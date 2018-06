Cristiano Ronaldo está jugando en Rusia su Mundial más productivo

San José, 20 Jun (Elpaís.cr) – El delantero portugués Cristiano Ronaldo está viviendo un arranque de Mundial impresionante: con cuatro goles en dos partidos encabeza la tabla como máximo anotador del torneo y tiene a su selección muy cerca de los octavos de final.

Con esas cuatro anotaciones, el jugador del Real Madrid ya anotó en solo dos partidos más goles que los que festejó en los 13 partidos que jugó en los tres Mundiales anteriores (uno en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010 y uno en Brasil 2014).

El astro portugués se estrenó a lo grande en Rusia 2018. Protagonista como le gusta ser siempre, se robó las tapas de todos los diarios del mundo con su hat-trick ante España para un 3-3 en un partidazo por el grupo B.

Aunque los goles de CR7 no han estado exentos de polémica en este Mundial, ya que, precisamente, los españoles reclamaron que el penal con el que abrió la cuenta el viernes pasado fue pitado producto de una falta inexistente. Lo cierto es que el VAR no fue utilizado para revisar la acción y Cristiano no desaprovechó la oportunidad para batir a David De Gea.

La fortuna también ha acompañado al portugués, debido a que el arquero español fue clave en el segundo gol del ‘7’ luso, quien puso el 2-1 con un zurdazo desde la frontal que increíblemente se le escapó al meta y, de paso, le valió una lluvia de críticas en su país.

Cuando la historia se tornaba más torcida y parecía que la derrota era algo inevitable, Cristiano al 88′ se encargó de emparejar las cifras 3-3 con un golazo de tiro libre que dejó estático a De Gea.

En su segundo partido, este martes en la mañana costarricense, Portugal venció por la mínima a Marruecos con un tempranero gol de “palomita” de Cristiano Ronaldo. El cuarto gol del capitán del seleccionado que dirige Fernando Santos en dos partidos.

La “palomita” Cristiano Ronaldo desde la tribuna.

Los números son contundentes: mientras en sus tres Mundiales anteriores el luso anotó un gol en cada uno, en Rusia 2018 ya lleva cuatro festejos, para un total de siete gritos.

Justamente, con esos siete goles que acumula hasta el momento, el próximo récord al que le apunta Cristiano es ser el máximo goleador de Portugal en Copas del Mundo, para lo que tendrá que superar al gran Eusébio, que anotó nueve en Inglaterra 1966, mientras que ya dejó en el camino a Pauleta, que convirtió tres en Corea y Japón 2002 y uno en Alemania 2006.

Asimismo, el luso ya es el segundo máximo goleador de selecciones con 85 tantos, por detrás de los 109 del iraní Ali Daei. Con su gol a Marruecos, Cristiano Ronaldo superó al húngaro Ferenc Puskas con el que tras el partido frente a España quedó igualado en 84.

Otro récord que el luso alcanzó en Rusia 2018 es el de convertirse en el cuarto jugador en anotar en cuatro Copas del Mundo diferentes. Los primeros en lograrlo fueron el brasileño Pelé y el alemán Uwe Seeler en Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970. Algunas décadas después otro alemán, el máximo goleador histórico de los Mundiales (16), Miroslav Klose, se unió al selecto club con sus tantos en Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Este sin dudas es el mejor Mundial desde lo individual para Cristiano Ronaldo por su importancia en el ataque luso y récords conseguidos, sin embargo, desde lo colectivo aún está lejos de las semifinales y posterior cuarto lugar que junto con Figo, Deco, Pauleta, Maniche, Nuno Gomes… logró en Alemania 2006.