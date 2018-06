UCR celebra Día Mundial del Medio Ambiente con política para evitar plástico de un solo uso

San José, 2 Jun (ODI/UCR).- La Universidad de Costa Rica (UCR) conmemorará, el próximo martes 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente con el lema “Madre Tierra libre de plástico”.

Como una institución históricamente comprometida con el ambiente, la UCR atiende al llamado de las Naciones Unidas y del Ministerio de Ambiente y Energía de convertir a Costa Rica en una zona libre de plástico de un solo uso o plástico desechable.

La nueva política, que rige a partir de enero del 2018, exige a todos los comedores y sodas en el campus universitario eliminar el plástico de un solo uso; además, las provedurías internas deberán hacer compras únicamente de materiales biodegradables.

Durante la semana del 5 de junio, se realizarán diferentes actividades con el objetivo de generar conciencia en la comunidad universitaria sobre la necesidad de realizar, en primera instancia, un consumo responsable al eliminar el plástico, como pajillas, bolsas y botellas plásticas, y sustituirlas por alternativas reutilizables, como son las bolsas de tela y el vidrio.

Además, se está promoviendo una adecuada gestión de residuos sólidos para evitar mayor impacto sobre el medio ambiente, esto mediante capacitaciones a diferentes públicos internos, como son los conserjes, personal administrativo y docente, y campañas de sensibilización.

Emilia Martén, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental, señala que el objetivo prioritario de la UCR es promover el consumo responsable, informado y consciente dentro del campus universitario para disminuir y, en el mejor de los casos, eliminar el plástico en nuestras actividades cotidianas. Nos referimos al plástico como pajillas, bolsas y botellas que duran minutos en nuestras manos porque rápidamente las desechamos, pero tardan años en descomponerse.

Martén hace un llamado a la comunidad universitaria para mantenerse informado sobre los productos que consume y su ciclo de vida para reducir el impacto al ambiente, ya que no podemos ser indiferentes al hecho de que Costa Rica genera 1 460 000 toneladas anuales de desechos sólido, de las cuales 190 000 toneladas son de plástico.

Conozca las diferentes actividades

Diversas unidades académicas estarán participando de la celebración. El domingo 3 de junio, la UCR se une a la “Ecocleteada” a las 9:00 a.m., que inicia en la Plaza de la Libertad de Expresión, frente la Escuela de Arquitectura.

Se realizará, entre muchas otras actividades, el lanzamiento de la campaña de sustitución de plástico, un reto ambiental con la plantación de árboles, y se organiza el “plogging UCR”, que consiste en recoger residuos en los alrededores del campus universitario mientras se ejercitan.

El Cine Universitario tendrá una amplia programación de películas durante todo el mes de junio con temática ambiental. Por su parte, las sedes y recintos se preparan con charlas al público en general, huertas y hasta trueque de frutas y verduras por residuos eléctricos.

El 6 y 7 de junio, se llevará a cabo una campaña de recolección y disposición de residuos a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 3:30 p.m. La actividad será acompañada de un taller denominado “¿Se recicla o no se recicla? Aprenda como gestionar los Residuos Sólidos adecuadamente en la UCR” para todo público. Se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 11:45 a.m., en la sala #2 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco.

Todas las actividades anteriores se realizan en un ambiente libre de humo, ya que desde hace una década la UCR restringe el acceso a vehículos de combustible fósil con la intención de promover el transporte sostenible y la movilidad activa.

Este próximo martes solo se permitirá el paso a medios de transporte alternativos, como bicicletas u otros medios mecánicos. El espíritu de la actividad es hacer un llamado al uso responsable de los combustibles y la eliminación de gases de efecto invernadero.

CONSULTE: Ubicación de cicloparqueos en la UCR

El compromiso de la Universidad es crear un cambio de conducta para que esta práctica se convierta en un hábito cada vez más frecuente dentro de la comunidad universitaria y se contribuya a eliminar la congestión vial, la contaminación del medio ambiente y, principalmente, utilizar un medio que nos brinda energía y salud.