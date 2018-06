Candidato presidencial mexicano López Obrador dice que limó “asperezas” con empresarios

Ciudad de México, 6 jun (Sputnik).- El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (izquierda) se reunió el martes con el Consejo Mexicano de Negocios, que aglutina a los hombres más ricos del país, para limar “asperezas” sobre sus planes económicos de corte nacionalista.

“Se aclararon todas las dudas, se limaron asperezas, fue una reunión constructiva, con mucho respeto, se aclararon muchas cosas, fue muy buena la comunicación”, dijo el candidato de 64 años, que se coloca como gran favorito en las principales encuestas en su tercer intento por la presidencia.

Algunos de los empresarios asistentes a la reunión han emprendido una campaña contra lo que califican como “políticas populistas” de López Obrador, mientras que el candidato los llama integrantes de “la mafia del poder”.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la compañía minera Grupo México y segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, el presidente de Kimberly Clark, Claudio González, y el presidente de la cadena Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

López Obrador añadió que “no hubo confrontación, no hubo ningún tipo de reclamos, se hicieron planteamientos en lo que no coincidimos, esto es normal, estamos buscando construir una democracia, no apostamos a la dictadura”.

Los temas abordados “sin censura” incluyeron el impulso del desarrollo económico, la creación de empleos y las problemáticas del atraso social, dijo el candidato a periodistas al salir del encuentro.

Otro tema abordado fue la negociación con EEUU del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

Al respecto el candidato dijo que apoyaría al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, durante la larga transición que va de las elecciones del 1 de julio hasta la toma de posesión del 1 de diciembre de 2018, para “evitar que el resultado de la negociación perjudique al país”.

“Si ganamos vamos a tener una relación de cooperación entre el sector privado y el sector público”, indicó López Obrador.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Pablo Castañón, dijo a periodistas que los empresarios plantearon los comentarios del candidato, que los ha tildado en sus discursos de ser “una minoría rapaz, traficante de influencias”.

Los líderes empresariales se comprometieron a que seguirán “invirtiendo en el desarrollo del país”, sin importar quien gane los comicios.

El presidente de Grupo México y el titular del conglomerado industrial de refrescos y cervezas Femsa, Antonio Fernández Carbajal, comenzaron a movilizarse a finales de mayo con mensajes contra López Obrador.

Larrea envió una carta abierta a sus empleados y accionistas, en la que advirtió que “si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado, en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones”.

En respuesta a ese planteo, López Obrador lo denunció como “orquestador de intrigas”.

La misiva del magnate indicó que “no se puede regalar lo que no se produce y no se puede producir eficientemente si no hay un incentivo al que más trabaja y al que mejor se prepara”.

Por su parte, Fernández Carbajal y otros empresarios advirtieron sobre el posible retorno de las políticas implementadas por los expresidentes Luis Echeverría (1970-76) y José López Portillo (1976-1982), que calificaron de populistas, que causaron una elevada inflación y devaluación de la moneda nacional. (Sputnik)