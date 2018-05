Hay que ser más inteligentes en el diseño del régimen político costarricense

Columna Poliédrica

El cambio a un régimen parlamentario no es la solución a los problemas que hemos venido teniendo en Costa Rica. Hace tiempo vienen algunas personas impulsando la idea de que debemos migrar a un régimen parlamentario y dejar el régimen presidencialista que ha prevalecido hasta nuestro días, sin embargo, la experiencia reciente nos muestra que esa no es la solución para el problema de ingobernabilidad que padece nuestro país.

Los regímenes parlamentarios que han funcionado en los diferentes países, lo han hecho mientras ha prevalecido dos partidos políticos fuertes en esas organizaciones políticas. Basta con observar lo que ha ido ocurriendo en diferentes países europeos, en los que el surgimiento de diferentes partidos políticos ha dado como resultado el entrabamiento del parlamento y de las otras instituciones políticas.

En la actualidad el ejemplo más evidente es lo que está sucediendo en Italia. La aparición y la representación que han logrado los partidos políticos emergentes, tanto de izquierda y derecha, han generado un problema de ingobernabilidad en el sistema político italiano; en otras palabras, el frío no está en las cobijas, el cambio a un régimen parlamentario no resolverá la situación en la que nos encontramos.

España es otro ejemplo en que se muestra que la tesis del parlamentarismo no necesariamente es correcta. Mientras el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular mantuvieron su hegemonía, el régimen político español funcionó sin mayores inconvenientes; empero, cuando aparecieron partidos políticos como Ciudadanos o Podemos, la dinámica política de ese país cambió y se comenzó a parecer a nuestra realidad.

El problema no es la estructura sino las personas que llegan a esas instituciones políticas. Se puede tener la mejor organización política posible, no obstante, si las personas que forman parte de esa estructura no quieren que funcione, el resultado será el que hemos visto en los últimos años; dicho en otras palabras, el problema no es el tipo de régimen político sino las personas que llegan a los puestos de representación popular.

En lugar de pensar en implementar una institución política de más de quinientos años, habría que plantearnos si lo conveniente es eliminar o cambiar el esquema de representación que ha existido hasta la fecha. Quizás en lugar de abogar por la elección de personas que dicen representar a los ciudadanos, deberíamos pensar en otro esquema para darnos nuestras propias leyes; tenemos la tecnología para eliminar a los intermediarios que existen entre la decisión política y la ciudadanía, de todas formas: para la clase de representantes que hemos tenido en el parlamento lo mejor sería que las personas votaramos directamente las leyes que queremos aprobar.

El problema en este caso no es la imposibilidad de implementación de la idea, sino los mecanismos de difusión de los textos legislativos e interesar a las personas para que se informen de lo que se está discutiendo. Debemos volver a la democracia directa, al Ágora ateniense, a que los ciudadanos vean la participación política como una virtud y no como un vicio.

No quiero más que me representen. Prefiero no estar representado por nadie y que el régimen político me permita decidir de manera directa las leyes que deseo aprobar. Con los adelantos tecnológicos ello es perfectamente posible en la actualidad y en un país como el nuestro, con mucho mayor razón.

Al igual que con las bibliotecas de papel, las instituciones representativas están destinadas a desaparecer. ¿Por qué cuesta tanto comprender estas cosas tan sencillas?

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com