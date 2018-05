Guatemala estudia nombrar no grato a embajador Kompass si Suecia no lo retira

Guatemala, 14 may (EFE).- El canciller de Guatemala en funciones, Pablo César García Sáenz, dijo hoy en una citación ante la opositora bancada de Encuentro por Guatemala en el Congreso que si Suecia decide no retirar al embajador Anders Kompass del país estudian llegar a declararlo “persona no grata”.

“Si Suecia no cambia al embajador Kompass -en el cargo desde octubre- se seguiría con lo establecido en la Convención de Viena y, por último, sería declarado no grato” y por consiguiente expulsado del país, mencionó García, quien expresó que espera que no sea necesario llegar a dicha situación.

A falta de la titular de la cartera de Exteriores, Sandra Jovel, quien se encuentra en Israel para inaugurar la embajada de Guatemala en Jerusalén este miércoles, el vicecanciller encargado del despacho insistió que la solicitud de retiro del embajador Kompass se debió a que este hizo referencia a Guatemala “de forma inapropiada”.

Es la tesis que había reconocido la canciller el pasado jueves por la noche cuando aseguró que Kompass le dijo “corrupta a toda la sociedad” de Guatemala, en una actividad el 11 de enero pasado, cuando hacía pública una donación de 9 millones de dólares a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El viceministro García negó que la solicitud de retiro del embajador sueco tuviera que ver con el apoyo a la Cicig, que ha participado en distintas investigaciones contra el presidente Jimmy Morales y su familia, y en cambio dijo que se debía a una supuesta “injerencia extranjera” de este en el país centroamericano.

Sin embargo, los diputados de Encuentro por Guatemala, liderados por su jefa de bancada, Nineth Montenegro, reprodujeron frente al funcionario el audio sin editar en el que Kompass había hablado de la corrupción, incluso haciendo referencia a que no le parecía la “normalización” del término, empleado en ocasiones anteriores por el propio Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera.

“Es cierto que (decir que) la cultura es mala no es muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto. Ni tan poco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente”, aseguraba Kompass.

En este mismo sentido, ampliaba que “esto en otras palabras exige una medicina fuerte y creo que en Guatemala esa medicina se llama Cicig”.

García dijo que por el hecho de haber “ofendido a la patria”, la canciller Jovel había citado a Kompass a la Cancillería, en donde se le había hecho saber la molestia por sus declaraciones y contó que Guatemala se había puesto en contacto con Suecia desde ese día y hasta el 2 de mayo, manifestando su molestia.

Es por ello que García se dijo sorprendido con que la Cancillería sueca haya solicitado más información sobre la solicitud de retiro de Kompass, un diplomático que ya había estado en Guatemala entre 2006 y 2009, cuando dirigió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Mientras el vicecanciller aseguró que la solicitud de Guatemala “no afecta” las relaciones diplomáticas con Suecia, la diputada Montenegro sostuvo que la acción del Gobierno parecía “un plan para afectar a la Cicig” y lamentó que no se dieran mayores explicaciones al respecto. EFE