La victoria electoral de un exguerrillero en Irak

Washington, 25 may (Sputnik).- La victoria del ex guerrillero y clérigo iraquí Muqtada Sadr supone un contundente fracaso de la guerra iniciada por EEUU en Irak con el objetivo de crear un ‘Estado a su medida’ en Oriente Medio. El ex diplomático canadiense Patrick Armstrong explicó a Sputnik por qué la elección de Sadr es una auténtica bofetada para EEUU.