Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 2 al 9 de junio de 2018

INVITACIÓN. ACTIVIDADES DE LA INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE LA AUTONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Recital de piano con el maestro Jorge Federico Osorio: viernes 1.o de junio, 7:00 p. m. Función de gala del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): jueves 7 de junio, 7:00 p. m. Las actividades se realizarán en el Aula Magna (Plaza de la Autonomía). Para reservar su espacio, por favor inscríbase por medio del siguiente enlace: www.tinyurl.com/ucrplaza Información: 2511-4069 / 2511-4343, correo electrónico: evento.rectoria@ucr.ac.cr Página web: http://www.rectoria.ucr.ac.cr Organiza:Rectoría.

ENCUENTRO: PSICOLOGÍA COMUNITARIA 2018. Sábado 2 de junio, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. La conferencia será de 10:00 a. m. a 12:00 m., en el Salón Multiusos de la Sede de Guanacaste. La segunda parte de la actividad, a partir de la 1:00 p. m., se destinará a mesas de trabajo entre los participantes. Participa: Dr. Bruno Simoes, profesor e investigador, Universidad de Río de Janeiro. Dirigido a estudiantes y docentes. Correo electrónico: luis.amenaguero@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Psicología y Sede de Guanacaste, con la colaboración de la Cátedra del curso Psicología de la organización comunitaria.

CINE UNIVERSITARIO. CICLO DE CINE: MADRE TIERRA. Película: La Verdad Incómoda 2 (2017. EE. UU. Documental), sábado 2 de junio, 6:30 p. m., Auditorio de la Facultad de Educación. Película: Psiconautas: los niñosolvidados. (2015. España. Animación / Terror), miércoles 6 de junio, 11:00 a. m., Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Información: 2511-5323, correo electrónico: cine.vas@ucr.ac.cr Página web: http://www.facebook.com/CINE. UCR Organiza: Vicerrectoría de Acción Social, Sección de Extensión Cultural.

PRESENTACIÓN DE TEATRO: II TEMPORADA DEL NET 2018. Sábado 2, domingo 3, viernes 8, sábado 9,domingo 10, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de junio (viernes y sábado, 8:00 p. m. / domingo, 5:00 p. m.), en el Teatro de la Facultad de Bellas Artes. Costo: ¢6 000 (público general) y ¢4 000 (estudiantes con carné y ciudadanos de oro). Información: 2511-6722, correo electrónico: artesdramaticas@ucr.ac.cr Página web: http://teatro.ucr.ac.cr/es/ node/364 Organiza: Teatro Universitario con la colaboración de I Núcleo de Experimentación Teatral.

SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE. Del 2 al 10 de junio en la Sede de Guanacaste. Información: 2511-9428, correo electrónico: ana.pereira@ucr.ac.cr Organiza: Sede Guanacaste, en el marco del Día del Medio Ambiente.

RECITAL. BACH: TESTIMONIOS DE ETERNIDAD. Lunes 4 de junio, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Adriana Cordero (violín). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela Artes Musicales con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO: ADMINISTRACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN A LA PERSONA ADULTA MAYOR. Fecha límite de inscripción: 4 junio, por medio del correo electrónico o por vía telefónica. En el curso se abordarán temas importantes para la gestión de los Centros de Atención para la población adulta mayor con enfoque gerontológico. Duración : miércoles, del 6 de junio al 22 de agosto, de 1:00 a 4:00 p. m. (duración: 30 horas), en la Maestría en Gerontología. Dirigido a administradores de establecimientos de personas adultas mayores. Costo: ¢50 000. Información: 2511-4773 (de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.), correo electrónico: gerontologia.sep@ucr.ac.cr Organiza:Posgrado en Gerontología.

MATRICULA, CURSO: TAI CHI. Del 4 al 8 de junio, de lunes a jueves de 1:00 a 4:45 p. m. / viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. Inicio de clases: sábado 9 de junio, de 9:00 a 10:30 a. m., en el Instituto Confucio. La matrícula se puede realizar en forma presencial o por medio de la página www.institutoconfucio.ucr.ac. cr Dirigido a mayores de 15 años. Costo: ¢30 000 (mensual). Información: 2511-68-70, correo electrónico: instituto.confucio@ucr.ac.cr Página Web: http://www.institutoconfucio. ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

CONFERENCIA: THE BRAIN RESPONSES TO STRESS: IT’S ALL ABOUT BALANCE. Martes 5 de junio, 2:00 p. m., Auditorio de Ucagro (detrás de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias). Dictada por el Ph. D. Alon Chen, director, Max Planck Institut de Psiquiatría Münich, Alemania. Impartida en inglés. Información: 2511-8256 / 2511-8260, correo electrónico: neurociencias@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Neurociencias.

RECITAL: A BAILAR UNA CHACONA. Martes 5 junio, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Grupo Zéfiro. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartisitca.eam@ucr. ac.crPágina web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSOS: REVIT PARA LA CONSTRUCCIÓN. Fecha límite de matrícula: 5 de junio, por medio del correo electrónico. Duración : miércoles, del 6 de junio al 1.o de agosto, de 6:00 a 9:00 p. m., en el laboratorio de cómputo #1, Escuela de Ingeniería Civil. Requisito: AutoCAD básico. Dirigido a estudiantes y profesionales en el área de la construcción. Costo: ¢45 000 (estudiantes UCR), ¢60 000 (estudiantes de otras universidades), ¢85 000 (profesionales). Información: 2511-6693, correo electrónico: alice.rivera@ucr.ac.cr Organiza: Programa de Educación Continua, Escuela de Ingeniería Civil.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN: TEORÍA DE MODELOS DE CUERPOS PSEUDOREAL CERRADOS.Miércoles 6 de junio, 4:30 p. m., miniauditorio del edificio Cimpa. Participa: Dra. Samaria Montenegro Guzmán, investigadora, Cimpa. Información: 2511-3419, correo electrónico: cimpa@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

CONFERENCIA: CADA HISTORIA TIENE DOS LADOS: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN SELECTIVA A INFORMACIÓN POLÍTICA BALANCEADA. Miércoles 6 de junio, 5:00 p. m.,Auditorio de la Escuela de Arquitectura. A cargo del Dr. Carlos Brenes Peralta, Universidad de Amsterdam (Holanda). Información: 2511-6978, correo electrónico: andres.castillo@ucr.ac.cr Organiza: Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP).

CONFERENCIA: 70 AÑOS DE LA TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN DE CLAUDE SHANNON. Miércoles 6 de junio, 6:00 p. m., Sala Joaquín Gutiérrez, 4.° piso, Facultad de Letras. A cargo del Dr. Luis Camacho Naranjo, profesor pensionado, Escuela de Filosofía. Información: 2511-8380. Organiza: Instituto de Investigaciones Filosóficas.

CONVERSATORIO: CÁTEDRA SARA ASTICA: EL APORTE DEL EXILIO CHILENO AL TEATRO COSTARRICENSE. Miércoles 6 de junio, 7:00 p. m., Teatro Universitario. Información: 2511-6722, correo electrónico: artesdramaticas@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Artes Dramáticas con la colaboración de la Escuela de Estudios Generales.

RECITAL: MÚSICOS DE LA ORQUESTA DE CLEVELAND EN CONCIERTO. Miércoles 6 de junio, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Martha Aarons (flauta); Lev Polyakin (violín), Juan Pablo Andrade (piano) Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página w eb: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

