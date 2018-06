Jonathan Mauri defendió su premio ante el Congreso

San José, 11 Jun (ElPaís.cr).- El deportista costarricense Jonathan Mauri, defendió ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el premio que recibió de parte del Instituto Costarricense de Deporte (Icoder) por 223 millones de colones, con un atraso de ocho años.

El nadador y hermano de la exministra de Deportes, Carolina Mauri, ganó en el año 2010 el Premio Claudia Poll, tras haber recibido una medalla de oro en el Mundial Master de Natación realizado en ese mismo año en Suecia, donde participó en una categoría de 400 metros combinado.

El premio era de 160 millones de colones pero tras no ser desembolsado en el plazo previsto, Mauri reclamó los intereses correspondientes y un cargo extra por daño moral, lo que significó que el precio final del premio quedara en 223 millones de colones.

La Comisión Legislativa mandó a llamar al deportista para entrevistarlo e intentar determinar si existió o no, tráfico de influencias o conflicto de intereses a su favor, lo que sería una causa válida para que el Estado no tenga que pagar el premio en cuestión.

Cabe recordar que en diciembre del 2010, el Icoder le entregó el premio a Claudia Poll, a pesar de que Mauri también había ganado una medalla de oro, lo que era la condición para recibir la remuneración Estatal. El nadador dijo ante los y las diputadas que no recibir el premio le causó una desmotivación psicológica que realmente afectó a su carrera.

“El daño moral es inherente al proceso porque existe un agravio. Yo gané la medalla en el 2010 y estoy recibiendo el premio en al año 2018. También se le entregó a mi compañera de selección Claudia Poll y a mi se me negó aunque habíamos ganado la misma medalla en el mismo campeonato y la ley no es excluyente, la ley dice que la pueden recibir varias personas”, mencionó el deportista en su defensa.

Mauri argumentó que su testimonio personal y el de su entrenador, fueron suficientes para que juez determinara que además de un agravio, se había incurrido en un daño moral.

Además, determinó que no era culpa del nadador que el premio no haya sido entregado a tiempo, por lo que no se puede ver afectado porque el premio fue derogado posteriormente por una reforma de ley a los premios de cultura y deporte.

“El juez lo que hace es reconocer que hubo un agravio y un daño moral, por eso él estima ese monto. El monto final lo estimo el juez”, señaló el nadado durante su comparecencia.

El proceso se resolvió durante junio del 2016 en el Tribunal Contencioso Administrativo, al cual Mauri acudió para reclamar la igualdad de derechos ante la ley. La sentencia pudo haber sido apelada por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), pero tras un error administrativo no se llevó a cabo.

En la Comisión, algunos diputados cuestionaron a Mauri por el supuesto daño psicológico, ya que en el expediente judicial no figura ningún análisis médico. Esta misma interrogante fue parte de las objeciones del Icoder, quienes consideran que no actuaron de forma indebida al no reconocer el premio al deportista.

“Todos los nombres, uno por uno se fueron analizando. Y en este tema no hubo mayor discusión, simple y sencillamente se acordó de parte del jurado en pleno, de que se le iba a dar a Claudia Poll y no al señor Jonathan Mauri”, mencionó Alba Quesada, Directora del Icoder.

El nadador insistió ante el foro legislativo que él solo decidió hacer uso de sus derechos como ciudadano una vez que se le fue denegado el premio por el jurado del Icoder. Por esta razón elevó al caso a un Tribunal Contencioso que falló a su favor.

Este caso seguirá siendo estudiado por la Comisión legislativa durante las próximas semanas y posterior a eso los y las diputadas deberán rendir un informe final al Plenario.