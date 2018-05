La violencia tiñe de sangre la lucha de las Madres nicaragüenses

Managua, 30 may (EFE).- “Yo no quiero ver muerta a mi hija”. Una madre para la que no hay consuelo busca desesperada entre los vestigios que ha dejado la violencia. No encuentra a la pequeña, más pronto la calman. Su hija no está entre la docena de heridos que ha dejado un tiroteo en la “Madre de todas las Marchas”. La marcha de la Justicia.

Sobre el suelo de una gasolinera convertida de forma espontánea en un pequeño hospital para atender el caos, está tirado un cartel que resume el espíritu de una protesta que se tiñó de sangre por una violencia inesperada. “Queremos Justicia. Nicaragua lo exige”.

Una esencia que había motivado a las madres de las 83 víctimas mortales de esta crisis sociopolítica, que están de luto, a salir este 30 de mayo, Día de las Madres, a pedir justicia para sus retoños. A buscar a los responsables de cortarles las alas. De apagar sus sueños.

Mientras balas de plomo caían como gotas de lluvia en los primeros manifestantes que llegaron hasta la Universidad Centroamericana (UCA), el punto final de la marcha, las miles de personas, sin saber el caos, seguían vitoreando consignas de lucha y pidiendo justicia para sus muertos.

La multitud, vestida de negro para guardar luto por los asesinados en los enfrentamientos, abarcó al menos 4 kilómetros. Desde la rotonda Gean Paul Genie, en la salida sur de Managua. Una marea azul y blanca.

Las personas solo pedían dos cosas: la salida del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y justicia para los muertos.

“Este es el pueblo de Nicaragua, no el de antes del 18 de abril. Lo que queremos es paz, lo que queremos es que cambie todo el Gobierno, no solo el presidente”, dijo a Acan-Efe el manifestante José María Talavera, mientras sostenía la bandera de Nicaragua en su mano derecha.

“Justicia, justicia”, gritaba un grupo entre la multitud mientras otro al unísono elevaba sus voces para señalar que Ortega, que se ha mantenido en el poder 11 años, y el dictador Anastasio Somoza Debayle, quien gobernó por 42 años Nicaragua, “son la misma cosa”.

En el recorrido se observa a personas abrazarse y llorar por la impotencia de saber que la justicia en Nicaragua no ha cumplido lo que tanto piden: encontrar culpables para quienes asesinaron a los suyos con balas de plomo.

“Yo estoy como pueblo. Yo no soy de ningún partido político, soy parte del pueblo, ni de derecha ni de izquierda. Estoy apoyando a las madres por el sufrimiento. También tengo hijos universitarios”, aseguró a Acan-Efe Karla Barahona, quien cubría parte de su rostro con un antifaz con los colores de la bandera, el azul y el blanco.

La marcha avanza y el pánico se empieza a sentir. Algunos de los manifestantes llegan a alertar a los más rezagados que hay disparos. Dicen que son personas, aparentemente, afines al Gobierno.

“Cálmense, hay que estar tranquilos”, señala a la multitud una mujer a través de un parlante mientras los manifestantes elevan sus cabezas como zarigüeyas saliendo de madrigueras para comprobar si, efectivamente, el ataque se puede ver desde lejos. No lo ven, pero sí lo escuchan. Todos lo escuchan.

“Están disparando por aquí”. Grita una zagala morena que junto con otros cuatro chicos pide cobijo a una señora para que le permita instalar en el patio de su casa otro hospital. Son médicos voluntarios. Los que acuden a contener la violencia junto con la Cruz Roja, que entra en la Universidad Nacional de Ingeniería para rescatar a uno de los heridos. Le han disparado “con todo”.

Dicen los jóvenes que había hasta un francotirador. Uno de los estudiantes enseña a Efe un vídeo grabado desde una barricada y en esas crudas imágenes se observa como una muchacha trae en moto a un joven con disparo que le ha deformado la cabeza. “Son los paramilitares y la juventud sandinista”. No dudan a la hora de poner el dedo acusador.

Ese ataque desata la ira y la impotencia. Tanta que algunos grupos queman la sede de la emisora gubernamental “Tu Nueva Radio Ya” y una sede del Caruna, el banco oficialista “Cooperativa de Ahorro y Crédito”. No están dispuestos a ceder terreno porque como grita uno de los jóvenes: “Con nuestra vida no se juega”. EFE