Presidente Ecuador recrimina a legisladores que evitaron acción contra Correa

Quito, 13 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, recriminó hoy a legisladores de su movimiento político, Alianza País, que no apoyaron una acción en la Asamblea Nacional (Parlamento) para permitir un proceso penal contra su antecesor, el exgobernante Rafael Correa.

“Es momento de estar con el país, por el camino de la transparencia, la justicia y la decencia”, escribió Moreno en su cuenta de Twitter, donde también colgó un comunicado oficial de su Gobierno sobre este mismo tema.

En ese escrito, el Gobierno critica, sobre todo, a los legisladores “morenistas”, que aparentan ser aliados del mandatario, pero que aparentemente no actúan conforme a los intereses del oficialismo.

Se refiere a la actuación de varios legisladores “morenistas” que votaron contra una moción que buscaba evitar un debate convocado para mañana, jueves, en el pleno de la Asamblea, para discutir si se autoriza que el expresidente Correa sea vinculado a un caso de supuesto secuestro a un político en 2012.

El Gobierno de Ecuador “rechaza la actuación de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y, al mismo tiempo, no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia por los cuales hoy camina el país entero”, afirma el comunicado oficial.

“El momento histórico exige que todas las personas y más todavía quien ha ejercido un cargo publico, rinda cuentas a la ciudadanía y a la justicia. Las auténticas democracias y los sistemas legales independientes se caracterizan porque todos los habitantes, sin distinción, están sometidos a la ley”, agrega.

Y asegura que “este es el momento de demostrar quiénes quieren un cambio verdadero y vivir en una democracia plena o quiénes quieren solapar y esconder las vergonzosas actuaciones del pasado”.

Los grupos parlamentarios críticos a Correa no obtuvieron los votos suficientes para cambiar el orden del día del pleno de la Asamblea Nacional, que propuso el independiente Fernando Burbano con el ánimo de que se declare improcedente una solicitud de la jueza Daniela Camacho, para que se autorice la vinculación de Correa.

Los opuestos al exgobernante aseguran que no se requiere la autorización legislativa por considerar que Correa ya no es presidente del país y, por tanto, ya no goza del fuero respectivo.

Los correístas, en cambio, sugieren que sí se requiere la autorización porque el proceso juzga un suceso ocurrido cuando ejercía la jefatura del Estado.

Esta semana, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, dijo que han aparecido datos sobre la presunta participación de Correa en el supuesto secuestro de Fernando Balda, un político opositor al exmandatario que ha denunciado un aparente complot para capturarlo cuando se encontraba en Colombia en 2012.

Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, reside actualmente en Bélgica, desde donde ha negado las inculpaciones y ha advertido de una presunta persecución política en su contra por parte de grupos de derechas y de Moreno, su sucesor, un antiguo aliado que ahora es su más enconado rival político.

La Corte Nacional de Justicia (Supremo) de Ecuador ha ordenado por el caso Balda la prisión preventiva, con fines de investigación, del excomandante de la Policía Fausto Tamayo y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero.

La jueza Camacho vinculó a ambos como “presuntos autores mediatos de los delitos de asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda”. EFE