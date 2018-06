Viuda de exgeneral ecuatoriano critica al Gobierno de expresidente Correa

Quito, 20 jun (Sputnik).- El exgeneral de la Fuerza Aérea ecuatoriana Jorge Gabela habría sido asesinado en 2010 por oponerse a la compra de siete helicópteros Dhruv durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), dijo el martes en conferencia de prensa su viuda, Patricia Ochoa.

“Escuchar hoy (martes) al señor perito (Roberto) Meza me provocó náuseas, no puedo entender cómo soportamos los ecuatorianos 10 años de infamia (en referencia al Gobierno de Correa), a mi esposo lo asesinaron por causa de los helicópteros Dhruv”, afirmó Ochoa en una rueda de prensa conjunta con el especialista argentino, quien llegó el lunes al país para dar su versión del caso ante la Fiscalía.

El perito reveló en la conferencia que el tercer informe que había elaborado sobre el asesinato de Gabela, en el que constaban los nombres de los autores materiales e intelectuales, desapareció y fue suplantado por otro que él desconoce; es decir, que “todas las copias e incluso un informe final no son de mi autoría, no tienen mi forma ni sumillas y no me pertenecen”.

Si bien Meza no pudo proporcionar detalles de su comparecencia debido a que la ley y las cláusulas de confidencialidad del informe se lo impiden, afirmó que “si se avanzó a la tercera etapa (o tercer informe) es porque el crimen del general Gabela no había sido producto de la delincuencia común”.

El uniformado fue asesinado en diciembre de 2010 luego de recibir varias amenazas por oponerse a la adquisición de siete helicópteros indios Dhruv, pues consideraba que serían inservibles para el país, algo que se comprobó cuando cuatro de ellos se accidentaron y tres no se pudieron volver a usar.

En un principio, la justicia determinó que la muerte de Gabela se debió a un caso de delincuencia común y se condenó a cinco personas como autores materiales, sin embargo, su familia mantuvo siempre la versión de que se trató de un homicidio.

Por esa razón, en 2012 Correa ordenó la conformación de un comité interinstitucional para que investigue en profundidad el caso, lo que derivó en la contratación de Meza para la elaboración de los informes periciales bajo la categoría de reservado.

Meza asegura que en 2013 entregó tres productos al ministro de Justicia de ese entonces, Lenín Lara, y que en el tercero constaban las conclusiones del crimen; sin embargo, el Gobierno negó precisamente la existencia de ese último informe.

Ahora las investigaciones se centran en averiguar las razones por las que se pretendió eliminar el último informe y quién ordenó esa desaparición.

Entre los pocos detalles que proporcionó el perito, mencionó que mientras elaboraba los informes autoridades ecuatorianas le solicitaron no incluir el tema de la adquisición de los helicópteros, a lo que él –dice- se negó.

Meza añadió que en el tercer producto, del que no existe ninguna copia pues él entregó toda la información al Ministerio de Justicia, constaban “nombres y pruebas” pues “soy un hombre profesional que trabaja con pruebas y en ese informe final está todo eso”.

El caso Gabela volvió a la palestra pública luego de que el presidente Lenín Moreno ordenara desclasificar la información relacionada con este y otros casos, entre ellos también el secuestro del político opositor Fernando Balda, por el que la justicia vinculó al expresidente Correa. (Sputnik)