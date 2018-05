Magnates se movilizan contra López Obrador en campaña presidencial de México

Ciudad de México, 30 may (Sputnik).- El empresario minero Germán Larrea y el presidente del conglomerado industrial de refrescos y cervezas, Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, comenzaron a movilizarse con mensajes contra el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

Larrea, presidente del Grupo México, el segundo hombre más rico del país según Forbes, envió una carta abierta a sus empleados, colaboradores y accionistas, en la que advierte sobre los riesgos de un “modelo populista”, que según los empresarios encarna el líder en las encuestas.

“Si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado, en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones afectando gravemente los empleos y a la economía, se devaluaría nuestra moneda y se provocarían fuertes alzas de precios en productos y servicios”, advierte el empresario.

Larrea, quien ha sido señalado por López Obrador como orquestador de intrigas contra su tercer intento por ganar la presidencia, afirma que “no se puede regalar lo que no se produce, y no se puede producir eficientemente si no hay un incentivo al que más trabaja y al que mejor se prepara”.

En el mensaje proselitista avalado por el Instituto Nacional Electoral como “derecho a la libertad de expresión”, el multimillonarios escribió: “salgamos a votar libremente, a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos”.

Por su parte, Fernández Carbajal, advirtió desde el polo industrial norteño de Monterrey, sobre el posible retorno de las políticas implementadas por los expresidentes Luis Echeverría (1970-76) y José López Portillo (1976-1982).

“Las políticas populistas de Echeverría y López Portillo consistían en una mayor participación del Estado en la economía, la regulación de los precios, la política salarial con orientación partidista y el manejo indisciplinado del gasto del Gobierno y, por ende, de sus finanzas públicas, generaron un terrible aumento del déficit fiscal y una multiplicación de la deuda del país”, dijo en un vídeo divulgado a través de sus redes sociales.

“Los efectos fueron catastróficos tuvimos devaluaciones del más de 100 por ciento en 1976 y 1982”, argumenta Fernández Carvajal.

La carta de Larrea y el vídeo del productor de cervezas y refrescos como Coca-Cola en México, que opera en nueve países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela), y en Filipinas, se suman a otros mensajes abiertos hechos por empresarios como el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim.

José Ramón Elizondo, empresario del industrial Grupo Vasconia, exhortó en otro vídeo a sus empleados a “ejercer el voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado, que preserve lo bueno alcanzado y que mantenga la vista al frente”.

El titular del fabricante de utensilios de cocina, reconoció que “todos estamos muy enojados con los políticos por la corrupción, por la impunidad, por la inseguridad, por los malos servicios, por la falta de oportunidades”.

Sin mencionar a López Obrador señaló que todo ello “puede nublar nuestro juicio y puede llevarnos a tomar un camino populista, que resulta muy atractivo para mucha gente, pero que ha probado ser equivocado y afectar gravemente a la población”.

Por su parte, Héctor Hernández Pons Torres, director de la firma de alimentos enlatados Herdez, líder en el mercado, también se refirió a los años de Echeverría y López Portillo, “cuando el peso se devaluó, la inflación alcanzó hasta 90 por ciento y la banca se nacionalizó”.

De igual forma pasa con la inflación, prosiguió “los precios de los bienes y servicios suben y no podemos adquirir lo que hacíamos antes con el mismo dinero”, sostuvo.

Larrea, que también tiene inversiones ferroviarias, es el único que se dirigió directamente al líder fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), alude en su carta a otros países que, según el magnate, representan un retroceso “a un modelo que está más que probado que no ha funcionado en varios países: Venezuela, Argentina, Cuba, y la extinta Unión Soviética, entre otros, son testigos de de ello”, dice la misiva enviada a sus 50.000 empleados.

Finalmente, reprocha que las concesiones mineras de su emporio, “no son producto de compadrazgos o corrupción, como afirma injustamente el candidato de Morena”.

En alusión al candidato de 64 años, señala que “recientemente hemos escuchado con preocupación propuestas de estatización de empresas, derogación de las reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas”.

López Obrador ha señalado a Larrea como parte de “un grupo de 30 potentados, que dominan y saquea al país”.

Las elecciones se celebrarán el 1 de julio, para elegir presidente, renovar todo el Congreso, la cuarta parte de los gobiernos provinciales y municipales. (Sputnik)