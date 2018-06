Lopetegui, presentado en el Real Madrid: “Hoy es el día más feliz de mi vida”

Madrid, 14 jun (EFE).- Julen Lopetegui, nuevo técnico del Real Madrid, declaró este jueves que el miércoles, con su destitución como seleccionador español, fue, tras la muerte de su madre, el día más triste de su vida, pero apuntó que éste es “el más feliz” por iniciar esta nueva etapa profesional.

Lopetegui se convirtió hace solo dos días en nuevo entrenador del Real Madrid. El anuncio oficial se hizo a 72 horas del debut de España en el Mundial de Rusia 2018 frente a Portugal, algo que desencadenó su destitución al día siguiente como seleccionador español por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Gracias presidente, gracias Real Madrid, por la confianza que me habéis brindado. Es una responsabilidad que asumo con orgullo y con fuerza. Sé al club que vengo y sé que es la máxima exigencia. Aquí todo no vale y por eso trataré de dar lo mejor. Intentaré estar a la altura del club e incluso mejorarla”, dijo Lopetegui durante su presentación como técnico madridista en el palco del estadio Santiago Bernabéu.

“Por trabajo no va a quedar. Me siento capacitado para esta aventura. Siento la fuerza y la energía que acompaña al Real Madrid y como entrenador me va a hacer falta”, confesó Lopetegui, que espera en esta nueva etapa “seguir creciendo futbolísticamente”.

“Hay que seguir gestionando el gran patrimonio que tenemos para llegar a las cotas de ganar todo. Me siento parte de la familia del Real Madrid y puedo decir que desde la muerte de mi madre, ayer fue el día más triste de mi vida, pero hoy es el día más feliz de mi vida”, confesó.

Para Lopetegui, que lamentó la destitución como seleccionador español, “la parte buena es que desde mañana” ya trabajará en Valdebebas.

“Vamos a trabajar codo con codo con el presidente Florentino Pérez y con el club para buscar las mejores soluciones. Pase lo que pase tendremos el mejor equipo”, señaló Lopetegui, que espera contar con Cristiano Ronaldo en su plantilla.

“Cristiano es el jugador que quiero tener a mi lado siempre y el mejor jugador del mundo está en el Real Madrid, no tengo ninguna duda”, apuntó el técnico guipuzcoano, visiblemente emocionado durante su comparecencia en la que recalcó su ilusión por entrenar al Real Madrid.

“He tenido la suerte de vivir el madridismo de joven y de aprender la lealtad. Además tuve la suerte luego de entrenar al Castilla y por eso sé la responsabilidad que asumo. Es un sueño cumplido”, concluyó. EFE