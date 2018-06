La verdadera enfermedad de Nicaragua

Se supone que debemos contar la evolución de la democracia centroamericana, individualmente después del año 1821. Nicaragua no ha tenido un solo momento de verdadera democracia, justicia y libertad en casi dos siglos, ¿Por qué? Bueno la raíz de todos los males en Nicaragua, han sido los oligarcas, una oligarquía cuasi monárquica, que ha sabido explotar a su pueblo, en aras de su beneficio personal. Se ha querido achacar los males a las dictaduras de derecha, a los lamesuelas de los marines, al sandinismo, al matrimonio Ortega Murillo etc, no, el verdadero mal está en los grandes ricos que han sabido manejar la pantomima democrática por doscientos años, mediante el poder económico.

No podemos negar que los sátrapas de turno han gozado del dinero que se ordeña del poder, claro que lo han hecho, pero el problema verdadero está en la clase poderosa adinerada que es la que ostenta el poder detrás del trono, que cuando empiezan a sufrir menoscabo de su libertad irrestricta para lucrar por parte del títere de turno, es decir el títere se engolosina y entonces viene una guerra o una revuelta y a empezar otra vez.

Una vez hablaba con un nicaragüense amigo, nacido en Costa Rica y me decía que su padre, un médico muy conocido, se había venido a vivir a este país porque supo desde muy joven que Nicaragua nunca tendría democracia, justicia y libertad, pues estas estaban conculcadas por la clase poderosa de siempre que quería seguir viviendo en la época de la colonia. Ha sido muy claro, porque esa clase que se identifica con no más de veinte familias, no tiene ningún respeto por los derechos humanos de los nicaragüenses, los explota en todas las formas imaginables y no hay ley que valga. Esto lo supo Obando y Bravo y nunca lo denunció por cálculo personal, nadie quiere hacerlo, quizá los únicos que lo han tratado marginalmente, son Rubén Darío en algunos poemas y Sergio Ramírez en algunas novelas, pero siempre en el “borderline”, nunca con el realismo que en Costa Rica empleó Samuel Stone.

Nosotros tuvimos la dicha de tener un país muy pobre, donde hasta el gamonal volaba machete por necesidad, luego en el siglo XX hubo tres grandes personajes que escribieron el rumbo: Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y José Figueres Ferrer. Sin estos tres hombres nuestra historia sería diferente, más parecida a Nicaragua, porque se escribió la palabra justicia con mayúscula.

Desde luego para atrás hubo próceres como Braulio Carrillo, Castro Madriz, Juan Rafael Mora, el general Guardia, Alfredo Gonzalez Flores, Cleto González y Ricardo Jimenez, que se esmeraron por desarrollar el país como un todo para todos, dentro del marco del desarrollo democrático y pusieron la mesa para los grandes cambios de mediados del siglo XX, poniendo a la oligarquía criolla en su debido lugar.

No es necesario acabar con los oligarcas, solo es necesario ponerlos en su lugar, eso ha sido imposible en Nicaragua, sencillamente porque no ha llegado al poder el hombre o la mujer que se atreva a hacerlo. Después del “triunfo”del sandinismo, los verdaderos ricos nicaragüenses no tuvieron que huir, ellos eran intocables porque la dirección del frente sandinista le debía demasiado y sabían que esos ricachones estaban respaldados por los republicanos estadounidenses. Siguieron haciendo mejores negocios sin la chusma de los “tachos”.

Hoy, cuando muchos creen que Nicaragua regresa a la guerra, la verdad es que toda la familia Ortega-Murillo se ha engolosinado con los negocios, es decir vuelven a ser un estorbo y hay que poner otro u otros, para eliminar la competencia, y esa historia seguirá mientras la oligarquía nicaragüense no quiera repensar el estado, y como no le interesa encarecer la producción, sencillamente no lo hará.

Estos son los mismos que cada vez que ocupan, se inventan un problema con Costa Rica, para crear una cortina de humo. ¿Tendrá Nicaragua que esperar un Hugo Chávez Frías o un Fidel Castro Ruz?

Venezuela tuvo una clase poderosa chantajista que acabó con el país, se comieron el pastel dejando por fuera a las grandes mayorías y creando el clima fértil para una dictadura populista de izquierda; pensaron que EEUU llegaría a rescatarlos pero no lo hará mientras quede una gota de petróleo barato.

No pretendo exculpar a Ortega y compañía, ni a los tachos, no, lo que quisiera es que la gente sepa que el frío no está en las cobijas.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico