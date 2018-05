Incumplimiento de pagos del PRN calientan curul a diputado Carlos Avendaño

San José, 28 may (Elpais.cr).- Las denuncias por incumplimiento de pagos por servicios brindados en campaña electoral, le han calentado el escritorio del despacho legislativo a Carlos Avendaño, diputado y jefe de fracción y presidente del Partido Restauración Nacional (PRN).

La primera de ellas saltó a la luz a finales de la semana anterior, cuando la empresa inscrita como encuestadora ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Opol, le reclamó al partido el pago de 18 millones de colones por concepto de las encuestas que realizaron para el período anterior.

Esta acusación, de hecho, estuvo cargada de polémica contra Opol porque el hecho de que estas encuestas fueron contratadas por el PRN y nunca se informó a la ciudadanía.

La denuncia fue interpuesta ante el TSE, que encontró entre la documentación el hecho de que el contrato en que se acordaron los servicios, no estaba firmado por Avendaño, en su calidad de representante del Partido.

Lo mismo sucedió con la segunda denuncia, que cayó el sábado por parte de Luis Antonio Naranjo, Director de Crescendo Mercadeo, quien señaló que a su empresa le deben 115 millones de un contrato que, según denuncia, Avendaño expresamente se negó a firmar.

“En los pasados comicios electorales, desde la primera ronda, realizamos un arduo trabajo de campaña: 123 videos que incluyeron todo el contenido para redes, 7 programas de televisión en línea y 3 cadenas nacionales de TV. Creamos la canción oficial del partido con su respectivo video (en la que canta una diputada electa) y produjimos pauta para radio. Además, a partir de la segunda ronda, nos encargamos de las relaciones públicas del candidato, su agenda y la documentación en tiempo real de todo el proceso en fotografías y videos de las reuniones, citas y giras por todo el país. El presidente del partido no solo sabía de nuestro trabajo, sino que indicó a su equipo de confianza, equipo que él mismo puso dentro de la casa de campaña para fiscalizar que el proceso fuera transparente, que no había ningún problema con nuestro contrato. Tan de acuerdo estuvo que de esos 123 videos, en uno, él mismo es el coprotagonista junto al candidato invitando al voto, y el otro es en el cierre de la gira que está junto a todos sonriente, posando para lo que sería la cadena nacional de TV (sic). Sin embargo, una vez terminadas las elecciones, decidió nunca atender nuestras llamadas, nuestros mensajes de texto y puso a su hijo a decirle al encargado de su equipo (el que él mismo puso en la casa de campaña, el que recibió nuestra factura y nuestro contrato y fue testigo de todo nuestro trabajo) que no iba a pagarnos”, aseguró Naranjo en relación con la postura de desconocimiento del tema, mantenida por Avendaño que ha sostenido reiteradamente que no sabía de los contratos.

En este segundo tema, incluso, Fabricio Alvarado habría metido mano para acelerar el pago sin ningún éxito.

“El mismo candidato y un grupo no pequeño de personas involucradas en el proceso, han intentado abogar por nuestra causa sin éxito. Para el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, la contundencia de las pruebas presentadas fue incuestionable y a pesar de todos los intentos de parte de muchas personas, lejos de prevalecer el buen haber, prevaleció la indiferencia y soberbia ignorando cada mensaje”, señala el comunicado de la empresa.

Opol aún no ha manifestado si su denuncia trascenderá del TSE, que ya dijo que no puede hacer nada al respecto, pero Crescendo sí aseguró que ya están presentando la querella por la vía judicial.

“Ya presentamos la denuncia correspondiente al TSE y estaremos presentando la demanda ante los Tribunales de Justicia. El argumento de este señor es hacerse el sorprendido y decir que él no sabía nada y que el partido nunca aprobó nuestra contratación, pero nada se aparta más de la verdad y tenemos cómo probarlo. El que no haya una firma suya en el contrato porque decidió al final no firmarlo, no significa que el contrato, así como la factura y el servicio utilizado en su totalidad, no se hayan presentado de manera transparente y de acuerdo a todos los estatutos que el TSE establece, estatutos que hoy se razga las vestiduras diciendo no querer incumplir”, sostiene la empresa.

“Nos parece una contradicción que los diputados, después de haber firmado un código de ética (Expediente Nº 19.117 Pérdida De Credencial De Diputado Por Violación Del Principio De Probidad, Mediante La Reforma Del Artículo 112 De La Constitución Política. Moción aprobada de plazo cuatrienal) el mismo señor Avendaño solicita a uno de sus diputados que renuncie a su inmunidad para dar el ejemplo; y que con todo el trabajo que realizamos que hizo que él esté sentado en su curul, no considere NO ÉTICO no honrar nuestro pago. Creemos que en ese sentido, si se trata de dar el ejemplo, el señor Avendaño no lo está dando”, según el comunicado enviado a los medios por la comunicadora.