Un inmenso lavadero, muy distinto al del Padre Umaña

De cal y de arena

Semanas atrás desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se divulgó un informe referente al impacto que tiene el lavado de dinero en las economías del subcontinente. Muy preocupante, en particular por lo que toca a Costa Rica: la lista (la publicó EXTRA) la encabeza esta confiada y desaprensiva democracia; allí están los países clasificados por la cuantía del blanqueo de dinero en el marco del PIB de cada uno. El lavado de dinero aquí equivale al 12.4% del PIB. Detrás vienen todos los demás: Guyana con un 5,3% del PIB, México con 3,8%, El Salvador 2,9%, Chile 2,5%, Nicaragua 2,5%… y por ahí el resto va desfilando.

La gravedad de esta descomposición social y política (que lo es y muy principalmente) se refleja en la beligerancia que está tomando el bajo mundo que opera con el manto del tráfico de drogas, el contrabando, el fraude financiero, el juego, a veces la trata de personas. Nos espanta también la explosión que estas actividades tienen y ese baño de sangre del que nos informan cotidianamente los periódicos.

El crimen transnacional nos ha tomado como base de operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y por derivación con los delitos financieros. Hemos escuchado a las autoridades de la DIS y del OIJ en una constante tarea de divulgación de lo que esto significa, particularmente por el lado del desafío al gobierno de la República en punto a la toma de providencias tácticas, técnicas y financieras. Así también, en una comunicación personal (porque por razones comprensibles no lo pregonan en público) algunas de esas autoridades dejan ver su pesimismo respecto a nuestra capacidad para enfrentar el reto. El Departamento de Estado del gobierno estadounidense no titubea en expresar serias preocupaciones acerca de la capacidad de nuestro gobierno para encarar la penetración del crimen organizado que se escuda en el trasiego de drogas. Así se lee en “Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, International Narcotics Control Strategy Report” que lo ha venido advirtiendo en distintas ediciones.

La sociedad costarricense debería percatarse de los riesgos que está corriendo y que a la par de la pasión por el fútbol que domina muchos de sus estamentos, también debería abrir espacios para entender los riesgos que está corriendo a partir de la llegada invasora del crimen organizado en los repliegues del lavado de dinero y del tráfico de drogas.

Alojamos un inmenso lavadero, muchísimo más grande que aquel del Padre Umaña en los bajos de Amón.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista