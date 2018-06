Compañía Nacional de Teatro presentará obra “Brutality” en Guanacaste y Zona Norte

San José, 18 jun (Elpais.cr).- Los vecinos de las Juntas de Abangares y la Cruz de Guanacaste, así como los pobladores de Upala y Los Chiles, en la Zona Norte del país, tendrán la oportunidad de observar de manera gratuita la puesta en escena “Brutality”, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

“Decidimos llevar esta obra a las comunidades de Guanacaste y la Zona Norte por la interesante temática que toca, ya que habla sobre el tema de la discriminación y el racismo que se desarrolla en un colegio. Además, la obra está muy relacionada con la violencia que ahora viven los centros educativos, tanto en Estados Unidos como aquí en nuestro país. El objetivo es hacer conciencia sobre todos estos temas con una puesta en escena que se estrenó en abril de este año. La meta es presentar un total de 15 funciones y esperamos la participación de unas 2500 personas aproximadamente”, manifestó Rolando Trejos, director a.i. de la CNT.

Las funciones de “Brutality” se presentarán en:

· La Juntas, Abangares: 22 de junio, 10 a.m. y 7 p.m., en el Gimnasio Municipal de Las Juntas.

· Upala: 23 de junio, 4 p.m. y 8 p.m.; el 24 de junio, 10 a.m. y 3 p.m., en el Salón Multiusos de Upala.

· Los Chiles: 29 de junio, 10 a.m., 3 p.m. y 7 p.m.; el 30 de junio, 4 p.m. y 8 p.m., en el Liceo de Los Chiles.

· La Cruz: 6 de julio, 7 p.m.; el 7 de julio, 4 p.m. y 8 p.m., en el Colegio de La Cruz.

Este espectáculo resultó ganador del Segundo Concurso Internacional de Dramaturgia Hispana 2016, organizado por la Compañía Teatral Aguijón Theater y el Instituto Cervantes de Chicago.

Sinopsis: “Brutality” inicia con la reunión de tres historias de tres parejas diversas y un joven. La primera pareja está conformada por Robert, un policía y Sophia, su ex esposa, quien trabaja como chofer de un autobús escolar. La segunda pareja de esta historia son Ethan y Katty, dos adolescentes blancos y junto a ellos, Selena Reynold, el personaje de una afrodescendiente y pareja de Muna Sayen, una mujer libanesa. La historia se completa con la participación del personaje de José Espinoza, un joven latino de origen salvadoreño que vive en Estados Unidos.

El espectáculo teatral tiene una duración aproximada de 100 minutos y está dirigida a mayores de 15 años.