Los costarricenses serrucha pisos dan nauseas

Columna Poliédrica

En la sociedad costarricense hay de todo. Hay personas sumamente talentosas pero sumamente egolatras, hay otras que carecen de talento pero que les sobra las ganas de salir adelante; en otras palabras, nos movemos en un espectro de conductas paradójicas y cuesta mucho encontrar personas equilibradas que den estabilidad al todo social.

Es patético observar a personas que se prestan para aparecer en cuanto medio de comunicación existe. Un día los anuncian como experto en Ciencias Políticas y otro día lo es en economía o en estadística, es decir, se suponen que saben de todo y lo único que hacen es externar lugares comunes; para decirlo claramente, estos personajes deberían ser más serios y pensar que hay receptores que sí conocen de los temas pero que no se prestan al juego de los medios de comunicación.

Esto lo digo porque es repugnante escuchar a comunicadores y gente que dice saber de fútbol, manifestando un deseo tácito de que le vaya mal a la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Para fundamentar ese deseo oculto, de la forma más baja y asquerosa, se ensañan contra varios costarricenses que están haciendo lo posible para sacar adelante la tarea.

El caso más repugnante es el del director técnico Oscar Ramírez. Como no pueden acusarlo de ser un vagabundo, de no estudiar a los equipos rivales y de no obtener los resultados para clasificar a la representación nacional al mundial; lo que han optado es por atacarlo con las críticas más bajas que he escuchado en mucho tiempo, a saber: que está gordo, que no sabe inglés, que no se expresa bien en las conferencias de prensa y un largo etcétera.

Dichosamente la Federación Nacional de Fútbol le ha dado el respaldo, como tiene que ser, al primer costarricense nacido en nuestro territorio para que dirija a nuestra Selección Nacional en el mundial de Rusia 2018. Espero que le vaya bien, no solo porque ha trabajado para ello y se lo ha ganado, sino porque se trata de un coterráneo que va ir a representar al país en el extranjero.

Nunca he entendido por qué hay costarricenses que desean el fracaso de Costa Rica o el de un costarricense en el extranjero. Una cosa es la crítica que busca mejorar algo que uno considera está funcionando mal y en ese caso se expresa de manera respetuosa; y otra muy distinta, que un costarricense se goce del fracaso de nuestro propio país o de un compatriota que nos está representando.

Hay gente en Costa Rica que no tiene memoria y todo se le olvida. Lo que está pasando con la Selección Nacional previo a su primer partido en el mundial de Rusia, es como estar reviviendo otros momentos de nuestra historia; en efecto, muchos recordarán lo que decían de la Selección de Fútbol de Italia 90, sea porque lo vivieron o porque han visto audiovisuales en que se narra como nadie, absolutamente daba nada por ese equipo de fútbol.

Lo mismo sucedió hace cuatro años cuando se prestaban a debutar contra Uruguay en el mundial de Brasil 2014. Con esto no quiero decir que se van a repetir los mismos resultados que hace cuatro años, lo que afirmo es que muchos costarricenses suelen actuar de esa forma cuando deberían estar adoptar otra forma de conducirse en relación con uno o varios compatriotas que nos representan a nivel mundial.

Una cosa es la crítica que busca mejorar las cosas y otra muy diferente los clásicos serruchadores de piso. Y bueno, ya que estamos en esto, lo digo de manera claramente: una de las conductas más detestables de nosotros los costarricenses es la de aquellos que viven deseando el fracaso de sus propios compatriotas.

¡Ese tipo de personas, sinceramente, me dan nauseas! O en un lenguaje menos docto: ¡Dan asco!

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com