San José, 4 jun (Elpaís.cr) .- Este lunes por la noche, se iniciará con la colocación de las prelosas del tramo central del nuevo puente sobre el río Virilla, en la radial Santa Ana, por lo que el paso por la zona estará cerrado entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los cierres se aprovecharán además, para desarmar, ya de manera definitiva, la estructura auxiliar que se utilizó para la construcción de varias secciones del nuevo puente.

Así las cosas, informaron en el Consejo Nacional de Vialidad, desde el lunes en la noche, hasta el amanecer del sábado 9 de junio, se estará trabajando en ambas tareas, que requieren la colocación de una grúa de gran tamaño en el puente existente, de ahí que sea necesario cerrar el paso por esa estructura.

El MOPT fue enfático en aclarar que los cierres totales por el puente Virilla serán los acostumbrados, entre las 10 pm de un día a las 5 am del siguiente y que entre las 5 am y las 10 pm de cada día el paso por el lugar está habilitado, no es un cierre las 24 horas por 5 días, sino en lapsos de 7 horas cada noche y madrugada.

Como ha sido costumbre, durante el cierre se permitirá el paso de los autobuses de la empresa ABA que da servicio de transporte público, modalidad autobús, entre Santa Ana y Belén. El resto de automotores no podrán pasar.

Como ruta alterna, para quienes viajan de Belén o San Rafael de Alajuela hacia Santa Ana, o a la inversa, los usuarios pueden trasladarse por la ruta 27 por el sector de San Rafael de Alajuela.

El nuevo puente de 133 metros de longitud, tipo pórtico, metálico, de canto variable, tendrá 12.10 m de ancho para albergar dos carriles de 3,60 m cada uno, espaldón interno de 0,50 m, espaldón externo de 2,20 m y aceras.

La orden de inicio para la construcción de esta estructura se dio hace un año, en mayo de 2017, y tiene un costo aproximado de $8.5 millones, el equivalente a unos ¢4.900 millones.

Se estima que la superestructura, que es la parte superior del puente, sobre la que transitarán los vehículos y los peatones, se terminará de colocar a finales de este mes de junio.