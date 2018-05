Bryan Ruiz cree que Rusia 2018 será más complicado que Brasil 2014

“El que entiende de fútbol sabe que este Mundial, este grupo que nos tocó, es mucho más complicado en muchos aspectos que el pasado, porque en el Mundial de Brasil no teníamos nada que perder y ahora la gente espera mucho de nosotros, y nosotros también, claramente”, dijo Ruiz en declaraciones publicadas este jueves en su página oficial.

En Brasil 2014 el equipo costarricense fue la sorpresa al ganar invicto el llamado “grupo de la muerte” que también integraban Italia, Inglaterra y Uruguay, para luego eliminar a Grecia en octavos de final y caer en la tanda de penales contra Holanda en cuartos.

En Rusia 2018 los ticos están ubicados en el Grupo E con Brasil, Serbia y Suiza.

“Hay muchas cosas que podemos perder si no se logra clasificar a la siguiente ronda. Vamos a prepararnos bien, vamos a mentalizarnos y meternos la idea de que va a ser más complicado que en Brasil”, expresó Ruiz.

El ’10’ ya se encuentra en Costa Rica y se tomará unos días de descanso antes de incorporarse al campamento de la selección el próximo lunes.

El mediocampista del Sporting portugués afirmó que los 23 convocados al Mundial deben “aprovechar al máximo la oportunidad” y prepararse “de la mejor manera para hacer las cosas bien”.

El hábil zurdo terminó contrato con el Sporting y aún no ha firmado con otro club, aunque dejó claro que su prioridad será continuar en Europa.

“Mi idea es seguir en Europa y que sea una opción que me motive. Si no llega algo de allá, no cierro las puertas a ninguna liga”, comentó.

La selección de Costa Rica se entrena desde hace 10 días con miras al Mundial con una cantidad de futbolistas que cada día se incrementa hasta que la próxima semana se completen los 23 convocados al Mundial.

Antes de jugar en Rusia 2018, Costa Rica disputará tres partidos amistosos: frente a Irlanda del Norte, el tres de junio en San José; ante Inglaterra, el siete en Leeds (Escocia) y contra Bélgica, el 11 en Bruselas. EFE