Evo Morales le quita la máscara a EEUU en América Latina en entrevista exclusiva para Sputnik

— Señor presidente, Evo Morales, del Estado Plurinacional de Bolivia, primero que nada quiero agradecerle en nombre de Sputnik que nos conceda este momento para poder hablar con Usted.

— ¡Muchas gracias!

— Bueno, primero que nada nos gustaría que nos comentara acerca de esta visita a Rusia que ha tenido un objetivo principal que ha sido el encuentro con el presidente Vladímir Putin, y además, la firma de acuerdos en varios campos, ¿verdad, señor presidente? De interés para los dos países.

— Esta reunión importante entre Rusia y Bolivia a 120 años de las relaciones diplomáticas que este año vamos a cumplir de vital importancia histórica para Bolivia. Y una reunión importante para desarrollar muchos temas, de inversión, de cooperación, y también de comercio. Quiero saludar esta voluntad, el deseo que tiene Rusia para cooperar con Bolivia, ojalá que se volviera a toda América Latina. Por razones de carácter geopolítico es importante la presencia de Rusia en América Latina.

Evo Morales y Vladímir Putin. © SPUTNIK / ALEKSEY NIKOLSKIY

Pero, seguimos las reuniones importantes para el bien de Bolivia, acabo de terminar una reunión con empresas del Estado de Rusia que tienen mucho interés en invertir en el tema del litio, una larga conversación, hicimos una cita para la próxima semana para reunir con el Ministerio de Planificación y Economía y fundamentalmente con el Ministerio de Minería relacionado a la explotación e industrialización de litio. También ayer estuvimos una reunión importante con el Ministerio de Desarrollo de Recursos Naturales y Medioambiente, donde hay una voluntad de cooperar en cómo identificar lugares estratégicos de explotación de la minería pero sobre todo el tema del agua. Será un aporte importante en la parte tecnológica para poder hacer las exploraciones correspondientes.

Foto © SPUTNIK / ALEKSEY NIKOLSKIY

También ayer concluimos con una firma con Gazprom, una gran inversión de 1.224 millones de dólares que próximamente será implementado. Para mí, para Bolivia es un orgullo que la empresa más grande del mundo en reserva de gas, como también en explotación esté presente en Bolivia. Una enorme alegría, es un gran avance para nuestra querida Bolivia. Y así otros temas importantes como Acron por ejemplo, y garantizarnos hasta cuatro millones metros cúbicos por día de gas para sus industrias de urea o fertilizantes en Brasil, también no se descarta que Bolivia sería socio de estas industrias de urea en la República Federativa de Brasil. Son muchos acuerdos que han sido firmados para el bien de Bolivia.— Justamente el presidente Vladímir Putin ha manifestado más de una vez y también la empresa Gazprom este tipo de colaboración energética que ha ido creciendo. Había dicho en su momento también el presidente que Gazprom justamente iba a intentar duplicar la producción de hidrocarburos en Bolivia. ¿Cumple los objetivos de su visita, se va con la sensación del deber cumplido?

Evo Morales: “Condeno la entrada de Colombia en la OTAN”. © SPUTNIK / SERGEY GUNEEV

– Sí, por encima de los planes que teníamos es duplicar por ejemplo la producción de gas. Gazprom produce diariamente 1.200 hasta 1.500 millones de metros cúbicos. Nosotros apenas estamos por 60 (millones). La empresa con mucha experiencia, con mucho conocimiento y tecnología que esté presente en Bolivia, es un paso histórico, inédito para Bolivia. No solamente estarán como socios, como las empresas de Repsol de España, Total de Francia o Petrobras de Brasil, sino que con Gazprom damos un paso firme, decisivo en tema de inversiones. Pero en lo político también que acompañamos y respetamos, saludamos al presidente Putin de buscar la multipolaridad en el mundo, como conjuntamente podemos o sumámonos a las políticas de Putin de garantizar la paz mundial con justicia social será siempre nuestra responsabilidad de un trabajo conjunto para el bien de la humanidad.— Ahora que menciona la multipolaridad, señor Presidente, el mundo últimamente está un poco convulsionado por las diferentes tipos de decisiones que está tomando por ejemplo el presidente de EEUU, Donald Trump, que pretende volver a la unilateralidad, ¿no? Está viendo esas posibilidades de sacar más beneficios en los acuerdos comerciales, ¿no?

– No compartimos, somos sinceros con las políticas de EEUU. Por una parte, su política es de libre mercado y globalización, pero vuelve el neoproteccionismo, no para el pueblo norteamericano, sino para otras naciones norteamericanas. Era el gestor del libre mercado pero muros para seres humanos. Entonces, es que lamentablemente yo diría que la plata,el dinero, tiene más derechos que los derechos humanos. Eso no se puede entender. Sin embargo, bajo el liderazgo de Putin de otros países que luchan por los pueblos, que luchan por la vida y no solamente por la plata, estamos obligados a juntarnos, tenemos profundas diferencias con el imperio norteamericano. Sin embargo, dentro de esta lucha ideológica, programática, que hay unos países así como con China, así como con Rusia, estamos por la vida, por la humanidad, respetando el derecho de la madre Tierra, y esa es nuestra tarea, una visión y en este sistema de presidentes y autoridades que podemos compartir políticas para salvar al planeta.— En otros ámbitos en los que han firmado acuerdos con el presidente Putin ha sido el ámbito técnico-militar, también en la lucha contra el narcotráfico, también en la lucha contra lo que son las tecnologías de información, ¿no?

— En la declaración conjunta sobre muchos temas que tienen que ver con la seguridad de Estados, pero también con la seguridad de la vida misma. Hoy en día hay ese control cibernético, cómo tener la soberanía o seguridad cibernética, será nuestra responsabilidad que vamos a implementar con el Gobierno de Rusia. Bueno, en estos tiempos, no sé si el término es exacto, digitalizados, nos ha obligado a dar también pasos importante para el control correspondiente.

© SPUTNIK / ALEXEY NIKOLSKY Presidente de Bolivia, Evo Morales y presidente de Rusia, Vladímir Putin

— Le propongo ahora hablar de América Latina, ¿cómo lo ve? ¿Cómo estará la situación en América Latina?

– Personalmente yo diría, hacen falta bastante ex presidentes como Lula, como Hugo Chávez, como Kirchner, Rafael Correa. Pero la lucha sigue. Mientras existan políticas de injusticia, de desigualdad, como implementa Trump, pues la lucha seguirá en los pueblos. Si bien no nos acompañan tanto algunos presidentes de Sudamérica, en los procesos de la liberación de los pueblos de América Latina, pues, en cualquier momento volverán. Se sabe muy bien donde ha vuelto el neoliberalismo, como hasta los pueblos, eso causa profunda desafección no solamente en los países, donde ha vuelto ese modelo de saqueo o de sometimiento al Fondo Monetario Internacional o a las políticas norteamericanas, eso nos fortalece para seguir esa lucha por la liberación democrática de nuestros pueblos.— Ha mencionado al presidente Lula justamente. Ud. Evidentemente, como muchos otros mandatarios, se ha opuesto públicamente al encarcelamiento. ¿Hay alguna posibilidad, una forma, un mecanismo de Bolivia para interceder digamos en su posible liberación de algún modo?

— Primero hay que entender que antes los golpes militares o dictadores militares a presidentes progresistas o izquierdistas, o presidente del pueblo, pues esos golpes ahora ya no son golpes militares sino que ahora son golpes judiciales o golpes congresales. Y con falsas acusaciones, como la corrupción. Podemos revisar expresidente por expresidente. Para ex presidentes o presidentes de derecha no hay golpes judiciales, no hay golpes congresales. Sin embargo, para presidentes o expresidentes de izquierda o ex presidentas, son estos golpes, así como el golpe congresal a Dilma, yo leí bastante, hice el seguimiento al caso de Lula. Un juez, ¿qué decía? “No tengo pruebas contra Lula, pero son convicciones”. Hace tres o cuatro días leí una comunicación. A Lula le dicen: “te liberamos siempre y cuando nos has cambiado”. Son acciones políticas. Es otra forma de implementar el plan Cóndor en nuestros tiempos.

Pero Lula no está solo, ni Cristina. Pero también los pueblos despiertan frente a esta clase de injusticias. Por tanto, tengo mucha esperanza y confianza en los movimientos sociales para poder recuperar democráticamente, esas grandes aspiraciones de liberación en nuestra Patria Grande.

— Señor Presidente, se vienen elecciones en Brasil. En el caso de que ganara un representante de la ultraderecha como Jair Bolsonaro. ¿Cambiaría un poco la perspectiva de la colaboración entre ambos países o igualmente seguirían los acuerdos?

– Los países vecinos nos necesitamos. Yo necesito a Argentina, a Brasil. Saludo el avance en el desarrollo tecnológico con Brasil, compramos algunas tecnologías de Brasil. Vamos a seguir necesitándolos y queremos seguir compartiendo lo poco que tenemos. Pero no habrá una química, así como con Lula, para trabajar pensando en los más abandonados, donde vuelve la derecha o el neoliberalismo, crece la pobreza, la injusticia. Esa es nuestra profunda diferencia. Tenemos el estatuto constitutivo de Unasur, la cláusula democrática. Presidente seguirá el resultado de las elecciones, sean de izquierda o de derecha a respetarlos y de poder trabajar conjuntamente.— ¿Qué me puede decir de la interna de Bolivia? ¿Cómo está su país?

— Vamos bien. Aunque siempre hay opositores que son como decimos en Bolivia, ‘como el perro del hortelano: no trabajan ni dejan trabajar’. No tienen programa, y si algo de programa tienen es solamente mentira, es mentira. Y nosotros no mentimos, ni tenemos por qué mentir al pueblo. Eso es histórico también, desde la invasión europea, desde más de 500 años atrás por tanto no es ninguna preocupación porque las fuerzas sociales están conscientes, las fuerzas sociales tienen aspiraciones de esas transformaciones que implementamos de manera conjunta.

— La última pregunta, señor Presidente, ¿cómo está la comunidad indígena en Bolivia y cómo está en América Latina en general?

– Allí en Bolivia está unida. Se llama el Pacto de Unidad entre la población indígena originaria que tienen cinco organizaciones nacionales como CIDOB, CONAMAQ, la Cooperación Intercultural de Bolivia, las Bartolinas, etc. Es la base de unidad de los distintos sectores sociales, así como mineros, transportistas, fabriles, maestros, petroleros, prácticamente todos, y yo no sé a veces, me pregunto ‘¿cómo nos hemos unidos? ¿Cómo nos hemos unido para cambiar a Bolivia? ¿Cómo nos hemos unido para salvar la patria? ¿Cómo nos hemos unido para la nueva imagen de Bolivia?’ Ahora Bolivia es tierra soberana, porque garantizamos esas grandes aspiraciones de los antepasados, luchar por nuestra identidad, por nuestra dignidad, tratar de trabajar por la igualdad y por… de la humanidad.— ¿Mensaje para la comunidad latinoamericana?

— América Latina jamás puede ser el patio trasero del imperio. Pese a algunos países por su situación económica, pero por encima de nuestra situación económica y social está nuestra dignidad. Esa es nuestra soberanía. Y no comparto definitivamente lo que está haciendo el presidente (Juan Manuel) Santos, entrar en la OTAN. Es una agresión directa a América Latina, una agresión militar, una agresión del imperio que vuelve a amenazar a la seguridad de América Latina. Esperamos que los pueblos por lo menos puedan reflexionar para condenar esta clase de políticas que hace mucho daño a nuestra soberanía y dignidad. Muchas gracias. (Sputnik)