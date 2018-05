En guerra avisada…

Siempre se ha respetado la costumbre de concederle al gobierno que inicia su periodo unos cien días de tranquilidad, a fin de que se acomode un poco a los avatares del poder que emana del responsabilizarse de las organizaciones del Estado. Pero en esta oportunidad Don Carlos aclaró desde el principio que no había tiempo para aprendizajes, ya que los problemas heredados requerían atención inmediata y urgente, pues aunque en algunos casos el gobierno anterior había avanzado, en otros no pudo hacerlo, precisamente por la tozuda actitud de la oposición en la Asamblea Legislativa, en la mayoría de los casos.

Y esa tozudez sabemos quién la promueve y quién la financia: los intereses económicos a quienes no les conviene que el Estado ocupe el lugar que le corresponde en el manejo de la economía, que se cobren los impuestos que evaden, que se hagan desaparecer beneficios y canonjías irracionales concedidas en gobiernos anteriores, los mismos que se convirtieron en oposición al perder el favor de los votantes.

Sin embargo, las circunstancias sociales y culturales del momento, al iniciarse la campaña política pasada, hizo aparecer un monstruo parecido a la Sibila, de muchas cabezas capaces de inocular su veneno en la mente de ciudadanos y políticos. Y así sucedió. Entre el fundamentalismo de los llamados cristianos neo pentecostales (una versión moderna del mercantilismo religioso) y la jerarquía católica (que al parecer todavía viven en la edad media), desataron una tormenta absurda pero entendible para quienes vemos desde lejos los intereses que se mueven detrás de semejantes actitudes.

Ahora, cuando ni siquiera se cumple el primer mes de gobierno de Don Carlos, hemos visto toda clase de ataques hacia algunos miembros del nuevo gobierno, a algunas organizaciones públicas, y hacia algunas políticas expresadas y en algunos casos implementadas. Y la prensa, con esa mezcla de amarillismo e intereses creados, da rienda suelta a toda clase de acusaciones, infundios, calumnias y rumores malintencionados.

Y la señal de partida la dio en candidato perdedor, cuando en unas declaraciones dignas de una acusación penal por calumnias e injurias, atacó al nuevo gobierno una vez empezaba. Luego, los pseudo diputados que sorpresivamente (para ellos mismos) colocaron en la Asamblea Legislativa, de los que podemos decir sin temor a equivocarnos que no son más que títeres de los intereses mercantiles que se mueven detrás de las guías de sus pastores, y de algunos auténticos analfabetas funcionales y estructurales, han seguido el ejemplo de su máximo líder.

Los medios se han llenado de acusaciones y en el caso de las decisiones de lo derivado de la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal les vuelve a dar su apoyo a todo aquel fundamentalista y retrógrado que no entiende, o no quiere entender, que los tiempos han cambiado, las circunstancias son otras, y que los derechos humanos no se negocian, se respetan.

Espero que al nuevo gobierno todas estas manifestaciones no le hayan tomado por sorpresa, pues en guerra avisada se necesita estar atento a los esperados ataques de quienes se consideran enemigos de quienes el pueblo eligió ampliamente.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría