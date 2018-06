Trump: vemos a los demás como somos

Es una de las mayores paradojas del mundo político occidental, la actitud asumida por el hijo de una empleada doméstica proveniente de Escocia, llega a la presidencia de EEUU, en parte por ese sistema electoral estadounidense antidemocrático: los colegios electorales, y ahí despotrica contra los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos y aún más, los mexicanos.

Si en el principio del siglo XX hubiera habido un presidente tan soberbio como él, pudo haber sido separado de su madre y ella regresada a Escocia. ¿Se le habrá olvidado a ese señor que su madre, aunque blanca era extranjera? ¿Que aunque blanca era de un estrato social muy pobre, como lo son la mayoría de los inmigrantes? ¿Que su madre era una humilde empleada doméstica inmigrante?

En estos días estamos atravesando gracias a su complejo (como el de Adolfo Hitler) una tragedia con los hijos de los inmigrantes, al menos Hitler los desterraba en familia, lo cual es un poco menos doloroso. ¿No es paradójica su obsesión con las mujeres extranjeras? ¿Las mujeres de Europa oriental no son inmigrantes?

Yo no podría comprender el complejo de extranjero que lo corroe e incita a cometer actos reñidos con los derechos humanos, a no ser porque se conoce su pasado públicamente, eso desde luego no lo inhibe de ser un tiránico y arrogante caucasoide, que está introduciendo a su país en la peor crisis de su historia, donde Rusia y China, mediante maniobras inteligentes de cambio de bonos EEUU por oro, están comprometiendo seriamente la hegemonía del dólar.

¿Aún no se enteran los grandes capitalistas estadounidenses de la treta o estratagema para quebrar al Tesoro de los EEUU?, un hombre cuya amistad con el multimillonario y mandamás de Rusia por 18 años es sospechosa. ¿Acaso la ceguera de los senadores estadounidenses es similar a la de los senadores romanos en la época de Alarico? Ya el mundo entero percibe la debilidad del imperio estadounidense, el acercamiento de Trump con el tirano norcoreano, recuerda el acercamiento del mentiroso Nixon con la China comunista, donde abrió la brecha para el surgimiento de una China imperial que en la actualidad domina el mercado del mundo entero. Usualmente los hijos de inmigrantes padecen los maltratos hechos a sus padres, lo que los lleva a tener rencor por esa patria donde nacieron y que maltrató de una u otra manera a su o sus progenitores.

Esta en psiquiatría tiene un nombre, es una patología nefasta, recordemos que la madre de Hitler además de doméstica era de origen Judío, de dónde le nació al loco tirano esa animadversión encarnizada hacia los judíos en general. Si Hitler era judío, también era austriaco, y de pobre origen. Trump no proviene de la crema y nata neoyorquina, de hecho nació en Queens, una barriada obrera marginal de Nueva York, debe haber crecido en un conflicto existencial terrible.

Esta separación de los hijos de sus padres migrantes, es solamente el principio de algo mucho peor, los estadounidenses “red neck” están mordiendo el anzuelo que les ha tirado, y ya les llegará su momento de quejarse como los alemanes y decir: “yo no sabía”. Millones de alemanes sufrieron atrocidades en manos de los aliados y solo atinaban a decir que ignoraban el holocausto.

La política migratoria suya encarna las fuerzas del mal, en otra época EEUU fue la tierra soñada por millones, debido especialmente al buen juicio de la mayoría de sus presidentes, con algunas excepciones, hoy por hoy los EEUU no son más que un imperio que lucha por sobrevivir en medio de las tribus bárbaras, los godos empujan sus fronteras físicas y comerciales. Recuerdo una célebre frase de Kissinger: “los EEUU no tienen amigos, tienen socios”; eso despertó mi interés por la política estadounidense de colonización y arbitrariedad, donde se ha ido ganando la animadversión de la mayoría de los países.

Los seres humanos deben ser tratados como seres humanos, al menos es lo mínimo en el respeto de los derechos humanos. Hoy todo ciudadano estadounidense está advertido de lo que está sucediendo en sus propias narices

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico