Derecho a la resistencia en Nicaragua

Más de ochenta cadáveres y cientos de apresados y maltratados en las cáceles, el férreo control de los medios de comunicación de los opositores, y la pérdida absoluta de legitimidad de un régimen que se apoderó de todos los poderes institucionalizados del país, claman en este momento por la eliminación de las causas que mantienen a Nicaragua en una situación de rebelión ciudadana.

El derecho de resistencia a la opresión ejercida por un gobernante o régimen de gobierno es un derecho inmanente a toda sociedad política organizada de rebelarse ante un régimen opresor, denegador de los derechos y garantías ciudadanas, que quebranta las orientaciones políticas del cuerpo electoral que lo escogió para la conducción del país y que por lo tanto, debe recurrir a todos los medios jurídicos a su alcance para restituir el orden infringido.

La opresión política que conduce al pueblo a su postración a la autoridad sin defensa alguna no puede ser admitida de ningún modo, sin embargo hay que observar este derecho de resistencia a la opresión con sumo cuidado, pues puede dar fundamento a medidas de fuerzas contra las autoridades constituidas que atenten también contra la legalidad.

Pero cuando un gobierno ejerce lo que se denomina terrorismo de estado, la justificación de la rebelión en su contra está de más, los hechos mismos conceden el derecho a los ciudadanos de enfrentarse a ese gobierno por los medios que se encuentren a su alcance.

Se entiende por terrorismo de estado cuando sus gobernantes reprimen a la población, la hostigan, la persiguen, de modo sistemático, para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión. Es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso.

Cuando la represión política es sancionada y organizada por el estado, se puede llegar a situaciones de terrorismo de Estado, genocidio y crimen contra la humanidad. La represión política sistemática y violenta es una característica típica de las dictaduras, totalitarismos y regímenes similares. En estos regímenes, los actos de represión política pueden ser llevados a cabo por la policía y la policía secreta, el ejército, los grupos paramilitares y los grupos que, afectos al gobierno, se arman y persiguen con violencia a los opositores al régimen.

No hay duda que ante un gobierno que adopte una posición autoritaria, opresora de los derechos ciudadanos la reacción del pueblo no puede ser otra que la desobediencia civil, que es instrumento democrático para lograr la paz, la libertad y por lo consiguiente para desconocer el régimen y la autoridad ejercida en forma contraria a los valores, principios y garantías democráticas y en estos casos se justifica la defensa a la opresión, que no es otra cosa que la defensa del orden jurídico constitucional.

Lo que está sucediendo en Nicaragua no es más que la reacción de un pueblo oprimido por la connivencia delictiva existente entre gobernantes corruptos y empresarios oportunistas, de unos ciudadanos que han sido expulsados de su propio territorio y que buscan fuentes de ingreso en países limítrofes, cansados de mentiras y de la institucionalidad del latrocinio como forma de ser de los grupos más poderosos.

Habrá que observar cuidadosamente, y con la prudencia del caso, el desarrollo de los sucesos en ese país, ya que somos vecinos cercanos, y hemos sido objeto de ataques sistemáticos por el gobierno de los Ortega, que nos ha utilizado como fuente de distracción de los problemas internos a través de acusaciones e incidentes fronterizos. No es el momento de declaraciones ni a favor ni en contra.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría