Kolarov destaca la defensa y el contragolpe de Costa Rica

Samara (Rusia), 16 jun (EFE).- El capitán de la selección de Serbia, Aleksandar Kolarov, aseguró que admira la fortaleza defensiva de Costa Rica, su rival de este domingo en el debut del Mundial de Rusia.

“Admiro su forma de jugar, tienen una defensa muy fuerte, juegan a la contra muy rápidamente, tienen delanteros que conocemos a la perfección. Tengo mucho respeto por ellos, llegaron a cuartos en Brasil y sé que conocen estas competiciones. Esperamos un partido complicado, pero tenemos fe en nuestras opciones”, analizó el jugador de la Roma.

Al igual que su seleccionador, Mladen Krstajic, Kolarov restó importancia a las derrotas sufridas por Costa Rica contra Inglaterra y Bélgica.

“Eso no significa nada. También nosotros pensábamos que ganaríamos a Marruecos. Los amistosos no indican la realidad, son una prueba buena, pero no significa que vaya a pasar lo mismo en la competición. Estoy seguro de que veremos una nueva Costa Rica y que será un partido difícil”, aseguró.

Kolarov aseguró que conoce particularmente bien a Bryan Ruiz, con quien coincidió en la Premier League cuando militó en el Fulham.

“Hemos visto vídeos de él y de otros jugadores. Sabemos que es su mejor jugador en cuanto a calidad técnica, pero estoy convencido de que vamos a defender bien en colectivo y atacar como una unidad. No hemos hecho arreglo defensivo sobre este jugador”, indicó.

Capitán desde hace unos meses, Kolarov afronta ese nombramiento como una responsabilidad suplementaria.

“El brazalete no es un problema, me da una motivación añadida y hace que intente liderar. Voy a pedir a los compañeros que estén tranquilos, porque esto es una enorme oportunidad, representar al país en un Mundial. Que se relajen, que disfruten. Nos hemos clasificado por nuestros méritos. Tenemos que estar orgullosos. Quizá no nos demos cuenta de lo buenos que somos”, dijo. EFE