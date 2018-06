Caracas, 16 jun (EFE).- El exjefe de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero se reunió hoy en Caracas con parte de la oposición de Venezuela y señaló que mantendrá su apoyo a la reconciliación de los venezolanos porque se ha “comprometido con la tarea”.

“Me he reunido con Timoteo Zambrano, Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno”, dijo Rodríguez Zapatero a Efe al referirse a tres dirigentes opositores.

El político español confirmó que llegó ayer a Caracas en una visita relacionada con sus gestiones como mediador en la “reconciliación” de los venezolanos en medio de la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país caribeño y que mañana regresará a España.

Rodríguez Zapatero reiteró que seguirá en su labor en Venezuela por la “paz” y señaló: “Cuando uno se compromete con la tarea no la puede dejar. No puede ser que el tiempo invertido no sirva para nada”.

Asimismo apuntó que no cesará en su trabajo para lograr la excarcelación de políticos presos y aseguró que ya han sido liberados 142 en el marco del plan de reconciliación nacional que ha anunciado Maduro tras su reelección.

Maduro aprobó la liberación de 43 opositores el miércoles pasado, que se suman a otro grupo que fue excarcelado a principios de mes y que según la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) estuvo conformado por 53 personas y no por 80 como afirmó el oficialismo.

El expresidente de Gobierno de España estuvo en Venezuela como acompañante de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 20 de mayo, en las que resultó reelegido el jefe de Estado, Nicolás Maduro, unos comicios cuestionados por la mayor parte de la oposición y por parte de la comunidad internacional.

La alianza de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que no participó en los comicios presidenciales- criticó la presencia de Rodríguez Zapatero a través de su cuenta en Twitter @unidadvenezuela. EFE