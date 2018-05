Presidente del Sinart asegura le pasan factura por destitución del exdirector

San José, 28 May (ElPaís.cr).- Este lunes se llevó a cabo la comparecencia legislativa de la Ministra de Cultura y Juventud (MCJ), Sylvie Durán, y del Presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Mario Alfaro, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, ante la cual se despertaron un sin fin de dudas.

La sesión se prolongó durante aproximadamente dos horas y media, hubo una explicación desde la perspectiva de la Ministra y otra desde la perspectiva del jerarca de Sinart, quién es señalado de supuesto tráfico de influencias para favorecer a un familiar.

El pasado 3 de mayo, la Ministra de Cultura que fue reelegida por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, presentó una denuncia contra Alfaro en la última sesión de gobierno de la administración Solís Rivera, por un supuesto tráfico de influencias.

“Cumplir con mi deber como funcionaria, fue y ha sido la única motivación de mi actuación”, aseguró la Ministra, quién dijo que no podía referirse al fondo del caso porque hay una investigación en curso.

De acuerdo a los hechos, al jerarca del Sinart se le acusa de haber mediado ante el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), para que un familiar tuviera acceso a un crédito y así poder financiar la cooperativa de la cual forma parte.

No obstante, la comparecencia no solo se fijó en eso, ya que cuando Alfaro contó su versión de los hechos, algunos detalles que habían sido omitido tomaron protagonismo en este polémico caso que recién llega a la Asamblea Legislativa.

“Yo asumí en todos sus extremos el debido proceso. Yo no hice una denuncia anónima, yo no ventilé ni estoy ventilando en este momento información de una investigación al público, ni con el ánimo de boicotear el proceso de investigación o de poner en riesgo la propia garantía de defensa del señor Alfaro. Yo creo que cumplí con mi deber”, aseveró Duran.

Alfaro, quién dijo que es probable que ahora exista una persecución en su contra por la destitución del exDirector Pablo Cárdenas, mencionó que el mismo 3 de mayo, el exMinistro Mauricio Herrera Ulloa lo llamó personalmente para solicitarle la renuncia y de no ser el caso, ordenarían una investigación en su contra y la harían pública.

Esta situación Alfaro la comunicó el 22 de mayo al Presidente electo Carlos Alvarado, con quién afirmó haberse referido de forma transparente y en aras de buscar la verdad real.

“No encuentro en mis actuaciones el tráfico de influencias del que se me acusa o una violación a mi deber de probidad como funcionario. Ni siquiera un conflicto de intereses. Nunca he intentado influir en la decisión de un funcionario alguno ni tampoco gestioné un beneficio directo para un familiar o grupo familiar, tal y como lo demuestro con la prueba aportada.

Es absolutamente falso que haya solicitado la aprobación de un crédito para una organización cooperativa de la cual forma parte un familiar directo, o que haya gestionado y participado en una reunión para ese fin. En calidad de Presidente Ejecutivo del SINART siempre he procurado con mi trabajo atender objetivos institucionales y al interés público, así como encontrar soluciones a las necesidades financieras de la empresa; todo dentro del marco de legalidad, integridad y permanente rendición de cuentas”, mencionó ante la comisión el Presidente de Sinart S.A.

Alfaro destacó que ha rendido cuentas cada semana ante el Consejo Ejecutivo del Sinart desde que está en el cargo y que aunque si es cierto que tiene familiares asociados a una cooperativa, él nunca hizo ninguna gestión para ayudarlos.

“A mi se me cobra la destitución de Pablo Cárdenas Pereira, ex Director General de Sinart, quién recientemente fue nombrado y destituido mientras se encontraba incapacitado como Director de Comunicación de la Presidencia de la República y quién actuó bajo la protección de la Ministra Duran Salvatierra como su operador y cuota de poder dentro de la empresa Estatal responsable de administrar los medios de servicio público que está bajo la rectoría del sector cultura”, afirmó ante los y las congresistas.

En su defensa, mencionó que el trámite abierto ante Infocoop por parte de su familiar inició en el 2015, un año antes de que él entrara a la institución y que es falso que haya solicitado la aprobación de esos recursos o que haya buscado influir de alguna manera.

Reseñó que durante su gestión se han logrado cosas importantes con el equipo de trabajo a pesar de las limitaciones económicas y que no tiene nada que ocultar al respecto. Aclaró que en un momento solicitó una reunión al Infocoop pero fue para fines institucionales, aun así, la reunión no se llevó a cabo.

“Es absolutamente falso que haya intercedido de alguna manera para interceder, favorecer o influir ilícitamente en la solicitud de financiamiento de la cooperativa que forma parte mi familiar. Ese es un asunto privado que no es de mi competencia, creo tener la experiencia suficiente para distinguir entre los intereses públicos y privados. No existe gestión alguna de mi parte ni escrita ni verbal que sostenga la acusación que se me hace, quién afirme lo contrario, falta a la verdad y deberá responder por ello. En política, la difusión conspirativa de la duda y la acusación sesgada sin prueba real y sustentada es práctica común”, señaló.

Pablo Cárdenas fue destituido el 5 de abril del 2018 por pérdida de confianza y según Alfaro es claro que eso se le quiere cobrar a él, ya que fue el Consejo Ejecutivo el que tomó la decisión.

El actual Presidente de Sinart dijo bajo juramento ante el Congreso que hubo una intención del Poder Ejecutivo para paralizar la labor del Consejo y así evitar que se conociera un informe legal sobre la salida de Cárdenas; declaraciones que fueron rechazadas por parte de la Ministra de Cultura.

Con base en información que se reveló en la comisión, hubo presuntamente, gestiones directas para que las y los funcionarios de diferentes Ministerios que debían asistir a las sesiones del Consejo, no asistieran y así atrasar el proceso. Además, el Ministro Sergio Alfaro pidió que ese informe no se conociera antes de las elecciones del 1 de abril.

Alfaro dijo que durante la gestión de la Ministra Duran en la administración anterior hubo discrepancias fuertes que incluso la llevaron a denunciarlo como un insubordinado y que por eso, ella decidió abrir este procedimiento en su contra.

“Ella intentó que el Sinart cediera los derechos de la serie “La Urba”, ganadora de la primera edición del fauno para una empresa privada, para Canal 7, esto sabiendo que el reglamento le otorga los derechos a Canal 13, a mí se me convocó a múltiples reuniones donde insistentemente se me pedía que autorizáramos que cediéramos esos derechos para que fueran a Canal 7”, mencionó el Presidente de Sinart.

El jerarca también hizo referencia a la destitución de la Directora de Medios Interactivos. En el Sinart se creó un puesto sin criterio técnico y se nombró a una ex asesora de Pablo Cárdenas y una vez que se liberó ese puesto, se nombró a Enrique Sánchez.

“Eso lo advirtió la jefa de recursos humanos en su momento, Lorena Artavia Álvarez, quién posteriormente fue destituida por el Consejo a solicitud de Pablo Cárdenas y hoy tenemos una sentencia en contra por ese procedimiento dicho sea el paso”, dijo el funcionario.

Según las declaraciones del Presidente de Sinart, Cárdenas le entregó personalmente una carta de despido a Enrique Sánchez, quién trabajaba como asesor en Sinart pero resultó diputado electo en las pasadas elecciones por lo que debía abandonar el cargo.

Sin embargo, la carta de despido fue cuestionada por el Consejo Ejecutivo ya que eventualmente Sánchez tendría que renunciar y si lo despedían, tenían que pagarle prestaciones con recursos públicos. A la semana siguiente, Sánchez presentó una carta de renuncia retroactiva y no existe registro que haya firmado una carta de despido.

Cuando la Ministra fue consultada e increpada por algunos aspectos, en su respuesta le pidió a los y las diputadas que no cambiaran el objetivo de la comparecencia llevando el caso por otros temas.

“Yo entiendo que hay elementos distractores que no tienen nada que ver con el tema a investigar, pero que pueden o confundir o echar una cortina de humo sobre él”, manifestó.

Algunos diputados expresaron su preocupación que Alfaro sea un perseguido del Gobierno, por lo que remitieron varias preguntas a la Ministra de Cultura aunque ella institó en no desviar el tema. Además, llamaron a comparecer al exMinistro de la Presidencia, Sergio Alfaro.