III EDICIÓN UCR VERDE, CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. Miércoles 6 yjueves 7 de junio, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., en las cercanía de la Biblioteca Carlos Monge. Se recibirá únicamente residuos limpios y secos de las siguientes categorías: Aluminio / Hojalata / Pilas / Baterías / Papel / Revistas / Papel periódico / Cartón / Tetra Pak / Electrónicos / Eléctricos / Plástico (#1, 2, 4 y 5) / Envases de vidrio (ámbar, verde y transparente) / Tóner / Tintas / Medicamentos / Fluorescentes / Bombillos compactos / Aceite quemado de cocina / Empaques metalizado (laminados en lo interno). No se recibirá: refrigeradoras / Aires acondicionados / Aceites automotores / Residuos químicos / Papel para fax, adhesivo, encerado, higiénico, aluminio y carbón. Información:2511-8334, correo electrónico: paola.cascante@ucr.ac.cr Página web: https://www.facebook.com/ events/230855154341632/ Organiza: Programa de Liderazgo y Unidad de Gestión Ambiental en el marco de lacelebración del Día del Ambiente.

SEMINARIO: MATRIZ INSUMO PRODUCTO: EVOLUCIÓN Y APLICACIONES PRÁCTICAS. Jueves 7 de junio, de 8:00 a. m. a 2:30 p. m., Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas. Información: 2511-9196, correo electrónico: ariana.rojascalvo@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Economía.

RECITAL: MI PALPITA IL COR. MÚSICA ITALIANA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII. Jueves 7 de junio, 7:00 p. m., Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participa: Grupo Syntagma Musicum. Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Página web: http://www.facebook.com/ ConciertosEAM Organiza:Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CURSO: FUNDAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN HIDROPONÍA. Fecha límite de inscripción: 7 de junio, por medio de los correos electrónicos. Duración : sábado 9 de junio, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en la Estación Experimental Fabio Baudrit, La Garita, Alajuela (el curso es de carácter práctico). Dirigido a personas que quieran establecer sus propios sistemas de producción hidropónica para autoconsumo. Participan: Dr. Gustavo Quesada Roldán, Dr. Freddy Soto Bravo, Lic. Marlon Retana Cordero, profesores e investigadores, Estación Experimental Fabio Baudrit.Costo: ¢40 000 (incluye materiales y alimentación). Información: 2511-7798 / 2511-7786, correo electrónico:gustavo.quesada@ucr.ac.cr Organiza: Estación Experimental Fabio Baudrit, Facultad de Ciencias Agroalimentarias.

CHARLA: DEL BIG BANG AL MOTOR DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Viernes 8 de junio, 9:00 a. m.,miniauditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Impartida por el M. Sc. Álvaro Brenes Vargas, meteorólogo investigador, Instituto de Investigaciones Agrícolas. Confirme su participación por este medio: https://goo.gl/forms/ zOiA98ORxM1HOwpa2 Información: 2511-3838, correo electrónico: iia@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Instituto de Investigaciones Agrícolas, en el marco de la Semana del Medio Ambiente.

SESIÓN SOLEMNE DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Entrega del Certificado Oficial a la carrera de “Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación”. Viernes 8 de junio, 10:00 a. m., Auditorio de la Facultad de Educación. Información: 2511-8865, correo electrónico:orientacion.educacionespecial@ ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Orientación y Educación Especial con la colaboración de la Facultad de Educación, Escuela de Orientación y Educación Especial.

CONCIERTO: ÓPERA “LA CAMBIALE DI MATRIMONIO” DE G. ROSSINI. Viernes 8 de junio, 7:00 p. m. / Domingo 10 de junio, 5:00 p. m. en el Teatro Eugene O ‘Neill. Entradas disponibles hasta agotar existencias, a través del enlace: https://www.eventbrite.es/e/ entradas-la-cambiale-di- matrimonio-opera-en-un-acto- de-gioachino-rossini- 46383988759 Participantes:Estudiantes de la Cátedra de Canto y de Dirección Orquestal, junto con la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Directora escénica: Ivette Ortiz. Director musical: Alejandro Gutiérrez.Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr. ac.cr Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM)con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

PRESENTACIÓN: AD LIBITUM. Sábado 9 de junio, 8:00 p. m. / Domingo 10 de junio, 5:00 p. m. en el Teatro Nacional de Costa Rica. Entradas en preventa, por medio del correo preventasdanzau@gmail.com (general ¢4 500 y estudiantes ¢3 000). Costo: ‎₡6 000 (general), ‎₡4 000 (estudiantes). Información: 2511-5579, correo electrónico:danzauproduccion@gmail.com Página web: https://www.facebook.com/ danzaUCR/ Organiza: Danza Universitaria.

