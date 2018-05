China dice que no quiere una guerra comercial con EEUU

San Petersburgo (Rusia), 25 may (Sputnik).- China no quiere que se desencadene una guerra comercial con EEUU que no tendrá vencedores, declaró el vicepresidente chino, Wang Qishan.

“Debemos evitar una guerra comercial, porque no habrá vencedores, es como la Guerra de los Cien Años entre el Reino Unido y Francia, cien años y solo una línea en el libro de historia, en el mundo actual las guerras dan un resultado cero”, dijo Wang Qishan en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2018).

Agregó que China “no teme a ningún incidente, pero no considera conveniente provocar estos incidentes”.

“Creo que hay que mostrar moderación y no debemos actuar basándonos en las emociones”, subrayó el vicepresidente.

Wang Qishan añadió que el Gobierno chino en su trabajo con otros países “siempre se adhiere a los beneficios mutuos”.

El 20 de mayo, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, confirmó la suspensión de la imposición mutua de aranceles en el comercio con China y destacó el importante progreso de las negociaciones.

Las delegaciones de los dos países mantuvieron una segunda ronda de negociaciones el 17 y 18 de mayo en Washington, la primera se celebró el 3 y 4 de este mes en Pekín.

Los dos países acordaron reducir el déficit comercial estadounidense e incrementar las compras chinas de servicios y mercancías desde el país norteamericano.

EEUU y China también pactaron incentivar las inversiones mutuas y crear condiciones para una competencia justa.

Estas fueron las primeras consultas que sostuvieron ambos países tras el conflicto provocado por la decisión de Washington de aumentar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio y sus amenazas de elevar hasta 150.000 millones de dólares anuales los aranceles a los productos que China exporta a EEUU. (Sputnik)