provocadoras hipótesis.

Por eso mismo eran tan atractivas y formativas las giras del curso, desde la roca de Carballo en Barranca o los manglares de Esterillos, hasta el páramo del Cerro de la Muerte, pasando por varias regiones selectas del Valle Central, ascendiendo al volcán Poás, y penetrando al clima del Caribe por el Bajo de La Hondura. Fui afortunado, pues disfruté de estas giras por partida doble, ya que al verano siguiente me nombró como asistente del curso.

Por cierto, él se esmeraba en escribir y mimeografiar las guías de campo para cada gira -que también conservo-, que complementaba con mapas y esquemas trazados a mano, con lo difícil que era dibujar con un estilete sobre el delicado papel de los hoy desaparecidos estarcidos o esténciles. Tan valiosos y vigentes son esos documentos para interpretar la historia natural de algunas regiones de nuestro país, que hace unos años le sugerí a Sergio que los compilara en un libro, pero sus ocupaciones ya marchaban por otros rumbos. Quizás este sea un buen momento para que algún colega, de los que estuvieron más cerca de él, retome esa idea, como un homenaje póstumo a su memoria.

Mi vocación concretada

Es importante destacar que un requisito del curso era escribir una monografía y presentar un seminario sobre el mismo tema. Como ese semestre ayudaba a mi hermano Ivo -que estudiaba Agronomía-, a preparar su colección entomológica, me empecé a interesar en los insectos. Además, en el patio de mi casa había un árbol de guayaba, en el cual buscábamos frutos y los colocábamos en frascos, para obtener adultos de la mosca de la guayaba (Anastrepha spp.), por lo que pensé que sobre esta plaga podría versar mi monografía. Discutí el asunto con Sergio, quien lo aprobó, a la vez que me sugirió incluir aspectos de control biológico mediante parasitoides.

Ignorante yo por completo acerca de ese campo, pronto hallé en la biblioteca el artículo «Historia del gusano de la guayaba», publicado medio siglo antes por nuestro sabio Clorito Picado. Fascinado por su contenido, pues incluía bastante de control biológico, me di a la tarea de establecer crías rústicas de larvas, esperando hallar parasitoides. Pero, como escribí alguna vez en otro artículo sobre Clorito, «si bien es cierto que nunca los encontré, en aquel momento hallé algo mucho más significativo y profundo: mi vocación definitiva por el manejo de plagas». Es decir, muy temprano en mi carrera universitaria, y sin proponérselo, Sergio me indujo a tomar la ruta que tantas satisfacciones me ha deparado hasta hoy en mi vida profesional.

En realidad, esto nos acercó, además de que siempre hubo empatía entre ambos. Pocos meses después, para el verano de 1973 me nombró como asistente de su curso, a pesar de que yo tenía apenas 20 años de edad, lo cual representó un verdadero honor para mí.

Por cierto, fue a inicios de abril de ese año que, por iniciativa de Francisco (Pancho) Fallas y Luis Fernando Jirón, se fundó el Grupo Entomológico. Ya interesado yo en los insectos, ahí coincidí con Sergio, así como con José Antonio Vargas, Wilberg Sibaja y Luis Ricardo Hernández, que a veces se sumaban a nuestras reuniones. Eran tertulias abiertas, aunque también dábamos charlas sobre temas específicos, y a veces nos íbamos de gira. Tanta cercanía hubo entre nosotros, que en la Semana Santa subsiguiente Sergio nos pidió a Pancho, Jirón y yo que lo acompañáramos a los cerros de Cedral, en Acosta, para tomar datos para su tesis de licenciatura, la cual defendería un año después; la tesis versaba sobre la polinización de una especie de guaba por parte de murciélagos. Fue una gira muy productiva, así como de gran camaradería. Cabe resaltar que tantas personas admiraban y querían a Sergio, que el día que defendió la tesis, en mayo de 1974, la gente se aglomeró en el pasillo, pues no cupo la gente en el aula, la más grande de la Escuela.

