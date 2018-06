San José, 7 jun (Elpaís.cr).- El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió una circular con 13 lineamientos, que permitirán al personal docente reducir cargas laborales no vinculadas a su labor pedagógica y dedicar más tiempo a dar lecciones a los estudiantes en el aula.

En un acto especial realizado en el Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur de Desamparados, el documento fue firmado este miércoles 6 de junio por el ministro de Educación Edgar Mora, y el presidente de la República, Carlos Alvarado, en condición de testigo de honor.

Las medidas se determinaron a partir de un proceso de consulta a los centros educativos, supervisiones de circuito, direcciones regionales de educación y oficinas centrales de este ministerio. El procedimiento fue acordado por las autoridades del MEP junto a la coalición sindical titular de la Convención Colectiva de Trabajo (SEC-ANDE-SITRACOME).

Para el ministro de Educación Pública, Edgar Mora, la finalidad de la educación es la formación integral de las niñas, los niños y las personas jóvenes y adultas.

“Las tareas que se les asignen a las maestras y profesoras no deben quitarle tiempo de su labor pedagógica”.

El Ministro publicó en sus redes sociales un llamado a las maestras y profesoras para que le narraran su día, con la consigna: ¡Queremos devolverte horas! y en 24 horas recibió más de 4 mil historias de docentes de todos los niveles y regiones del país.

La sobrecarga administrativa, la participación en una enorme cantidad de comités y comisiones de trabajo eran una queja recurrente, acompañados de la percepción de que parte de este trabajo no estaba siendo aprovechado, podría ser empleado en impartir lecciones en el aula. Todas estas narraciones sirvieron de insumo para extraer datos, identificar nudos sistémicos y analizar procesos.

La circular tiene tres momentos de aplicación. En la primera, se integrará una Comisión permanente para la disminución de cargas laborales docentes, la cual estará integrada por representaciones de las autoridades ministeriales y la coalición sindical titular de la Convención Colectiva de Trabajo (SEC-ANDE-SITRACOME), se suspenderá la creación de nuevas comisiones, grupos de trabajo, convenios, programas y proyectos no exigidos actualmente; así como la ejecución de actividades no previstas en el Calendario Escolar y se instruye a los directores y directoras de cada centro educativo a no interrumpir al personal docente al momento de impartir lecciones con la solicitud de requerimientos administrativos.

Además, se le indica a las autoridades de cada centro educativo que deben garantizar el disfrute de los tiempos de alimentación reconocidos al personal docente.

La segunda fase suspenderá la aprobación e implementación de nuevos convenios de cooperación interinstitucional, proyectos, programas y otras figuras que impliquen la disminución del tiempo docente en el aula y en un plazo no mayor a los dos meses, se abrirá un periodo para que los centros educativos presenten propuestas para reducir la carga laboral asociada con la realización de ferias, festivales o actividades.

Durante los seis meses siguientes a la firma de esta circular se realizará la revisión completa de los acuerdos, convenios de cooperación interinstitucional o afines ratificada por este ministerio que tengan incidencia el tiempo de trabajo en el aula.

Por último, la fase final se centrará en un diagnóstico y propuestas recolectadas en la fase de transición se establecen los lineamientos técnicos para reorganizar la estructura de comités así como para la elaboración del Plan Anual de Trabajo de cada centro educativo para para evitar y disminuir el exceso de cargas laborales docentes.