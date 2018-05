Kelly dice que mayoría de los indocumentados de EE.UU. “no están capacitados”

Washington, 11 may (EFE).- El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, aseguró hoy que la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos “no están capacitados” y no “se integrarían bien” en la sociedad estadounidense.

Kelly hizo este comentario en una entrevista con la radio pública NPR al ser preguntado por la nueva política de “tolerancia cero” del Departamento de Justicia, que exige separar a más niños indocumentados de sus padres, entre otras cosas.

“La gran mayoría de las personas que se mudan ilegalmente a Estados Unidos no son malas personas. No son criminales. No son miembros de la pandilla MS13”, dijo Kelly en la entrevista.

“Pero tampoco son personas que se integrarían fácilmente en Estados Unidos, a nuestra sociedad moderna. Son personas abrumadoramente rurales”, afirmó.

Kelly indicó que esos inmigrantes provienen de unos países donde la gente apenas supera la educación básica, no hablan inglés, y no tienen “capacitación”.

El jefe de Gabinete del presidente Donald Trump agregó además que si bien simpatiza con el razonamiento de los inmigrantes por querer instalarse en EE.UU., “las leyes son las leyes”.

También dijo que la política de tolerancia cero “es una técnica que nadie espera que se use extensivamente o por un largo plazo”.

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció la nueva medida a principios de semana, en respuesta a un aumento de los cruces fronterizos ilegales.

“Si cruzas la frontera ilegalmente, entonces te procesaremos. Es así de simple”, dijo Sessions durante una conferencia de prensa en la frontera entre Estados Unidos y México.

“Si trafican extranjeros de forma ilegal a través de nuestra frontera, entonces les procesaremos. Si trafican con un niño, entonces les procesaremos. Y ese niño puede estar separado de usted, como exige la ley”, añadió.

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Michelle Luján Grisham, calificó de “fanáticos” los comentarios de Kelly, y aseguró que “son una bofetada a las generaciones de personas” que han llegado a EE.UU. de tierras extranjeras “para contribuir a la riqueza” del país.

“Me gustaría recordar al general Kelly que las ideas intolerantes e ignorantes que defendió de la Casa Blanca son exactamente los mismos comentarios y actitudes que prevalecieron contra todas nuestras familias. No estaba bien en ese momento, y no lo está ahora. Nuestro país es mejor que esto”, afirmó la congresista.

Luján Grisham consideró que “es triste” tener que seguir recordando al Gobierno de Trump que los inmigrantes fundaron EE.UU. y “lucharon y murieron” en todas las guerras de la historia estadounidense.

“Algunos llegaron sin un centavo y sin educación, pero trabajaron para encontrar formas de prosperar, revitalizar comunidades y devolver a la nación que aman. Son las historias de los inmigrantes las que dan vida y renuevan el ‘sueño americano’. Sus comentarios sobre los inmigrantes y la política de inmigración traicionan esta historia y nuestros valores”, concluyó. EFE