De entomólogo a ecólogo

Nuestra amistad se acrecentaría para el verano de 1974, cuando, ya graduado yo como bachiller, tomé el curso latinoamericano de Ecología de Poblaciones (OET-UCR), coordinado por el Dr. Douglas Robinson, con el apoyo del Dr. Gary Stiles y Sergio. De tan memorables tiempos, cuando debimos alejarnos de nuestras casas para recorrer numerosos puntos del país, dejé el siguiente testimonio en el obituario que escribí cuando Douglas murió, en 1991: «Nos puso a trabajar en jornadas de más de quince horas diarias durante dos meses, para estudiar la ecología de las poblaciones naturales. El curso fue una expurgación de lo libresco, del reportecito fácil, de la biología de folletín. Ahí, entre la extenuación, nacimos como ecólogos». ¡Cómo no! Y es que, en realidad, no era solo Douglas el exigente, crítico y creativo, sino los tres, todos además con una vasta y envidiable experiencia en la biología de campo.

Para fortuna mía, un año después ellos me nombraron como asistente de dicho curso. Y para 1975 lo iban a hacer de nuevo, pero ya tenía una oferta laboral en la recién fundada Universidad Nacional (UNA), por lo que me limité a dar una charla y dirigir un proyecto de campo, en el Cerro de la Muerte.

Este viaje fue muy significativo, por lo siguiente. Una tarde de cielo diáfano, en medio de aquel frío casi glacial y ya concluidas mis labores del día, me fui a caminar solo por el páramo. Iba absorto en mis cavilaciones, cuando de pronto vi a Sergio sentado en una piedra, haciendo algo con su navaja. Cuando me acerqué, vi que tenía una gran cantidad de flores amarillas, en cuyo interior había moscas atrapadas; me dijo que la especie se llamaba Loasa grandis (hoy Chichicaste grandis). Me senté y, mientras las abríamos con nuestras cuchillas, conversamos sobre la evolución de los sistemas de polinización -un campo que nos apasionaba a ambos-, tan largamente, que oscureció. Pronto bajamos, al albergue de La Georgina, donde nos hospedábamos y teníamos un laboratorio y un aula improvisados.

De regreso a la capital, me traje las moscas, para ver si Jirón las podía identificar. Pero tal fue el estímulo derivado de aquella conversación con Sergio, que en las semanas subsiguientes, un sábado en que recorría el bosquecito aledaño a la Escuela de Biología, me topé con varias enredaderas de esa inmensa, surrealista y fétida flor llamada patito (Aristolochia grandiflora), que es polinizada por moscas. Me detuve a abrir varias, y pensé en todo lo discutido con Sergio. Me interesé tanto, que empecé a frecuentar el sitio las mañanas de sábado, por dos años, para tratar de dilucidar su sistema de polinización, en función de la estacionalidad de la planta.

Hice esa investigación por el gusto de hacerla, por ese placer recóndito y casi sibarítico que provoca desentrañar enigmas. No obstante, cuando tenía casi todo listo para marcharme a EE.UU. a emprender mis estudios doctorales -enviado por la UNA-, en un inesperado proceder, la agencia becaria (LASPAU) me indicó que no bastaba con estar egresado, sino que era imprescindible ser licenciado. Aunque turbado e indefenso al principio, pronto reaccioné y me percaté de que la citada investigación me podría sacar del aprieto.

Conversé con Sergio para que juzgara si mis datos eran de buena calidad y suficientes como para convertirlos en una tesis, pero como él ya no estaba en la Escuela -según lo veremos pronto-, me recomendó que mejor hablara con Gary Stiles. Hecho esto, y recibida la aprobación de Gary, inicié el análisis de los datos y, en una especie de maratónica, defendí la tesis apenas semana y media antes de mi partida. Por fortuna, Sergio pudo ser miembro del tribunal de tesis, el cual completaron los doctores Luis Fournier y Carlos Valerio.

Por cierto, conservo además el lindo recuerdo de que fue en la amplia casa de Sergio, allá por Granadilla de Montes de Oca, que él había diseñado con gran originalidad hasta en sus más ínfimos detalles, que un grupo de amigos me organizó una despedida, cuatro días antes de marcharme.

Otras inquietudes compartidas

Para retornar al año 1975, aunque ya estaba egresado y laboraba medio tiempo en la UNA, me mantuve tomando varios seminarios y dos cursos que me interesaban. Además, en el segundo semestre él me nombró de instructor en el curso de Ecología General. Asimismo, a menudo frecuentaba a Sergio en su oficina, siempre de puertas abiertas a sus estudiantes. Compartimos numerosas conversaciones, alejadas de los aspectos fácticos de la ciencia, y más bien de carácter existencial, referidas a inquietudes y preocupaciones comunes acerca de la evolución de la mente y la filosofía del vivir.

