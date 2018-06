Validez de resultados del plebiscito de Nicoya dependerá de resolución del TSE

Nicoya, 2 jun (Vozdeguanacaste.com).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió una serie de explicaciones al Concejo Municipal de Nicoya sobre el proceso de coordinación del plebiscito de Nicoya que se celebrará este domingo 3 de junio, en temas como la conformación imparcial de la comisión y sobre la proveniencia de los ¢20 millones con los que se financia la consulta popular.

El TSE aclaró que, aunque no va a suspender el plebiscito en el que se decidirá si se crea o no el concejo municipal de distrito de Nosara, los resultados, cualesquiera que sean, podrían llegar a revertirse si la institución resolviera que sí existió alguna anomalía. Esa resolución no tiene una fecha específica para emitirse.

El Concejo Municipal recibió la solicitud el miércoles 30 de mayo y envió la respuesta este viernes 1 de junio, según confirmó el asesor legal del Concejo, Gerardo Carvajal.

“Si el magistrado considera que se requieren elementos adicionales, puede pedir que el concejo amplíe los argumentos. Eso va a depender del análisis que se haga del escrito de contestación [del Concejo]”, explicó el letrado del TSE, Andrei Cambronero.

El TSE hizo la petición a los regidores luego de que el nicoyano José Domingo Arias, simpatizante de la tendencia del No, presentara un amparo electoral.

En el recurso, Arias solicitó que se suspendiera el plebiscito y se reprogramara para otra fecha. También pidió que se conforme una nueva comisión coordinadora.

Sobre las consultas del TSE, el presidente del Concejo Municipal, Saúl Cárdenas, dijo que cualquier persona está en su derecho de alegar y que para eso están las instancias que aclaran los alegatos. Agregó que el Concejo está cumpliendo con los procesos.

Este sería el segundo amparo electoral que resuelve el TSE con respecto a la celebración del plebiscito para decidir la autonomía administrativa del distrito de Nosara.

Nosara aporta un 10% al presupuesto de Nicoya anualmente

El distrito de Nosara le aporta económicamente a la Municipalidad de Nicoya ¢627 millones al año, aproximadamente, según estimaciones realizadas por las autoridades del gobierno local.

La alcaldesa interina del municipio, Adriana Rodríguez, reveló el monto en el conversatorio sobre la independencia administrativa de Nosara organizado por La Voz de Guanacaste el miércoles 30 de mayo.

“El estudio lo que hace es un proyección de los ingresos. Ese monto (¢627 millones) significa un 10% del total del presupuesto 2018 de la municipalidad, que ronda los ¢6.000 millones”, dijo la alcaldesa durante el evento.

Según el documento, el dinero aportado por el distrito proviene de tres rubros: licencias comerciales y de licores, licencias de construcción e impuesto de bienes inmuebles.Vea aquí el documento.

Pese a que Nosara es costa, el gobierno local aseguró que no percibe ingresos por zona marítimo terrestre porque su territorio es parte del Refugio de Vida Silvestre Ostional.

“Eventualmente, donde se podría cobrar, sería por el área de Garza, cuando exista un plan regulador. Pero no sería significativo”, indicó la jerarca.

Punto de discordia

El estudio fue elaborado por el departamento de planificación de la municipalidad el 5 de mayo anterior, un mes antes de la celebración del plebiscito.

La tendencia del No, en reiteradas ocasiones, ha reclamado la carencia de ese estudio. Por eso y por supuestas irregularidades en la comisión organizadora del plebiscito, han presentado recursos de apelación ante el Concejo Municipal de Nicoya y ante el Tribunal Supremo de Elecciones(TSE).

Al inicio del conversatorio, el representante del No, Edwin Castillo, le cuestionó a la alcaldesa la falta de ese documento, justamente por el desconocimiento que existía sobre cuánto aportaba realmente Nosara a Nicoya.

“No existe ningún estudio, serio y responsable, del alcance de este proyecto. En perspectiva sería como tirarse de un avión sin un paracaídas”, dijo Castillo minutos antes de que la alcaldesa interina señalara la existencia del informe.

¿Qué haría Nicoya?

De ganar el Sí en el plebiscito este domingo, el municipio asegura que cuenta con otros proyectos para solventar la falta de ese 10% aportado económicamente por Nosara.

El proyecto de parquímetros y la actualización del catastro para identificar personas que evaden impuestos son algunos de esos planes mencionados por la alcaldesa.

Por el otro lado, de ganar el No, Rodríguez dijo que la ruta será seguir trabajando de la mano con las organizaciones y los concejos de distrito para continuar atendiendo las necesidades de todo el cantón.

“Si se decide que Nosara conforme un Concejo Municipal de Distrito, la municipalidad de Nicoya no tendría la responsabilidad administrativa y política de este distrito que actualmente nos ocupa mucho. Hoy la municipalidad invierte mucho trabajo operativo para generar esos ingresos que actualmente se captan”, explicó la alcaldesa. (Vozdeguanacaste.com)