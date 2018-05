Un emisario de príncipes árabes ofreció ayuda a Trump, según New York Times

Nueva York, 19 may (EFE).- Un emisario de príncipes árabes se reunió Donald Trump Jr. en agosto de 2016 y dijo que las personas a las que representaba estaban dispuestas a apoyar a su padre en los comicios de ese año, informó hoy The New York Times.

Según fuentes conocedoras de esos contactos, la reunión se llevó a cabo en Nueva York el 3 de agosto de 2016, meses antes de los comicios de noviembre de ese año y que dieron la victoria al republicano Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton.

De acuerdo con el diario, el emisario era George Nader, y en la reunión participaron también un especialista israelí en manipulación de redes sociales, Joel Zamel, y el donante republicano y contratista de seguridad privada Erik Prince.

El periódico no identifica en un inicio a qué príncipes decía Nader representar, pero asegura que los herederos de las coronas de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos fueron los que estaban dispuestos a ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales.

La nota, sin embargo, da a entender posteriormente que podría tratarse del heredero de la corona de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Hahyan, y del príncipe saudí Mohamed bin Salman.

Sin embargo, en la fecha en la que se produjo la reunión de Nader con Trump Jr., Mohamed bin Salman no era el heredero de la corona saudí, cargo que asumió en junio de 2017, aunque sí era ministro de Defensa y una de las figuras más influyentes en la casa real saudí.

Según el periódico, Zamel había hecho una propuesta a Trump para manipulación de redes sociales, pero el diario dice que no está claro si esa oferta llegó a concretarse, aunque asegura que el hijo de Donald Trump respondió afirmativamente.

Tras esa reunión, sin embargo, el emisario de los príncipes árabes se reunió con frecuencia con el yerno de Trump, Jared Kushner, y con quien entonces integraba el equipo de campaña del candidato presidencial republicano, Michael Flynn.

Según el diario, estos contactos dan a entender que otros países diferentes de Rusia pueden haber llegado a ofrecer asistencia a Trump para que ganara los comicios.

El periódico recuerda que es ilegal que gobiernos extranjeros intervengan en las elecciones estadounidenses, aunque aclara que no está claro si finalmente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos puede haber facilitado esas asistencia.

De acuerdo con la versión del periódico, Nader está cooperando con la investigación que lleva a cabo el fiscal Robert Mueller sobre la trama rusa que presuntamente benefició a Trump para que ganara los comicios.

Un representante del hijo mayor del presidente Donald Trump confirmo la reunión, pero aseguró que ahí se quedó todo porque por lo menos en el caso de Zamel Donald Trump Jr. dijo no estar interesado en la oferta que había recibido. EFE