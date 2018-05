Diputado del PRN cuestionado por tala ilegal estará en la Comisión Legislativa de Ambiente

San José, 21 May (ElPaís.cr).- Este lunes el Directorio Legislativo conformó varias Comisiones que estaban pendientes, entre esas la de Ambiente, en la cual quedó nombrado el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), Giovanni Gómez, quién tiene una causa penal abierta en su contra por tala ilegal.

Gómez fue acusado ante el Ministerio Público en enero del 2015, cuando supuestamente incurrió en el delito. En ese momento, se solicitó elevar el caso a juicio; sin embargo, el día de la citatoria, este pastor evangélico de profesión no llegó al estrado alegando que tenía una cita médica.

Una vez que su caso trascendió de forma pública, anunció ante el Plenario su intención de renunciar a la inmunidad de la que goza como legislador para ser investigado por la Fiscalía de la República.

El anuncio lo hizo desde la semana anterior, pero no fue hasta hoy que presentó oficialmente su renuncia a la inmunidad para que su proceso penal por tala ilegal de árboles pueda aclararse ante la justicia y la opinión pública.

“En razón a los principios éticos y morales que me han caracterizado a lo largo de mi vida, el respeto a los órganos jurisdiccionales de nuestro país y la seguridad que no he cometido delito alguno y en pleno uso de mis facultades, le comunico que renuncio a la inmunidad parlamentaria exclusivamente para la causa en la cual soy objeto de investigación (…)”, indica el texto.

La Fiscalía solicitará el expediente del caso para analizarlo y enviarlo a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, para que el levantamiento de la inmunidad quede en firme.

Mientras tanto, el congresista ocupará su cargo en la Comisión y en su curul sin ningún inconveniente. En este marco, la conformación del foro de ambiente quedó integrado de la siguiente manera:

Comisión Permanente Especial de Ambiente