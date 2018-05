Desde Brasil defensa de Guerrero califica de “injusticia” decisión del TAS

Río de Janeiro, 14 may (EFE).- La firma de abogados que lleva la defensa de Pablo Guerrero, capitán de la selección peruana y delantero del brasileño Flamengo, señaló que la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es una “injusticia” con la que el futbolista está siendo “privado del mayor sueño de su carrera”.

En un comunicado publicado por la firma “Bichara e Motta Abogados”, a través de su cuenta de Twitter, la defensa del futbolista se pronunció sobre la sanción de 14 meses que impuso este lunes la TAS a Guerrero tras dar positivo en un examen, decisión con la que el delantero no podrá participar en el Mundial de Rusia 2018.

“Hoy el TAS notificó su decisión en el caso de Paolo Guerrero: 14 meses de suspensión, debiéndose sustraer los 6 meses ya cumplidos por el atleta. Guerrero está siendo penalizado y privado del mayor sueño de su carrera y de su país por formalidades y reglas que castigan a inocentes y no contribuyen al deporte justo y al fairplay”, señaló el comunicado.

De acuerdo con la firma de abogados, hasta la fecha fueron “tres decisiones inconsistentes, que demuestran la fragilidad del sistema antidopaje, sus contradicciones y desproporciones”.

“Se comprobó que Guerrero no utilizó drogas sociales, no tuvo el objetivo de mejorar su desempeño y, aún estando en un ambiente controlado por su federación, estos elementos no bastaron para que fuera considerado inocente”, precisaron los abogados en el comunicado.

Según la defensa del futbolista la decisión del TAS es una “injusticia” que afecta la trayectoria profesional de Guerrero.

“Esta injusticia no sólo afecta a la trayectoria victoriosa y la reputación profesional de Guerrero, sino también a la emoción, la confianza y la pasión que el fútbol provoca en los amantes del deporte, entristeciendo al público que rodea los estadios y las nuevas generaciones de atletas que aún sueñan seguir haciendo de él un gran espectáculo”, puntualizaron los abogados en la misiva.

Al conocer la decisión del TAS, el delantero peruano expresó hoy en un vídeo divulgado a través de sus redes sociales que le están “robando el Mundial y quizás mi carrera también”.

Paolo Guerrero dio positivo para dopaje por benzoilecgonina, principal metabolito de la coca y sus derivados, en un control al que se sometió después del partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Argentina en La Bombonera, jugado el cinco de octubre de 2017.

La FIFA lo sancionó inicialmente con un año, a computar desde el tres de noviembre de 2017, pero posteriormente su comité de apelaciones la redujo a seis meses.

No obstante, el delantero recurrió en una audiencia al TAS el tres de mayo en Lausana, para reclamar su completa absolución, el mismo día en que cumplía los seis meses iniciales; mientras que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) pidió de uno a dos años de sanción.

Hoy se conoció que el TAS recogió parcialmente el argumento de la AMA e incrementó la sanción en ocho meses más, que terminará de cumplir el 13 de enero de 2019. EFE