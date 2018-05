Kim supera por completo a Trump y le gana la ronda

Moscú, 25 may (Sputnik).- En el contexto de una incertidumbre en torno a la reunión de los líderes de EEUU y Corea del Norte, el exembajador de Rusia en Corea del Sur, Alexandr Panov, comentó a Sputnik que esta ronda la ha ganado Kim Jong-un.

“Kim ha superado por completo a Trump y le ha ganado esta ronda. Ahora le toca actuar a Trump. Tendrá que salir de este apuro de alguna manera”, señaló el analista.

El experto no descarta que el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un se celebre al final, pero no se sabe cuáles serán las condiciones de la reunión.

“[Trump] se ha dado cuenta de que no tiene nada con lo que negociar. La posición de Kim Jong-un es mucho más fuerte. Dejó entrar a los estadounidenses, hizo explotar las minas. ¿Y qué puede traerle el señor Trump? ¿Un ultimátum? Está claro que nadie lo apoyará, excepto él mismo. Por lo tanto, se ha asustado: no tiene nada que ofrecerle y no puede hacer fracasar su política ya que es una persona muy orgullosa”, opinó Panov.

Ver: Pyongyang dice que cierre de su base nuclear demuestra su apuesta por la paz

Según el exembajador, los norcoreanos han actuado de una manera “muy inteligente y prudente” en este caso.

Corea del Norte, por su parte, había cancelado las conversaciones de alto nivel con el Sur programadas para el 16 de mayo por los ejercicios militares conjuntos de su vecino y EEUU.