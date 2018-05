Putin se pronuncia en contra de la agresión hacia Corea del Norte

Moscú, 26 may (Sputnik).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a evitar un lenguaje duro hacia Corea del Norte.

“Estoy profundamente convencido de que si no imponemos nada, no nos comportamos de manera agresiva y no arrinconamos a Corea del Norte, el resultado que necesitamos se logrará más pronto de lo que muchos piensan”, dijo Putin durante una reunión con directores y redactores jefe de las agencias de información internacionales en San Petersburgo.

Para lograr la desnuclearización completa de Corea del Norte, añadió, es preciso garantizar a este país su soberanía.

El pasado 24 de mayo el presidente de EEUU, Donald Trump, envió una carta al líder norcoreano, Kim Jong-un, anunciando su decisión de cancelar la reunión bilateral debido a la “hostilidad” de Pyongyang, el mismo día cuando el Estado juche desmanteló su polígono de pruebas nucleares en Punggye-ri.

En respuesta, Corea del Norte expresó su disposición a sentarse a la mesa de negociaciones con EEUU “en cualquier fecha y formato”.

Trump calificó de “muy buena noticia” la reacción de Pyongyang, e incluso más tarde declaró que la cancelada cumbre con Kim podría llevarse a cabo el 12 de junio en Singapur, tal y como estaba previsto. (Sputnik)