CONCIERTO: ROCK’N CHOIR. Sábado 9 y domingo 10 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar. Costo: ¢10 000. Información: ucrcoral@gmail.com Página web: https://www.facebook.com/ ucrcoral/?ref=br_rs Organiza: Escuela de Estudios Generales, Departamento de Acción Social.

CURSO VIRTUAL: ACTUALIZACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA (ORL). Del 9 de junio al 17 de julio. Dirigido a médicos generales. Participantes: Dra. Milena Zamora Castellanos, Dra. Etilma Aguilar Víquez, Dr. Sergio Campos Barquero, Dra. Gisela Rodríguez Monge, médicos especialistas del Hospital San Juan de Dios. Costo:₡130 000. Forma de pago: depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Nacional 100-01-000-140077-9 o a la cuenta cliente 15100010011400776, a nombre de Fundevi, cédula jurídica 3-006-101757 (Proyecto ED-312 Inscripción Curso de Actualización en ORL). Información: 2511-4512, correo electrónico: pec.fm@ucr.ac.crPágina web: http://www.fmedicina.ucr.ac. cr/index.php/formularios/ cursos Organiza: Facultad de Medicina, Decanato.

INSCRIPCIÓN: TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN ASISTENCIA DENTAL. Fecha límite de inscripción: 15 de junio, de 8:00 a 11:00 a. m. y de 1:00 a 3:00 p. m., en la Oficina de Asuntos Estudiantiles (en el nuevo edificio de la Facultad de Odontología, carretera a Sabanilla). Duración: 3 semestres. Inicio: 13 de agosto. Horario: tiempo completo. Requisitos: original y copia del título de bachillerato de secundaria, original y copia de las notas de quintoaño, copia de la cédula de identidad por ambos lados y dos fotografías tamaño pasaporte (no escaneadas).INSCRIPCIÓN: MÓDULO PRÁCTICAS DISCIPLINARIAS EN CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES Y COMUNITARIA (dirigido a asistentes dentales graduados de la Universidad de Costa Rica que deseen optar por el certificado de Técnico Especializado en Asistencia Dental). Inicio: 30 de julio. Duración: 16 semanas. Horario: de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Requisitos: original y copia del título de asistente dental graduado de la Universidad de Costa Rica, copia de la cédula de identidad por ambos lados y dos fotografías tamaño pasaporte (no escaneadas). Información: 2511-8079 / 2511-8081, correo electrónico: estudiantiles.fo@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Odontología.

V ENCUENTRO EN RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y TIEMPO LIBRE. Fecha límite de inscripción: 15 de junio, por medio de la página web. Fecha realización del encuentro: 22 y 23 de junio, en la Facultad de Educación. Información: 2511-2949 (de 1:00 a 5:00 p. m.) Página web: https://docs.google.com/forms/ d/1zDnQy9fM9CzSkXFh2- 4i9Wl0TQARzNr-VBQPHwD2wcU/ viewform?ts=5b0364f8&edit_ requested=trueOrganiza: Programa de Posgrado en Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación.

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO: INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES: HONGO OSTRA. Fecha límite de inscripción: 20 de junio, por medio de correo electrónico. Duración : viernes 20 de julio, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA). Requisitos de inscripción: realizar el pago, por medio de la cuenta Fundevi CIA Servicios del Banco Nacional de Costa Rica, número 100-01-080-005940-5, cuenta cliente: 15108010010059408, cédula jurídica: 3-006-101757. Indique la fecha del taller en el asunto y envíe el comprobante de pago y nombre completo al correo info.cia@ucr.ac.cr En caso de no poder asistir, no se realizará devolución de dinero. Costo: ¢50 000 (incluye alimentación, material didáctico y para práctica). Se otorgará certificado de participación. Información: 2511-2083 / 2511-2070, correo electrónico: info.cia@ucr.ac.cr /yurieth.leiva@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).

CURSO: VOCERÍA ORGANIZACIONAL. Fecha límite de matrícula: 22 de junio, por medio del correo electrónico. Impartido por la Licda. Emma Lizano Tracy, consultora independiente. Duración : 2, 3, 4 y 6 de julio (lunes, martes, miércoles y viernes), de 6:00 a 9:00 p. m. (4 sesiones de 2 horas) en aulas de la ECCC. Información: 2511-3351, correo electrónico: meilyn.arias@ucr.ac.cr Página web: http://www.eccc.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).

IX JORNADA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PACÍFICO COSTARRICENSE. Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de junio, por medio del correo electrónico. Los interesados en participar deben enviar un resumen de la ponencia de 250 palabras. Duración : 28, 29 y 30 de agosto en la Sede del Pacífico. Dirigido a investigadores, docentes y estudiantes de posgrado. Información: 2511-7453, correo electrónico: investigacion.sp@ucr.ac.cr Organiza: Sede del Pacífico.

I COLOQUIO DE PSICOANÁLISIS Y POLÍTICA. Fecha límite de recepción de resúmenes: 6 de julio, por medio del correo: cpsicoanalisisypolitica@gmail. com Duración : 21 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., y 22 de agosto, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Sala de Sesiones, Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Torre C, 6.° piso. Ejes temáticos: Teología, política y neoliberalismo / Políticas de la muerte: narcotráfico y migración forzada / La diferencia sexual en cuestión / Coyuntura electoral local y regional. Información: 2511-5561. Organiza: Escuela de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACIÓN. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, II CICLO 2018. Matrícula abierta en la oficina del Programa de Educación Continua, Escuela de Administración de Negocios (PEC-EAN), ubicada en el 1.er piso de la Facultad de Ciencias Económicas. Técnicos: Administración de Empresas (inicio: 4 de agosto) / Gestión del Talento Humano (inicio: 30 de mayo, primer grupo;4 de agosto, segundo grupo) / Administración Financiera (inicio: 4 de agosto) / Contabilidad (inicio: 7 de julio / R equisito : poseer conocimientos básicos de contabilidad y / o auditoría) / Mercadeo y Ventas (inicio estimado: 28 de julio) / Servicios Financieros y Bancarios (inicio estimado: 7 julio). Además se ofrecen programas cerrados (“in house”) para empresas e instituciones. Horario: sábados, de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. / Duración aproximada: 1 año.Otros requisitos de matrícula (aplica para todos los técnicos): dos fotografías tamaño pasaporte, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados, original y copia del título de bachillerato en educación secundaria, pago de póliza estudiantil anual por un monto de ¢5 500 (se realiza directamente en las sucursales del INS), pago de ¢15 000 por matrícula (incluye los derechos de graduación), pago del primer módulo y boleta de inscripción (completarla en la oficina del PEC-EAN ubicada en el 1.er piso de la Facultad de Ciencias Económicas). La apertura de estas actividades está sujeta a un cupo mínimo de participantes. Costo: ¢122 000 (cada módulo). Información: 2511-9186 / 2511-9199,correo electrónico: asistentepec.ean@ucr.ac.cr / oficinistapec.ean@ucr.ac.cr / ventanillapec.ean@ucr.a c.cr Página web:http://www.pec-ean-ucr.com Organiza: Programas de Educación Continua, Escuela de Administración de Negocios.

V COLOQUIO INTERNACIONAL. REPENSAR AMÉRICA LATINA: LOS RETOS DE LA DIVERSIDAD.Fecha límite de recepción de propuestas: 23 de julio, por medio del correo electrónico. Fechas del c oloquio : del 2 al 5 de octubre en la Sala Joaquín Gutiérrez Mangel, 4.° piso, Facultad de Letras. Información: 2511-1985, correo electrónico: real.ciicla@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA).