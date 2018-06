Presidenta del legislativo: “Estoy comprometida con la transparencia”

Informe de la Procuraduría de la Ética

#Atención Declaración de la Presidenta Legislativa Carolina Hidalgo Herrera acerca del Informe de la Procuraduría de la Ética:Tengo un mes de estar en la Presidencia de la Asamblea Legislativa comprometidos con el #ParlamentoAbierto, razón por la cual abriré los espacios que sean necesarios para brindar las explicaciones que la ciudadanía requiera, sobre todo cuando los hechos se tergiversan. Y por eso hoy estoy aquí.El día 27 de abril, la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa recibió un oficio en el cual se trasladaba un informe de la Procuraduría de la Ética que venía en sobre cerrado.El 30 de abril, el Directorio presidido compuesto por Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y Michael Arce sesiona en dos ocasiones. En la primera ocasión para conocer el oficio que hacia traslado de este informe y acuerda, además, solicitarle a la Dirección Ejecutiva que por favor se generen fotocopias y se le entreguen a los nuevos y nuevas diputados entrantes. Sesiona, nuevamente ese mismo día, para dejar en firme todos los acuerdos y por supuesto para aprobar el acta.Posteriormente el día 2 de mayo, el Directorio que yo presido, sesiona y en el orden del día no venía señalado este tema, con lo cual no logro conocer la existencia de este informe.El plazo de este informe según señala la Ley Anticorrupción es de tres días hábiles, así que al haberse recibido el 27, el plazo comenzó a correr el lunes día 30, posteriormente los días 2 y 3. El plazo venció el día 3 de mayo.Una semana después cuando la Dirección Ejecutiva se encuentra realizando las copias que se requieren para poder hacer la distribución, se percata que tiene un faltante de dos páginas. En ese momento inicia la consulta al diputado -ex diputado en ese momento- Gonzalo Ramírez, sobre la existencia de las mismas y da un tiempo prudencial. No obtiene respuesta.Posteriormente, la semana siguiente, indica verbalmente a esta Presidencia sobre la existencia del informe y el faltante de las hojas.De inmediato, por supuesto, solicitamos a la Procuraduría General que nos hiciera llegar una copia integra del informe, para poder repartirlo a todas las diputadas y a los diputados, en conjunto con 7 informes adicionales que se encontraba acá y que no habían sido compartidos con cada uno y cada una de los diputados.Es inadmisible que se me acuse de querer ocultar un informe que para ese momento yo no tenía conocimiento y la Dirección Ejecutiva fue omisa en informarme sobre el plazo que estaba corriendo.En el momento en que tuve conocimiento de eso, y siete informes más, solicité que por favor, se reprodujeran y repartieran a todas las diputadas y los diputados porque se requería que los conocieran, a pesar de que esa no ha venido siendo la práctica en este Directorio Legislativo.Las acciones que se están emprendiendo en esta línea serán pedir el original y el recibido, al cual no he tenido acceso a la fecha, una aclaración a la Procuraduría de la Ética de cómo aplica en estos casos y si es posible, ampliar el plazo para la apelación de los mismos y además, una investigación sobre el faltante de las dos hojasEstoy comprometida con la transparencia y cuantas veces sea necesario daré las explicaciones que la ciudadanía requiera.

Posted by Fracción Legislativa PAC on Thursday, June 14, 2018