Aludía con frecuencia a dos magníficos libros del antropólogo inglés Gregory Bateson, intitulados «Mind and nature» y «Steps to an ecology of mind», que no pude conseguir aquí, pero sí cuando llegué a EE.UU., y que disfruté mucho. Persuadido por él, el año anterior también había asistido a una charla suya en el centro de San José, bastante concurrida, acerca de la meditación trascendental, y casi de inmediato tomé un curso para cultivar las técnicas de meditación, pero la falta de tiempo me hizo abandonar este empeño.

En realidad, esta fue tan solo una de las cuestiones que afloraban en nuestras pláticas. Había dos que eran fundamentales, e inseparables: la conservación de la naturaleza y la rigidez de la enseñanza universitaria. No en vano había trabajado en el Servicio de Parques Nacionales, lo que le permitió proponer en 1971 el establecimiento del Parque Nacional Rincón de la Vieja, además de que en 1972 fue uno de los fundadores de la Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (ASCONA), a cuyas actividades nos invitaba con frecuencia.

En 1973 yo había sido presidente de la Asociación de Estudiantes de Biología (AEB), y en 1975-1976 representante estudiantil ante la asamblea de la Escuela. Eran los tiempos en que la crisis ambiental mundial empezaba a perfilarse de manera más definida y cruda, lo que exigía respuestas organizativas en todos los ámbitos. Sin embargo, los estudiantes percibíamos que la Escuela padecía de una especie de indolencia. Además, en 1973 se había efectuado el célebre Tercer Congreso Universitario, del cual emergieron vientos renovadores, con planteamientos y propuestas tendientes a acercar a la UCR a la realidad nacional, lo cual a su vez implicaba reformas curriculares importantes.

Todo esto bullía entre algunos sectores de estudiantes pero, esclerótica, la Escuela se encerraba en sí misma, como si el país no necesitara con urgencia biólogos bien formados en el campo, en el mundo real, y no entre cuatro paredes. Tratábamos de dialogar, pero la sordera de los profesores no lo permitía, con excepción de algunos para quienes, como Sergio, Robinson y Stiles, la biología de campo era lo que habían practicado siempre. Por eso se convirtieron no solo en inspiradores, sino que también en aliados nuestros. De hecho, a mediados de 1976 organizamos un congreso para debatir abiertamente las reformas que la Escuela debía afrontar, para responder de manera cabal y comprometida ante las necesidades del país, pero llegaron tan solo ellos tres y cinco profesores más.

Esto, más otras cosas, hizo que para 1977 Sergio abandonara la Escuela, para buscar un espacio de mayor libertad, donde su creatividad pudiera aflorar sin cortapisas. Nunca imaginé que esto lo hubiera desgarrado tanto; así me lo manifestó en la última conversación que tuvimos hace unos dos años.

En todo caso, por sus reconocidas capacidades intelectuales y profesionales, fue la Escuela de Arquitectura la que con generosidad le abrió las puertas, para trabajar con un enfoque interdisciplinario. En su Curriculum Vitae se lee que ahí desarrolló «labores ecológicas en el área de arquisistemas, mediante el procesamiento informativo de las reacciones del entorno ante agentes y fuerzas que lo transforman». Es decir, halló un nuevo nicho, y bastante original, desde el cual proyectarse a la academia y a la sociedad. Recuerdo que desde varios años antes había incursionado por cuenta propia y con gran pasión en el campo de la teoría de sistemas vivos.

Asimismo, complementó estas labores con las de ecólogo-planificador en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre 1979 y 1981, en aspectos de planificación física y ecológica, de inventario de recursos turístico-recreativos, y de desarrollos costeros con base en planes reguladores. Y entre 1982 y 1985 volvió a sus raíces de botánico y ecólogo, como profesor de Dendrología y Ecología Forestal, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Sergio y la medicina

Una dimensión imposible de omitir es que, admirador de las prácticas orientales de sanación, y en congruencia con su visión integral e integradora del mundo, Sergio dedicó varios años al estudio y la práctica de la medicina holística, a la cual llegó también por iniciativa propia, gracias a numerosas lecturas. Practicó la homeopatía, que complementaba con la iridología para diagnosticar problemas, así como con la rediestesia, para detectar principios curativos en las plantas. Para ello estableció una clínica denominada Sinergia, en el barrio Vargas Araya, en las cercanías de la UCR.

Son varios los testimonios de personas a las que pudo ayudar, e incluso tengo uno propio. En efecto, cuando mi esposa quedó encinta, en 1990, Sergio me estaba tratando una rinitis alérgica, y quise que la viera y le diera seguimiento, lo cual hizo durante todo el embarazo. Recién nacida mi hija Darinka, hubo un momento crítico, debido a una seria mastitis de Elsa en ambos senos, que resultaba muy dolorosa para ella y dificultaba el amamantamiento. Buscamos al calificado ginecólogo que la había atendido en la Clínica Santa Rita, y nos dijo que la única opción que había era sajar los senos, para extraer el pus, y así desaparecería la calentura. Cautos, buscamos a Sergio en su clínica y, aunque estaba colmado de pacientes, hizo un espacio para ver a Elsa. La examinó y nos pronosticó que en 48 horas estaría bien, para lo cual le recetó glóbulos homeopáticos, vinagre de manzana y el calentamiento con luz infrarroja. Dos días después, la mastitis había desaparecido.

Aunque en esos años no nos vimos mucho, en 1989 ambos habíamos convergido en el grupo de las once personas que fundamos el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), él en representación del Museo Nacional -de cuya Junta Directiva formó parte varios años- y yo de la UNA, donde laboraba entonces.

Desde entonces nos veíamos apenas un par de veces al año, y cada dos años coincidíamos como miembros del jurado del Premio INBio, Al Mérito en la Conservación de la Biodiversidad Costarricense. La verdad es que me sentía muy contento de que, ya tan lejano el año de 1972, cuando lo conocí, pudiera ahora compartir con mi admirado maestro la construcción de esta extraordinaria entidad, de tanta importancia para nuestras ciencias y de tanto orgullo para Costa Rica, pero que algunas mentes chatas y mezquinas -que la historia juzgará en su debido momento- se han empeñado en aniquilar, valiéndose de su poder político.

Fue justamente del INBio de donde en algún momento me avisaron sobre los quebrantos de salud de Sergio. Ironías de la vida, pues una persona que, como él, se prodigaba en dar salud a los demás, allá por 2006 sufrió la primera de varias isquemias, que le hicieron perder ciertas habilidades motoras y del habla, con apenas 63 años. Con gran entereza logró superar poco a poco ese serio problema, pero en el 2012 tuvo que someterse a una cirugía debido a una hernia inguinal, y en años más recientes sufrió una afección cardíaca, de origen hereditario, que fue la que acabó con él hace un año.

En una ocasión, a fines de 2008 o inicios de 2009, y cuando ya podía hablar con bastante fluidez e incluso manejaba su vehículo, coincidimos en una de las asambleas del INBio. Me alegró mucho verlo, y percibirlo tan recuperado. Terminada la reunión, nos quedamos conversando en el parqueo del INBioParque por más de una hora. Fue una plática muy cálida, en la que aproveché para manifestarle mi imperecedera gratitud hacia él, por todo su legado formativo -casi lo mismo que he relatado en el presente artículo-, a la vez que evocamos viejos tiempos y buenos amigos en común.

Epílogo

En los años subsiguientes seguimos viéndonos en el INBio, y en alguna ocasión quedé de visitarlo en su casa. Sin quererlo, le di largas al asunto, hasta que un día el colega y amigo Jirón me dijo que fuéramos juntos. Así lo planeamos, pero al final hubo una confusión y llegué solo donde Sergio.

Eso ocurrió a inicios de 2016, exactamente un año antes de su muerte. Tenía muy buen semblante, había bajado de peso -siempre fue grueso, e incluso algo rollizo-, y hablaba sin el ímpetu de otras épocas, pero tenía intacta la memoria. De hecho, temprano había llegado un grupo de personas que deseaban aprender de radiestesia y, con la generosidad que siempre lo caracterizó, vi a Sergio prodigándose, ofreciéndoles sus propios conocimientos y prestándoles libros.

Conversé con él y con Ruth como por cuatro horas, cenamos juntos, y disfrutamos de una velada realmente maravillosa, rebosante de cariño mutuo. Le reiteré cuánto le debía. De tan bien que lo percibí, nunca imaginé que sería la última vez que nos veríamos. Lo digo con el dolor que provocan las trunquedades y las ausencias irremediables.

Para al menos atenuar un poco esta pérdida tan sensible, me queda como bálsamo el hecho de haber sido privilegiado con su sincera y espontánea amistad, así como de haber recibido tanto de él en el plano académico y profesional, todo lo cual sin duda ha enriquecido mi vida, de varias maneras.

¡Muchas gracias, querido Sergio, mentor y amigo!

(*) Luko Hilje Q.

(luko@ice.co.cr)