Managua, 23 may (EFE).- La vicepresidenta, Rosario Murillo, destacó hoy que el planteamiento del Gobierno en la mesa de diálogo nacional es “el clamor del pueblo nicaragüense que quiere trabajar”.

“La delegación del Gobierno de Nicaragua representando a la mayoría del pueblo nicaragüense escucha el clamor del pueblo nicaragüense que quiere trabajar, que quiere continuar ganándose la vida honradamente, es su derecho constitucional y es un derecho consignado en todas las convenciones de derechos humanos del mundo”, indicó.

La Primera Dama, quien en ningún momento se refirió de forma directa pero sí indirecta a la denuncia de golpe de estado realizada por el canciller, Denis Moncada, ante el planteamiento de una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones, volvió a insistir en la importancia que tiene la retirada de los bloqueos en las carreteras.

“Que nos devuelvan el país que unos cuantos, unos pocos, han secuestrado. Esa es la verdad, la gente así lo siente, así nos escribe, así se pronuncia y nosotros escuchamos ese clamor y luego hablamos en la mesa de diálogo, expresando precisamente esa perspectiva”, señaló.

La dignataria subrayó que los nicaragüenses “queremos vivir en paz, queremos poder ejercer nuestro derecho al trabajo”.

“¡Cómo podemos vivir sin amor, ¡cómo podemos no enfrentar o no interiorizar la realidad del prójimo!, ¡cómo podemos ser tan insensibles que no nos conmueva el dolor y el sufrimiento de tanta gente, es inexplicable”, exclamó Murillo.

Para la vicepresidenta, “en el diálogo hay que trabajar para romper los muros de insensibilidad y lograr que esa humanidad que con seguridad tenemos todos prevalezca, ese sentido común y sobre todo ese amor, ese amor cristiano”.

“Esas son las prioridades de este momento, que recuperemos el derecho a la escuela, la salud, al trabajo, al comercio, a circular libremente como se ha dicho hasta la saciedad esta mañana, que recuperemos el derecho a vivir en paz”, agregó.

A juicio de Murillo, “las agendas tienen que consensuarse y luego trabajarse en se plenario que está a la vista de todos”, por lo que recordó que las prioridades deben ser “la normalización de Nicaragua y el cese de toda forma de violencia”.

El Gobierno de Nicaragua denunció hoy un intento de “golpe de Estado” en la reanudación de la mesa de diálogo nacional, en la que se planteó una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.

Esta agenda es “el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno”, afirmó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tras comentar una propuesta presentada en ese foro, de 40 puntos.

La propuesta, que recoge los planteamientos recibidos por los diferentes sectores representados en el diálogo, incluye una reforma constitucional que sea aprobada este año y ratificada el 10 de enero del 2019, y que un nuevo Consejo Supremo Electoral convoque elecciones generales en el primer trimestre del próximo año, cuando están previstas para 2021

La iniciativa fue incluida en una agenda de discusión presentada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su calidad de mediadora del diálogo nacional, que celebra este miércoles su tercera sesión.

“Esto no es una agenda consensuada, es una agenda impuesta unilateralmente porque nosotros no la aceptamos”, clamó Moncada.

“Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la mesa de diálogo”, le recriminó el obispo Silvio Báez, uno de los mediadores y testigos del foro instalado en Nicaragua.

Durante la tercera sesión de diálogo nacional iniciada en la mañana de hoy los diferentes sectores han tratado sin éxito debatir la democratización y la institucionalidad de Nicaragua, mientras el Ejecutivo sólo se ha limitado a hablar sobre los diferentes efectos de los bloqueos en las carreteras.

Hoy se cumplen 36 días en Nicaragua de una crisis sociopolítica que se ha cobrado 76 vidas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). EFE