Cabello se dice “liberado” y van “en camino correcto” ante sanciones de EEUU

Caracas, 18 may (EFE).- El ‘número dos’ del chavismo, Diosdado Cabello, dijo hoy que las sanciones económicas en su contra aprobadas por Estados Unidos lo hacen sentir “liberado” y que demuestran que “van en el camino correcto”.

“Sanciones inmorales del imperialismo, de la unión europea, de los lacayos aliados, sólo demuestra que vamos en el camino correcto, que avanzamos en una revolución auténtica. Alta moral, no han podido con nosotros ni podrán. Querido Pueblo, mucha calma: Nosotros Venceremos!!”, publicó Cabello en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje aseguró que “en verdad me siento liberado” ya que “el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece, me obliga cada día a seguir luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido Pueblo. Y que se lo graben: Nosotros Venceremos!!”, añadió.

El Tesoro de EE.UU. anunció hoy sanciones económicas contra Diosdado Cabello, a su esposa, la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández, y a su hermano, José David Cabello Rondón, entre otros.

Jose David Cabello, quien es el jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) también utilizó esta conocida red social para asegurar que desde Estados Unidos “nuevamente montan un show para desviar la atención del mundo”.

“Inventan sanciones personalizadas contra nosotros que jamás hemos tenido nada afuera del país, para tapar lo realmente importante”, sostuvo en alusión a las presidenciales del próximo domingo y al enorme apoyo que asegura que el oficialismo tiene.

“Hoy pretenden esconder los más de 5 mil millones de dólares del Estado Venezolano bloqueados por órdenes de Trump en los bancos internacionales, destinados a la compra de medicamentos y comida, hoy pretenden ‘sancionarnos’ a nosotros de forma personal”, añadió.

El jefe de la oficina de Hacienda venezolana afirma que las sanciones intenta “esconder el daño que le hacen a todo el pueblo con su guerra Económica”, que sostiene comenten los gobiernos extranjeros para desestabilizar al país caribeño y la llamada revolución bolivariana.

“Pero una vez más olvidan de donde venimos, que en El Furrial nos hicimos hombres y con Chávez nos hicimos Revolucionarios y que esas sanciones son un honor y nos fortalecen. Nosotros Venceremos”, agregó el superintendente.

Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas tengan bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a entidades estadounidenses llevar a cabo operaciones financieros con ellos. EFE