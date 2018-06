Nosara se quedaría sin Concejo Municipal de Distrito tras plebiscito de este domingo

Nicoya, 4 jun (Vozdeguanacaste.com).- El resultado del plebiscito que decidiría la creación o no del Concejo Municipal de Distrito de Nosara todavía no está en firme, pero ya la tendencia del No celebra su triunfo y la del Sí lamenta su derrota.

A las 9:20 p. m. de ayer, domingo 3 de junio, el presidente de la comisión municipal organizadora, Raymer Loáiciga, comunicó los resultados preliminares: 5.293 votos para el Sí y 2.680 para el No. Mientras el regidor aclaraba que estos datos aun no eran definitivos, la tendencia del no celebraba en las afueras del recinto municipal.

Puede ver la transmisión del conteo de votos y emisión de resultados oficiales en este video:

Hasta el momento se han escrutado 78 de 86 juntas receptoras. Solo faltó escrutar tres de Nicoya, dos de San Antonio, dos de Quebrada Honda y una de Belén de Nosarita. Según Loáiciga, los resultados oficiales y definitivos estarán listos esta misma semana.