Posición y puntuaciones de los 26 países participantes en Eurovisión 2018

Lisboa, 12 may (EFE).- El festival de Eurovisión 2018, que celebró hoy su gran final en Lisboa con 26 países participantes, deja como claro ganador a Israel en una reñida votación, que concluye de la siguiente manera: País Intérprete Canción Puntos 1. Israel Netta "Toy" 529 2. Chipre Eleni Foureira "Fuego" 436 3. Austria Cesár Sampson "Nobody but you" 342 4. Alemania Michael Schulte "You let me walk alone" 340 5. Italia Ermal Meta y Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" 308 6. R. Checa Mikolas Josef "Lie to me" 281 7. Suecia Benjamin Ingrosso "Dance you off" 274 8. Estonia Elina Nechayeva "La forza" 245 9. Dinamarca Rasmussen "Higer ground" 226 10. Moldavia DoReDoS "My lucky day" 209 11. Albania Eugent Bushpepa "Mall" 184 12. Lituania leva Zasimauskaité "When we're old" 181 13. Francia Madame Monsieur "Mercy" 173 14. Bulgaria EQUINOX "Bones" 166 15. Noruega Alexander Rybak "That's how you write a song" 144 16. Irlanda Ryan O'Shaughnessy "Together" 136 17. Ucrania Melovin "Under the Ladder" 130 18. Holanda Waylon "Outlaw In'em" 121 19. Serbia Sanja Ilic & Balkanika "Nova Deca" 113 20. Australia Jessica Mauboy "We got love" 99 21. Hungría AWS "Viszlát Nyár" 93 22. Eslovenia Lea Sirk "Hvala, ne!" 64 23. España Amaia y Alfred "Tu canción" 61 24. R.Unido SuRie "Storm" 48 25. Finlandia Saara Aalto "Monsters" 46 26. Portugal Cláudia Pascoal "O Jardim" 39. EFE